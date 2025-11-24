Подготовка к новогодним праздникам началась раньше обычного. Россияне стали планировать траты заранее, в результате чего уже с конца сентября начался рост спроса на украшения, освещение, пиротехнику и другие категории новогодних товаров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И, конечно, главная забота у всех перед Новым годом — покупка подарков. По оценкам, средний чек в этом году составит около 14-15 тыс. рублей, хотя разброс сумм остается значительным — от скромной тысячи до внушительных семизначных сумм.

Большинство (59%) планирует уложиться в сумму до 15 тыс. рублей. Еще 27% готовы раскошелиться на 15-40 тыс., а щедрые 14% не пожалеют и до 100 тыс. рублей на праздничные презенты. 8% вообще не ограничивают себя в тратах и готовы выложить за подарки более 100 тыс.

Эксперты также отмечают, что мужчины готовы потратить на четверть больше женщин — 16 тыс. против 12 тыс. рублей соответственно.

Пик спроса

Несмотря на раннее начало подготовки к празднику, основной ажиотаж традиционно приходится на декабрь. Около 60% покупателей начинают активную подготовку именно в последний месяц года.

Пик приходится на середину декабря — в это время совершают покупки около 24%, а еще 23% начинают уже в первых числах месяца.

Покупать россияне по-прежнему предпочитают в розничных магазинах — туда идут отовариваться 64% россиян. Однако маркетплейсы уверенно наступают на пятки традиционной торговле — 32% покупателей выбирают именно их, а еще 20% пользуются обычными интернет-магазинами.

В то же время для покупки продуктов к праздничному столу подавляющее большинство (80%) по-прежнему предпочитает обычные магазины, а онлайн заказывают продукты всего 8% граждан.

Интересно, что география праздничных трат весьма неоднородна. По данным аналитиков, в общем объеме продаж новогодних товаров Москва составляет 35%, на втором месте идет Санкт-Петербург с долей 12%. Следом расположились Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан.

Также любопытно, что в этом году фиксируют всплеск активности туроператоры. Различные компании сообщают о росте спроса на новогодний отдых на 60-75%. Традиционно пик продаж путевок приходится на период с 10 по 20 ноября.

Покупательская предусмотрительность распространилась и на туризм: в этом году многие начали бронировать отдых еще в конце лета.

Гаджеты и одежда

Если говорить о том, что именно дарят россияне, то лидерами остаются сладости (41%), косметика и парфюмерия (38%), а также игрушки для детей (32%).

При этом наблюдаются гендерные различия в выборе подарков: женщины чаще выбирают элементы декора и украшения для дома (30% против 16% у мужчин), а также одежду и аксессуары. Мужчины же предпочитают дарить электронику и технику (33% против 14% у женщин) или просто деньги (25% против 19%).

Кстати, о деньгах — 36% честно признались, что именно денежный подарок был бы для них самым желанным. И это неудивительно, учитывая растущие цены на все категории товаров, что хорошо отражается в динамике цен на тот же новогодний декор.

По данным аналитического центра «Чек индекс», минимальный набор новогодних украшений в этом году обойдется в 5200 рублей, что на 13% дороже, чем годом ранее. Искусственная елка стоит в среднем 3640 рублей (+15% к прошлому году), гирлянда — 593 рубля (+13%), а елочная звезда — 305 рублей (+6%).

Еще один тренд — россияне всё чаще балуют подарками самих себя. В прошлом году, по данным «Ингосстраха», 55% граждан планировали порадовать себя новогодним презентом, причем средний чек на такой подарок вырос в два раза — с 8459 до 15 570 рублей.

Самыми дорогими подарками себе любимым оказались ювелирные изделия (в среднем 45 900 рублей), крупная бытовая техника (35 600 рублей) и гаджеты (30 300 рублей).

В списке желаемых подарков для себя лидируют те же гаджеты (10%), одежда и обувь (9%), косметика (7%). Практичные россияне также не забывают о кухонной утвари, постельном белье и бытовой технике (6%). А вот абонементы на спорт и образовательные курсы оказались в аутсайдерах — их выбирают менее 1% опрошенных.

Подарки могут опоздать

Тем, кто рассчитывает на подарки из Китая, стоит поторопиться или приготовиться к неприятным сюрпризам. С конца сентября 2025 года на границе России и Казахстана сложилась критическая ситуация — в очередях из-за тотального таможенного досмотра скопились тысячи фур.

Если раньше оформление занимало один-два дня, то сейчас даже обычные товары, не подпадающие под санкции, проходят таможню за три-пять дней. А грузы, которые могут вызвать подозрения (электроника, комплектующие, товары западных брендов), могут застрять на неделю и более.

Особенно пострадали популярные пункты пропуска «Хоргос» и «Достык», через которые проходит основной поток товаров из Китая. Маршрут через погранпереход «Алашанькоу» сейчас занимает 35-45 суток вместо обычных 20-25, а контейнеры простаивают на границе до двух недель.

Проверкам подвергаются до 99% грузов, которые таможенники считают потенциально рискованными. Причем досматривают не только электронику и технику, но даже медикаменты и промышленные компоненты.

Тем, кто всё же рассчитывает получить товары из Китая к российскому Новому году, стоит закладывать дополнительный буфер в 10-15 дней к стандартным срокам доставки. В обычных условиях морская доставка занимает 35-55 дней, автомобильная — 18-30 дней, железнодорожная — 20-35 дней. Но в текущей ситуации эти сроки могут увеличиться в полтора-два раза.

Альтернативные маршруты через Маньчжурию (Забайкальск) пока работают быстрее — 17-20 суток, но и там наблюдается увеличение потока грузов из-за перераспределения логистики. Некоторые компании переориентируются на доставку через Уссурийск напрямую в Новосибирск, где пока нет таких жестких проверок.

Впрочем, не всё так плохо. Крупные маркетплейсы заранее позаботились о праздничном ассортименте и уже в ноябре запустили масштабные распродажи. По данным ретейлеров, в этом году скидки достигают рекордных показателей — до 50% на популярные категории товаров, а на отдельные позиции дисконт доходит до 90%.

Главный тренд этого года — растянутость акций: если раньше «черная пятница» ограничивалась несколькими днями, то теперь распродажи длятся неделями, а некоторые площадки продлили их до 3 декабря.

Так что у тех, кто еще не успел закупить подарки, есть все шансы сэкономить и приобрести желанные презенты без переплат и долгого ожидания доставки из-за рубежа. Только не стоит откладывать покупки на последний момент, когда полки опустеют, а цены традиционно взлетят перед самым праздником.