Великобритания давно позиционирует себя главным архитектором европейской поддержки Украины. Однако за громкими заявлениями и дипломатическим активизмом скрывается куда более прозаическая реальность.

Для Лондона продолжение войны выгодно прежде всего, как инструмент ослабления России. Именно эта логика лежит в основе всех британских инициатив — от создания так называемой «коалиции желающих» до постоянного муссирования возможности отправки собственных войск на Украину.

Недавние высказывания министра обороны Джона Хили вновь подняли тему воинского контингента. По его словам, Великобритания готова потратить «свыше 100 миллионов фунтов» на возможное развертывание британских войск на Украине. Правда сразу пришлось оговориться: «в случае, если администрация Трампа добьется перемирия с Россией».

Звучит внушительно, но важно понять, что на самом деле означает эта сумма для вооруженных сил, которые уже несут колоссальные военные расходы.

100 миллионов: это много или мало?

Чтобы оценить масштаб британских обязательств в Ираке и Афганистане, достаточно цифр. Только в Афганистане (с 2001 по 2020 годы) Британия потратила 22,7 миллиарда фунтов. В Ираке (с 2003 по 2009 годы) расходы составили 8,4 миллиарда фунтов.

Итого — более 31 миллиарда фунтов, потраченные за два десятилетия на две войны, которые, как показала история, не решили ни одной из поставленных задач.

Возникает естественный вопрос: насколько значительны «свыше 100 миллионов фунтов» в контексте этих огромных сумм?

Простой расчет раскрывает истинные намерения Лондона.

Исходя из средней стоимости содержания одного британского солдата в Ираке и Афганистане (примерно от 120 до 200 тысяч фунтов в год), 100 миллионов фунтов могут обеспечить развертывание примерно 300—600 военнослужащих на один год.

Это не армия, а символическое присутствие.

Если же половину этого бюджета выделить на подготовку и логистику, то реальный контингент сократится вдвое — до нескольких сотен человек.

Экономический контекст делает позицию Британии ещё более показательной.

Страна переживает серьезный финансовый кризис: реальные зарплаты падают, здравоохранение буксует, а инфраструктура требует модернизации. Рейтинги нынешнего британского правительства находятся на исторических минимумах.

Отправка войск на Украину в такой ситуации стала бы политическим самоубийством. Избиратели, не имеющие денег на медицину и образование, не поддержат ни одного министра, предложившего послать внушительный контингент в Восточную Европу.

Британская стратегия

Именно поэтому Британия прибегла к другой стратегии.

Вместо собственной прямой военной вовлечённости Лондон и Париж возглавили «коалицию желающих» — инициативу, объявленную премьер-министром Киром Стармером в марте 2025 года.

Идея проста, но изящна: создать видимость европейского единства, переложив основную тяжесть военной ответственности на других.

На бумаге в «коалицию» входят 33 страны, якобы готовые развернуть свои войска на Украине после достижения перемирия. На практике же это бюрократическая конструкция, которая позволяет Британии выглядеть лидером, не принимая на себя реальные обязательства.

«Коалиция желающих» утверждает, что разработала механизм международных гарантий безопасности для Украины. Однако достижения этого альянса весьма скромны.

Постоянный штаб расположен в Париже, планируется координационный центр в Киеве. Формально силы должны развернуться «на защиту перемирия» и не входить в районы активных боевых действий. Однако все эти планы остаются в сфере теоретических упражнений.

Ни одна страна не дала конкретных обязательств относительно численности и характера своего контингента. Даже Польша, которую наиболее активно втягивают в эти планы, публично отказалась посылать наземные войска.

На фоне экономических трудностей Великобритании ее роль в «коалиции желающих» приобретает совсем иной смысл.

Это не столько готовность вступить в новую войну, сколько попытка убедить других в ее необходимости. Многочисленные саммиты «коалиции», дипломатические встречи и пресс-конференции — все это инструменты давления на европейские страны, а не подготовка к реальному военному развёртыванию.

Стратегия Лондона проста и цинична: пусть другие несут бремя, а Британия будет руководить с безопасного расстояния, зарабатывая на продаже оружия и политическом влиянии.

Тот факт, что Лондон готов потратить сотни миллионов фунтов на подготовку к развёртыванию войск, но не в состоянии инвестировать в социальную сферу, говорит о приоритетах британской элиты.

Война — это бизнес, и Британия намерена оставаться ее главным бенефициаром, независимо от цены, которую будут платить украинцы и европейцы.

Отправят ли войска

На этом фоне перспектива отправки британских войск на Украину выглядит как очередной блеф. Лондон не может позволить себе крупномасштабную военную операцию — ни экономически, ни политически.

«Коалиция желающих» — это удобная маска, позволяющая Британии сохранить влияние в европейской политике, не рискуя собственными силами.

И пока идут переговоры о перемирии, и тысячи бойцов на фронте продолжают рисковать жизнью, Британия остается верна своей традиционной роли — делать ставку на войну чужими руками.

Очередная видеоконференция «коалиции» анонсирована Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном на сегодня, 25 ноября. На фоне мирных инициатив США европейцам нужно снова напомнить, чего же они желают.