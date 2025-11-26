Конфликт Литвы и Белоруссии, угасший буквально на мгновенье, возобновился. Литовскую границу вновь пересекают воздушные шары с контрабандными сигаретами, а Вильнюс обвиняет в этом Минск.

Еще одно обвинение заключается в том, что Белоруссия якобы злонамеренно не выпускает литовские фуры, застрявшие на ее территории. В Минске эти инсинуации отвергают и предлагают работать над фундаментальными соглашениями.

Литовские власти отвечают в том духе, что «с диктаторским режимом никакой диалог невозможен». И подумывают о повторном закрытии границы.

Шары снова летят

20 ноября Литва возобновила движение через пункты пропуска на границе с Белоруссией. Они были закрыты ею 29 октября — под предлогом регулярных прилетов с белорусской территории шаров с сигаретами, запускаемых контрабандистами.

Более 1800 фур оказались заперты на белорусской территории, Открывая границу под давлением литовских транспортных компаний Вильнюс, чтобы сохранить лицо, заявил, что «воспитательная мера» удалась и «режим Лукашенко прекратил гибридные атаки».

Однако вскоре полеты шаров возобновились — и до того интенсивные, что 22–23 ноября пришлось дважды прерывать работу международного аэропорта в Вильнюсе.

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас пожаловался: «У нас была, вероятно, самая интенсивная ночь за за ноябрь». По его словам, на экранах радаров одновременно было зафиксировано более сорока шаров.

Чиновник добавил, что шары видели и соседи: «латвийцы также зафиксировали более тридцати отметок». Это, как он полагает, означает, что «режим Лукашенко» расширяет географию «атак», и теперь «мы имеем не только нашу национальную проблему, но она становится уже региональной».

Руководитель пресс-службы госкомпании Lietuvos oro uostai («Воздушные гавани Литвы») Виталия Роче сказала, что в воскресенье в Вильнюсе были отменены восемнадцать авиарейсов, а десять приземлились в других аэропортах.

В частности, не смог вовремя совершить посадку самолёт, на котором летели из Брюсселя еврокомиссар Андрюс Кубилюс и литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Разумеется, на самом деле никакой «гибридной атаки» нет.

Просто доставка дешевых белорусских сигарет без акцизных марок, которые в несколько раз дешевле европейских, является делом крайне выгодным — отчего литовские контрабандисты им и занимаются. По словам сотрудницы прокуратуры Литвы Ниды Грунскене, сейчас ведётся более двадцати расследований по делам о контрабанде, перевозимой псевдо-метеозондами.

Сейм Литвы большинством голосов решил на днях начать рассмотрение инициативы об ужесточении наказаний за такие преступления, признав их к уголовными. За контрабанду с помощью шаров предполагается ввести тюремные сроки длительностью от 2 до 12 лет.

Но литовские власти с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают искать в происходящем злую волю Минска. Премьер-министр Инга Ругинене предупредила, что, если полёты повторятся, граница может быть вновь закрыта.

Глава МИД Будрис называет происходящее «комбинированной атакой» и призывает к безотлагательному принятию новых санкций. По его словам, Европейская комиссия должна принять меры, когда государство-член ЕС «подвергается атаке».

«Перевозчики не виноваты»

Белоруссия не стала спешить со снятием запрета на передвижение литовских большегрузов, оставшихся на ее территории. Литовским грузовым прицепам и полуприцепам разрешено пересекать белорусскую границу только для перегрузки товара. Ограничение действует до 31 декабря 2027 года.

Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (Linava) Эрландас Микенас пояснил: «Мы больше не сможем осуществлять перецепку: только разгрузку, погрузку и возвращение в Литву. Белорусская сторона по-прежнему хочет встретиться на уровне МИД. Видимо, они хотят гарантий, что граница не будет закрыта снова».

Действительно, Минск выразил намерение добиваться заключения соглашения с Литвой. Белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков назвал позицию литовского руководства «эмоционально несдержанной и в какой-то степени даже истеричной» и уличил его в том, что оно воплощает установки «брюссельского и вашингтонского обкомов».

По его словам, «если бы эти политики прислушались к мнениям своих граждан, они бы уже срочно вступили в переговоры с белорусской стороной, как мы и предлагаем».

Рыженков подчеркивает, что Белоруссия выступает за «окончательное урегулирование всех проблемных вопросов на границе, чтобы ее функционирование приобрело устойчивый, предсказуемый характер для граждан и бизнеса наших стран и третьих государств, которые пользуются этой границей».

Президент Александр Лукашенко поручил государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских большегрузов и объяснить им ситуацию.

«В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Эта глупость была на политическом уровне», — подчеркнул президент. Он добавил, что сложившуюся ситуацию предстоит разрешить внешнеполитическим ведомствам двух стран.

По словам Вольфовича, однако, руководство Литвы идти на конструктивный диалог не хочет — и по этой причине литовские фуры все еще находятся в Белоруссии.

«Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от трех до семнадцати часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы», — отметил госсекретарь.

Вольфович добавил, что они не заинтересованы в том, чтобы намеренно мучить литовских водителей. «Конечно, люди страдают, людей это волнует. Президент об этом думает постоянно. Мне было поручено посмотреть, какие у них есть проблемы, объяснить им ситуацию, что не Беларусь спровоцировала эту обстановку, не по вине Беларуси они остались здесь», — сказал политик.

В эфире телеканала «Беларусь-1» выступил литовский бизнесмен, член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич. Он пожаловался, что решение Вильнюса от 29 октября по закрытию погранпереходов привело к утрате прибалтийской республикой статуса транзитной страны. «Вернуть его будет очень непросто», — сказал Гигевич.

Он пожаловался, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Гигевич обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес. Он также сообщил, что собирается потребовать от кабмина компенсаций за потери. По словам Гигевича, его компания уже занимается поисками юристов.

Однако в литовском правительстве ранее заявили, что никому из пострадавших перевозчиков никому ничего компенсировать не будут.

Загоняют ситуацию в тупик

На фоне импульсивного поведения Вильнюса верхом адекватности выглядят, как ни странно, действия Польши, которая открыла два дополнительных КПП на белорусской границе.

По словам белорусского министра иностранных дел, Польша продемонстрировала Литве «жесткий, нормальный» прагматизм.

«Польша лучше считает деньги. Польша реально хочет быть предсказуемым партнером», — сказал Максим Рыженков. Он отметил, что целью прежних конфронтационных действий польских властей по отношению к Белоруссии было привлечение избыточного внимания со стороны Евросоюза и НАТО для получения серьезных финансовых вложений — якобы на предотвращение угрозы с востока.

«Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться, и Польша теперь потихонечку может от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости. Это очень прагматичные люди», — подчеркнул глава МИДа

Между тем, Вильнюс выходить на диалог с Минском наотрез отказывается — там идет «разбор полетов» на тему «кто виноват».

Советница президента Литвы Аста Скайсгирите обвинила премьер-минстра в преждевременном открытии границы.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас согласен с тем, что границу открыли рано. По его словам, это решение было принято под сильным давлением со стороны перевозчиков.

Политическая оппозиция давит на кабинет Ругинене, требуя заранее исключить любую вероятность конструктивного общения с белорусами. «Мне очень режут слух слова о доброй воле, о каком-то нарушенном доверии к режиму Лукашенко — будто ещё есть основания ждать от него какой-то доброжелательности», — заявила, например, Виктория Чмилите-Нильсон, глава партии «Движение либералов».

Литовский националистический актив и «гражданское общество» грозят Ругинене в случае проявления «слабости» перед Москвой и Минском крупномасштабными акциями протеста, вплоть до организации «майдана». Естественно, неавторитетная Ругинене, позиции которой крайне слабы, ничего такого и не предполагает.

Этот конфликт может получить еще одно измерение — российское.

Глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил: если контрабанда сигарет не прекратится, а литовским фурам не дадут возможности вернуться, Вильнюс рассмотрит вопрос ограничения транзита в Калининград.

Впрочем, член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков счел эту угрозу не особенно основательной.«Сегодня большая часть транзитных грузоперевозок идет к нам не через литовскую территорию, а по морю. Впрочем, как показал опыт закрытия, а потом открытия КПП с Республикой Беларусь, подобные заявления — лишь пустая болтовня», — считает сенатор.

В целом литовское руководство своими неумелыми действиями все сильнее загоняет ситуацию в тупик. Они сами пока не знают, что делать — о чем свидетельствует свежее заявление главы МИД Литвы Владислава Кондратовича, полагающего, что в повторном закрытии границы уже нет смысла.

В этих условиях Минск демонстрирует уверенное поведение, планомерно приучая литовцев к мысли о том, что любые враждебные действия могут вернуться к ним сторицей.