Безо всяких сенсаций, Европа и Украина не стали поддерживать так называемый «мирный план Трампа» из 28 пунктов, прогремевший на весь мир. Выдвинув вместо него свой, весьма оригинально состоящий из 27 пунктов.

Иван Шилов ИА Регнум

Его опубликовало издание Reuters.

Само собой, в нем нет ничего «унизительного» и «неприемлемого» для Украины. Например, отсутствует запрет на вступление в НАТО. Предельная численность украинской армии устанавливается в 800 тысяч человек, то есть плюс-минус столько же, сколько есть сейчас. НАТО соглашается не размещать войска под своим командованием на Украине на постоянной основе в мирное время (но на основе ротации и с формальной передачей общего командования контингентом той же Украине, получается, можно).

США должны взять на себя обязательства воевать за Украину в случае войны (то есть дать гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО). Россия обязана компенсировать Украине ущерб от войны, и до полной выплаты этих компенсаций российские активы за рубежом останутся замороженными.

Ни о каком выводе украинских войск с Донбасса речи не идет, а «переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения». Ни о каких выборах в течение 100 дней тоже не говорится — Украина лишь должна провести их «как можно скорее» (притом что полноценное мирное соглашение может подписать лишь легитимный президент после того, как он будет избран).

Вариант, опубликованный ранее газетой The Telegraph, еще хуже.

Здесь Россия должна отдать киевскому режиму Запорожскую АЭС, а он не берет на себя обязательств воздерживаться от размещения на своей территории чужих войск. Равно как и не обязан освобождать всех политзаключенных гражданских, то есть тех, кого на Украине бросили в тюрьму из-за якобы сотрудничества с Россией.

Очевидно, что оба варианта европейско-украинского плана абсолютно нежизнеспособны.

И дело тут не только в каких-то отдельных пунктах, но и в самой философии предложенных документов. В них Украина позиционируется как выигрывающая сторона, которая имеет право и возможность навязывать условия России.

Похожие планы они выдвигали и год, и два назад — когда наступление российской армии не было столь стремительным, разрушение украинского государства столь системным, а нежелание США дальше участвовать в украинском кризисе столь явным.

Ну и, конечно, когда в «Твиттере» еще можно было скрывать свою реальную геопозицию и, сидя в Германии, рассказывать о «зверствах российских оккупантов» от лица якобы жителя Константиновки.

Так же очевидно, что Москва предложенный Европой и Украиной план не примет.

Комментируя американский мирный план, российский президент Владимир Путин дал понять, что изначальный вариант всё равно требовал доработки. Европейский же план, очевидно, не может быть положен даже в начало обсуждения.

Но Европе всё равно.

«Для нас важно, что никакого мирного плана для Украины не может быть, если мы не дадим добро в отношении вопросов, касающихся европейских интересов и европейского суверенитета», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, украинские интересы — это и европейские интересы.

А украинские интересы уже были обозначены спикером Верховной рады.

«Никакого правового признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений в отношении сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы», — утверждает Руслан Стефанчук. Но если в его первом пункте еще есть какая-то логика (для правового признания новых российских территорий нужен общеукраинский референдум), то в отношении двух других ее нет.

Не говоря уже о том, что сам по себе украинско-европейский проект невыгоден для Киева.

Речь сейчас не только о том, что он сохраняет нежизнеспособную Антироссию. Взять хотя бы один пункт европейского плана — сохранение 800-тысячных ВСУ. В стране, где колоссальный дефицит бюджета, где экономика разрушена и население в массе своей выехало, траты на такую армию будут самоубийством.

А денег из ЕС на нее Украина вряд ли получит.

«Европа не готова отправлять десятки миллиардов евро на поддержание украинской армии. Они хотели бы свою армию поддерживать», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Европейские страны уже объявили о повышении доли расходов на оборону до 5% от ВВП — и им нужно каким-то образом изыскивать на это деньги в и без того дефицитных бюджетах.

Если же кто-то из них все-таки продолжит давать миллиарды Украине, то ровно до того момента, как верно отмечает украинский журналист Юрий Романенко, «когда на выборах во Франции и Германии не победит условная AfD».

Тогда зачем нужен этот план? На этот счет имеется три объяснения.

Во-первых, «важно участие».

«Они не рассчитывают, что их концепцию кто-то примет. Но им важно, чтобы звучал европейский голос, чтобы они сели хотя бы на краешек стола», — считает Офицеров-Бельский. По его словам, европейцы очень боятся того, что соглашение между США и Россией о европейской безопасности будет заключено без них, поэтому они готовы разговаривать, обсуждать и участвовать.

Правда, толку от этого участия не будет.

Конечно, киевские пропагандисты позиционируют совместное обсуждение мирного плана как выставление коллективного ультиматума Москве.

«Трем сторонам — США, Украине и Европе — нужно сесть за стол переговоров и согласовать совместный мирный план. Не то, что заявлено в этих 28 пунктах, а скорректированный, адаптированный, оптимизированный мирный план, который потом должен быть предложен России», — подчеркнул украинский политолог Владимир Фесенко.

Однако Трамп не для того начинал всю эту историю с принуждением Зеленского к миру, чтобы сейчас поссориться с Россией и втянуться в чужую для себя войну. Тем более у него Венесуэла на носу.

Второе объяснение — это затягивание времени.

Причем не только в надежде на какое-то чудо. «Им нужно, чтобы переговоры были отложены до тех пор, пока они сами между собой согласятся о концепции будущих отношений с Россией и с США», — говорит эксперт ИА Регнум.

О этом, собственно, и вещают отдельные европейские страны.

«Вы не можете вести переговоры об Украине без Украины. Вы не можете вести переговоры о Европе без Европы. Вы не можете вести переговоры о Чешской Республике без Чешской Республики», — это утверждение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского напоминает о важной для многих украинских сторонников мантре.

При всей своей аппаратной мощи председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет права принимать стратегические решения, а значит, должен быть запущен процесс поиска консенсуса внутри ЕС — и он не будет быстрым.

Если вообще придет к какому-то результату.

Третье объяснение — попытка спасти Зеленского от коррупционного скандала.

Глава киевского режима уже призвал всех «прекратить срач» и «политические игрища» для того, чтобы можно было вести нормальные переговоры о мирном соглашении. Он уже отыгрывает образ «отца народа», говоря о том, что на кону потеря национального достоинства.

Ну и, конечно же, он вносит в переговоры и чувствительную гуманитарную составляющую. Например, спекулирует на детях, которых киевский режим в свое время бросил.

«В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы были чрезвычайно чувствительные пункты в этих документах, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле «все на всех» и возвращение всех украинских детей, похищенных Россией», — напирает на больное глава киевского режима.

Хотя прекрасно знает, что этой проблемы не существует. Детей никто не похищал, а те из украинских списков, которые находятся в России (а не в Европе, например) находятся здесь добровольно. «На практике это детдомовцы, в том числе и в первую очередь из ЛДНР, у значительной части которых за время конфликта уже появились семьи», — поясняет российский журналист Евгений Норин.

И действительно, на фоне переговоров о коррупционном скандале все подзабыли. В том числе и украинские общественники, которые зарабатывают на войне (в том числе на сборах) и нашли в Зеленском единомышленника, позволяющего им продолжать зарабатывать.

Но так будет происходить ровно до того момента, пока президент США не устанет уговаривать главу киевского режима подписать изначальное мирное соглашение.

После этого в коррупционном деле будут появляться новые фигуранты, причем по восходящей.

Сначала спикер СНБО Рустем Умеров, затем глава офиса президента Андрей Ермак, а потом и сам Зеленский.