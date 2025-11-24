Страны Прибалтики возмущены выдвинутым США мирным планом по Украине. Публикация проекта этого договора вызвала у прибалтов жуткое возмущение — они называют его «предательским» и «капитулянтским».

ИА Регнум

Там настаивают, что боевые действия должны продолжаться до последнего украинца. Для того чтобы нанести России как можно больший ущерб. Рига, Вильнюс и Таллин уже пытаются по мере имеющихся у них скромных возможностей торпедировать это соглашение. И в этом они получили поддержку еще нескольких государств Северной Европы.

Русофобы против

Публикация проекта мирного договора по Украине, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, вызвала у многих граждан стран северо-востока Европы жуткое возмущение. Если почитать обмен мнениями в интернете, то возобладала позиция «план предусматривает капитуляцию Украины и создаёт риски для Балтии».

Всеобщее негодование вызвал известный в Латвии театральный режиссер Алвис Херманис, посоветовавший согласиться с предложениями Трампа.

Херманис пользуется репутацией отъявленного русофоба и своим убеждениям отнюдь не изменил. Однако он смотрит на ситуацию более трезво, чем его единомышленники, и полагает, что в нынешних условиях никакого более выгодного договора Киеву не предложат — только еще более жесткие условия.

Режиссер-русофоб утешает единомышленников: по его мнению, всё еще можно отыграть, главное — стиснуть зубы и набраться терпения. По его словам, даже если с России снимут санкции, всё равно русских в ЕС будут презирать и ненавидеть.

«Формально этот план очень несправедливый и нечестный, зато в долгосрочной перспективе это тотальный моральный ущерб для российского государства и народа», — полагает Херманис. Однако, утешает он латышей, придет и время реванша.

«Мы можем и подождать. Тем временем пускай русские дадут время Европе, пока она избавится от мягкотелых политиков», — посоветовал Херманис.

Позиция этого ненавистника России представляет интерес по той причине, что он имеет политические амбиции и, будучи умелым популистом, в последние годы привлек немало сторонников.

Интересно и то, что националисты, обычно поддерживающие мнение Херманиса, в данном случае проявили резкое несогласие. Они кричат о том, что нельзя поддерживать предательский договор и надо сражаться.

Но когда Херманис иронически посоветовал самым громким крикунам лично отправиться на фронт, его обвинили в «манипуляции». Латышские националисты надеются, что с Россией по-прежнему будут сражаться бандеровцы, а они всегда дружно поддержат их со своих диванов.

Аналогичную точку зрения в той или иной мере выражают и прочие публичные спикеры.

Видный эстонский политический обозреватель Райво Варе громогласно сообщил, что «пакт Уиткоффа-Дмитриева в таком виде абсурден как по структуре, так и по содержанию».

Другой эстонский обозреватель Райнер Сакс предрек Трампу неприятности внутри США, если он продолжит настаивать на принятии этого документа.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выделяющийся своей русофобией даже по прибалтийским меркам, назвал американский мирный план «концом конца». Ландсбергис призвал Евросоюз больше не рассчитывать на заокеанского «папашу», а взять дело защиты киевского режима всецело в свои руки: «Не стойте со шляпой в руке, не унижайте нас всех перед камерами в Овальном кабинете».

Игнорируют коррупцию

Что касается лиц, облеченных властью, то их общую точку зрения высказала бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ныне поставленная руководить внешней политикой всего Евросоюза. Она подчеркнула, что Россия «не имеет права на уступки» со стороны Украины, а условия любого мирного соглашения должен определять сам Киев.

Ее отец, бывший премьер-министр Эстонии и экс-вице-президент Еврокомиссии (а также некогда высокопоставленный коммунист) Сийм Каллас вообще обвинил Дональда Трампа в том, что он действует в интересах России.

«К сожалению, мы всё время надеялись на то, что за нашей спиной стоят США», — сказал Каллас-старший. Теперь, по его словам, этого чувства у него больше нет.

Влиятельный в Латвии политик Инара Мурниеце (экс-министр обороны, ныне глава парламентской комиссии по иностранным делам) назвала проект мирного договора «отражающим только требования России, но не учитывающим позицию Украины».

Мурниеце напомнила, что встречалась с рядом высокопоставленных украинских чиновников, включая Зеленского. «Трудно представить, что Украина согласится на план, предусматривающий отказ от членства в НАТО или значительное сокращение армии», — сказала латвийский политик. Мурниеце считает, что «над таким планом должны работать не только Россия и США, но и Украина, Европейская комиссия и страны — члены ЕС».

Литовский президент Гитанас Науседа уже с появлением первых публикаций деталей проекта мирного договора счел необходимым сразу же поделиться своим негодованием: «Любые идеи, которые ставят Украину в уязвимое положение, неприемлемы, и мы не можем мириться с подобными попытками».

По его словам, сокращение численности ВСУ и территориальные уступки России означали бы «капитуляцию» Украины. «В случае сокращения ВСУ на пятьдесят процентов какие варианты остаются Украине?» — риторически вопросил он.

Литовский министр обороны Роберт Каунас срочно слетал в Киев, где встретился в Зеленским, заверив его, что «обязательства Литвы перед Украиной остаются прочными и непоколебимыми».

Любопытно то, что в ходе этого визита у Каунаса не получилось обойти тему сотрясшего Киев на днях коррупционного скандала, резко снизившего степень легитимности Владимира Зеленского. Прибалтийские СМИ пишут об этой истории мало, неохотно и сквозь зубы.

Каунас выразил общую официальную точку зрения стран Балтии на этот скандал: «Если бы мы искали предлоги, чтобы отвернуться от Украины, мы заплатили бы слишком высокую цену».

Хитрые помалкивают

22 ноября лидеры стран, входящих в региональную организацию NB8 (Литва, Эстония, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия), провели дистанционные переговоры с Зеленским.

В итоговом заявлении Москва обвиняется в том, что она «до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по соблюдению режима прекращения огня или осуществлению шагов, которые могли бы привести к миру».

По мнению членов NB8, доверять России нельзя ни в коем случае. «Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять европейскую оборону, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России», — заявили лидеры NB8.

По окончании переговоров с Зеленским Гитанас Науседа сказал, что «никакие мирные инициативы, касающиеся войны на Украине, не могут основываться на условиях агрессора или предложениях капитуляции». Глава Литвы также потребовал, чтобы Евросоюз был допущен в качестве равноправного участника мирных переговоров.

Любопытно, однако, что президент Латвии Эдгар Ринкевич отмалчивается.

Все последние годы голос Ринкевича уверенно слышался в общем хоре требующих покарать Россию, не проявлять к Москве никакого снисхождения и не идти на уступки — а тут он вдруг замолчал, и это молчание само по себе символично.

Недаром в кругу главных прибалтийских политиков Ринкевич считается самым хитрым и острожным, умельцем держать нос по ветру. И его желание «не отсвечивать» может свидетельствовать о том, что у проекта мирного договора, вышедшего из недр администрации Трампа, высокие шансы быть реализованным. Поэтому Ринкевич не хочет рисковать, рискуя попусту навлечь на себя недовольство Вашингтона.

Многие прибалты цепляются как за последнюю соломинку за известие о том, что на этой неделе лидеры ЕС намереваются посетить Вашингтон и попытаться переубедить Дональда Трампа. Более дальновидные, впрочем, полагают, что шансов на это немного.

В целом смятение прибалтов связано со страхом выйти из очень комфортной для них реальности последних лет: они являлись в ЕС флагманами русофобии, навязывая прочим странам сообщества свою концепцию «священной войны с Россией», — и в силу стечения обстоятельств у них это получилось.

Но окончание боевых действий на Украине неизбежно приведет к некоторому снижению конфронтации по линии Россия — ЕС. А со временем Украина отойдет на второй план, в мировой политике появятся новые животрепещущие темы.

Антироссийское единство Запада пойдет трещинами, и Москва получит возможность играть на противоречиях в западном лагере, на противоречиях между Западом с одной стороны и Китаем, и Глобальным Югом с другой.

В этих условиях Прибалтика может очень быстро вернуться к статусу, который она имела в 90-х, — убогой, нищей, никому не нужной периферии.