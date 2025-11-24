Израильская армия нанесла удар по району Харат Хрейк, южному пригороду Бейрута, в результате которого погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Среди жертв — начальник штаба «Хезболлы».

Иван Шилов ИА Регнум Хейсам Али Табатабаи

Погибший Хейсам Али Табатабаи (Сейид Абу Али) в иерархии движения был вторым человеком после генерального секретаря. Именно он был основной целью налета.

Случай далеко не первый: за время, прошедшее с момента прекращения огня, Израиль в одностороннем порядке нанес в общей сложности три десятка ракетно-бомбовых ударов по ливанской территории, в ходе которых погибло около десяти сторонников «Хезболлы». В том числе командиров средней руки.

Однако на их фоне Табатабаи сильно выделяется — в том числе ролью в системе управления движения.

Востребованный специалист

В ряды «Хезболлы» Хейсам Али Табатабаи вступил на заре существования движения — еще в 1980-е годы. И всё это время находился на переднем крае борьбы с оппонентами «Партии бога», прослыв опытным и преданным бойцом.

Наработанный Табатабаи опыт пригодился движению в эпоху «арабской весны». После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году он был командирован в приграничные районы, где налаживал логистику и создавал опорные пункты для лоялистских ополчений, воюющих под флагом «Хезболлы».

А позже, уже после 2014 года, переехал в Дамаск, откуда совместно с иранскими военными советниками дирижировал развертыванием добровольческих подразделений и совместными операциями против террористических группировок.

В результате ливанская «Хезболла» стала важным игроком в сирийском конфликте и одной из невидимых опор режима Башара Асада. А заодно получила «обкатку» в условиях интенсивного вооруженного конфликта.

Помимо сирийской кампании, в послужном списке Табатабаи значится командование элитным спецподразделением «Радван», заточенным под проведение диверсионно-разведывательных операций в глубоком тылу израильтян (и получившим в народе красноречивое название «ССО Хезболлы»).

Причем нынешний вид подразделения — во многом заслуга командира, который пытался сделать вверенный отряд аналогом лучших подобных мировых структур.

Опасный противник

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС в 2023 году Табатабаи получил новое назначение, став командиром оперативного отдела «Хезболлы».

Де-факто он занял одну из высших должностей: под его началом находились все без исключения полевые командиры, с его мнением считались функционеры, отвечавшие за военное планирование, снабжение и пропаганду.

После удачного налета израильской армии (ЦАХАЛ) на штаб-квартиру «Хезболлы» в сентябре 2024 года (когда был убит в том числе лидер движения Хасан Насралла) Табатабаи остался одним из немногих выживших высокопоставленных командиров, чей авторитет не вызывал разногласий.

Он имел все шансы занять кресло генерального секретаря. Однако старый служака не был склонен к аппаратным играм, а потому по собственной инициативе уступил его в пользу Хашима Сафи ад-Дина (двоюродного брата Насраллы), удовлетворившись должностью начальника штаба «Хезболлы».

После гибели ад-Дина в октябре 2024 года Табатабаи получил предложение повторно, но вновь отклонил его — уже в пользу нынешнего лидера «Хезболлы» Наима Касема.

Сам же он сосредоточился на работе «в поле»: по данным израильской разведки, руководил работами по восстановлению инфраструктуры в Южном Ливане, а также занимался восполнением и модернизацией арсеналов — в противовес попыткам оппонентов ускоренно разоружить «Хезболлу».

Неудивительно, что в глазах израильского генштаба Табатабаи выглядел куда более опасным противником, чем другие командиры.

Право на ответ

Вопреки обыкновению, «Хезболла» не стала делать большой тайны из происшествия в Харат Хрейк и уже к исходу дня подтвердила, что Табатабаи и трое его подчиненных погибли в результате «подлого удара в спину».

В движении заявили, что, согласовав операцию, израильские лидеры пересекли «красную черту», но командование пока не будет отвечать агрессией на агрессию, поскольку уважает и ценит достигнутое мирное соглашение.

Тем не менее «Хезболла» оставляет за собой право нанести ответный удар, когда сочтет его необходимым. При этом движение разумно не стало распространяться, кто из командиров займет вакантную должность начальника штаба.

Куда красноречивее высказались центральные власти Ливана, явно уязвленные тем, что в охоте за «Хезболлой» Израиль никак не считается с ливанскими элитами и подвергает опасности жизни мирных граждан. И к тому же нанес удар по столице точно в государственный праздник, День независимости.

Президент Ливана Жозеф Аун также использовал инцидент в Харат Хрейк как трамплин для критической кампании в адрес официального Тель-Авива. Он призвал мировое сообщество «максимизировать давление» на еврейское государство и «остановить ползучую экспансию» ЦАХАЛ.

Тем более что под контролем израильских военных по-прежнему остается не менее пяти населенных пунктов на территории Ливана, что является нарушением договоренностей о перемирии.

Попутно Аун припомнил и другие деяния израильского контингента, включая несколько попыток атаковать миротворцев ООН и выдать удары по мирной инфраструктуре за «проактивное сдерживание».

Реакция Израиля

В Тель-Авиве ожидаемо не считают, что операция в Харат Хрейк была проведена с нарушениями или поставила мирное перемирие на ливанском направлении под угрозу. Скорее наоборот, гибель высокопоставленного командира должна ослабить координацию между оставшимся сторонниками движения и лишить их тактического преимущества.

А с учетом того, что Табатабаи, будучи ветераном организации, являлся еще и носителем уникальных знаний, его смерть нанесла ущерб всей системе подготовки кадров.

Первым эту мысль озвучил вслух начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, назвавший операцию по ликвидации начгенштаба «Хезболлы» шагом по эффективному сдерживанию противника.

«Удар был нацелен на предотвращение усиления организации и нанесение точечного ущерба тем, кто пытается навредить государству Израиль. ЦАХАЛ продолжает придерживаться договорённостей, достигнутых между государством Израиль и Ливаном, но не позволит врагам усиливаться и перевооружаться и будет действовать для устранения любой угрозы гражданам Израиля», — заявил Замир на срочном брифинге.

Официальный Тель-Авив не исключил вероятность новых точечных ликвидаций, особенно если того будет требовать ситуация.

Для этого, как показали недавние события, не обязательно получать согласие США: израильтяне информировали Вашингтон о планах убить Табатабаи постфактум, уже после того, как были выпущены первые ракеты. И американцам осталось только принять услышанное к сведению.

Шанс для французов

Нервозность вокруг Ливана стремительно нарастает.

Инициированная США сделка по разоружению «Хезболлы» и раньше двигалась без особого успеха — о чем неоднократно сигнализировал спецпредставитель Белого дома Томас Баррак — а после ликвидации Табатабаи у движения исчезла мотивация делать односторонние шаги и демонстрировать готовность искать компромиссы.

Особенно с учетом того, что предложенные посредниками инструменты сдерживания Израиля не срабатывают и Тель-Авив продолжает ставить тактические интересы выше идеи достижения перемирия.

Демонстративное игнорирование израильскими властями мнения США на Ближнем Востоке (и уведомление об операциях в самый последний момент) весьма симптоматично. И в контексте ливанского кризиса оно лишь ускоряет выход Вашингтона на периферию урегулирования. Сторонники Дональда Трампа говорят громко и грозно, но на ситуацию повлиять не могут.

Занять место США торопится Франция.

Ранее именно Елисейский дворец отдал приказ сбить угрожавший миротворцам беспилотник израильтян над Южным Ливаном. Он же в числе первых осудил ликвидацию Табатабаи. Правда, с небольшой оговоркой: критике подверглась не охота израильтян за ливанскими командирами, а неизбирательность ударов, которые Тель-Авив называет «точечными».

Стремление французских властей снискать славу защитников интересов Ливана вполне понятно: правительство Эммануэля Макрона заинтересовано в возвращении страны в орбиту французского влияния и воспринимает конфликт между Бейрутом и Тель-Авивом как исторический шанс.

А для укрепления стратегических позиций Париж готов на какое-то время игнорировать активность «Хезболлы» даже с учетом натянутых отношений с движением.