Население сирийских провинций Хама, Тартус и Латакия требует от центральных властей децентрализации и защиты своих прав — особенно в свете участившихся нападений радикалов.

Иван Шилов ИА Регнум

Протестный костяк составляют алавиты, хотя к выступлениям против переходного правительства присоединились также другие меньшинства — армяне, друзы, ассирийцы. По оценкам внешних наблюдателей, в акциях участвует до трехсот тысяч человек. А это около 2% от нынешнего населения страны.

Впрочем, официальный Дамаск беспокоят не столько масштабы нынешних акций протеста сколько сопутствующий им ущерб.

Протест алавитов

Требования алавитов-манифестантов к властям, на первый взгляд, не изменились по сравнению с прошлыми крупными волнениями. По-прежнему звучат призывы к переходному кабинету провести реформу госуправления, сделав ставку не на «собирание земель» вокруг Дамаска, а на децентрализацию власти; дать управленцам на местах более широкие права и позволить этнорелигиозным сообществам самостоятельно руководить общинами.

Правительство Ахмеда аш-Шараа видит в этом угрозу «расползания» страны, особенно с учетом того, что часть меньшинств за минувший год сблизилась с соседями Сирии и пользуется их протекцией.

Второе базовое требование — распустить различные «серые группировки», которые, как считают манифестанты, Дамаск использует в качестве инструмента репрессий. Тем более что и нынешние стычки стали во многом результатом нападений со стороны радикальных сторонников нынешнего правительства.

Об этом среди прочих заявил присоединившийся к протестам алавитский шейх Газаль аль-Газали, один из духовных авторитетов населения прибрежной Сирии.

Власти Сирии знают о проблеме, но не имеют достаточного ресурса, чтобы удержать воинствующих радикалов в жестких рамках — слишком высок риск возникновения новой «вооруженной оппозиции».

Попытки же решать вопросы силой (как показала, например, «двухдневная война» с группировкой «Фиркат Аль-Гураба») не приносят Дамаску результата и, более того, отпугивают от центрального правительства лоялистов из числа бывших членов бандформирований.

По этой причине кабинет аш-Шараа, хоть и обещает меньшинствам защиту, на деле не может сделать ничего.

Более того, в отношении алавитов по-прежнему доминирует эскалационный курс. Вместо попыток вести диалог с духовными авторитетами власти пытаются разогнать протесты силой (в том числе с применением оружия), тем самым повторяя те же ошибки, что и летом 2025 года, когда у Дамаска случилась размолвка с друзами из провинции Эс-Сувейда.

У друзов и курдов тоже неспокойно

Стоит отметить, что штормит не только побережье Сирии. Напряженность усилилась и в районе Друзских гор, где за минувшую неделю произошло несколько столкновений между местными ополчениями и лояльными Дамаску бедуинскими отрядами.

Друзские силы в отместку также совершили налет на один из правительственных блокпостов в районе города Бусра-эш-Шам (провинция Эс-Сувейда), но отступили с потерями.

Также в местных источниках муссировались слухи о неудачных попытках сирийской «Службы общей безопасности» арестовать и вывезти в Дамаск несколько друзских активистов (которые, как утверждается, являются командирами местных ополчений), однако дальнейшего подтверждения эти сведения не получили.

Столкновения по-прежнему носят преимущественно случайный характер и не переходят в формат затяжных баталий (как было, например, в июле 2025 года), в том числе из-за близости к району напряженности израильских передовых пикетов.

Дамаск не хочет давать Тель-Авиву лишние поводы отодвинуть линию разграничения вглубь сирийской территории, а потому до поры игнорирует активизацию друзов.

Остроты ситуации добавляют и курдские формирования.

Представители Рожавской автономии воспринимают нынешние протесты как устойчивый маркер неспособности центральных властей исполнять взятые на себя обязательства, а потому затягивают переговоры о роспуске курдских ополчений и их интеграции в ряды единых вооруженных сил.

Параллельно они укрепляют связи с другими полевыми формированиями и тем самым создают силовой противовес центральным властям.

Стоит сказать, что Дамаск идет на эскалацию и здесь.

В частности, он возлагает на собеседников ответственность за недавние стычки между правительственными силами и курдскими милициями вблизи селения Ганем эль-Али (провинция Ракка). Обе стороны тогда применили тяжелое вооружение, включая реактивные системы залпового огня.

Переходный кабинет требует от курдов ускорить заключение окончательного мира без встречных условий. При этом ничего не обещая взамен.

Удар по реформам

Нагнетание обстановки в разных частях Сирии сильно бьет по планам центрального правительства провести «дипломатический блицкриг».

Кабинет аш-Шараа в последние месяцы в значительной степени активизировал международные контакты, проводя череду встреч с представителями США, Китая, России и европейских стран, а также кулуарные консультации с аравийскими монархиями и представителями иностранного бизнеса.

Цель во всех случаях была одна и та же — добиться инвестиций и повышения уровня контактов между странами и тем самым продемонстрировать, что Сирия вышла из международной изоляции и стала востребованным политическим игроком.

По совету США аш-Шараа пытается продвигать «иракский вариант», который подразумевает превращение страны в открытый рынок для иностранных инвесторов и партнеров с минимальными входными требованиями.

Тем более что Дамаск, как ранее Багдад, готов предложить внешним партнерам широкий выбор «благодарностей» — от льготного доступа к недрам до размещения военных объектов и участия в инфраструктурных мегапроектах.

Однако для того, чтобы сотрудничество стало системным, сирийским властям необходимо как минимум стабилизировать окраины и убедить внешних спонсоров в собственной устойчивости и влиятельности.

И если второй пункт удается худо-бедно иллюстрировать медийной работой членов переходного кабинета, то с прекращением манифестаций сохраняются серьезные сложности.

К тому же приближается первая годовщина с момента смены власти в Сирии и свержения режима Башара Асада. От переходного правительства ждут уже не ярких лозунгов, но конкретных показателей решения внешне− и внутриполитических проблем. В том числе создания условий для мирного сосуществования сирийских этнорелигиозных меньшинств.

И здесь «временным» пока не особо есть чем отчитаться.