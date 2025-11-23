В январе 2026 года россиян ждет рекордно мало рабочих дней — всего 15 из 31. Казалось бы, идеальное время для отпуска: взял пару недель, а отдыхаешь целый месяц. Но экономическая логика говорит обратное — работать в январе выгоднее.

Иван Шилов ИА REGNUM

И это не единственная новость с рынка труда — среди работодателей нарастает тренд на найм возрастных кадров, а женщины-руководители по-прежнему зарабатывают в разы меньше мужчин, даже управляя крупным бизнесом.

Оклад останется

Треть россиян планируют работать в новогодние праздники — кто-то на основной работе, кто-то берет подработки. И это абсолютно рациональное решение с экономической точки зрения.

По закону работа в праздники оплачивается в двойном размере. И в целом для многих профессий новогодние каникулы — это золотое время. Курьеры, грузчики, охранники могут заработать значительно больше обычного.

Магазины работают, рестораны забиты, службы доставки не справляются с заказами. Люди осознанно меняют выходные дни на хорошую прибавку к семейному бюджету, особенно после обильных новогодних трат.

А может ли измениться размер оклада из-за небольшого количества рабочих дней в январе?

«Давайте сразу успокою тех, кто переживает за свой оклад: он никуда не денется. Если у вас в трудовом договоре прописано 50 тысяч рублей, вы их и получите, хоть работай 15 дней, хоть 22. Это закон, и работодатель тут ничего не может сделать», — объясняет экономист Герман Алексеев в интервью ИА Регнум.

А вот с премиальной частью зарплаты не все так однозначно: «Грубо говоря, если у вас зарплата делится пополам на оклад и премию, и премия зависит от объема работы, то в январе премиальная часть может серьезно просесть из-за меньшего количества рабочих дней и, соответственно, меньшего объема работы. Но в конечном счете все зависит от того, как условия прописаны в трудовом договоре», — уточняет эксперт.

Что касается желанного для многих январского отпуска, то здесь ситуация противоречивая. С одной стороны, можно взять 15 дней отпуска и благодаря праздникам отдыхать целый месяц. С другой стороны, экономически это самый неудачный месяц для отдыха.

Поскольку в январе мало рабочих дней при той же зарплате, каждый день стоит дороже. А цена отпускного дня рассчитывается по среднему заработку за прошедший год, то есть она по определению ниже. Так что тем, кто собирался на макси-каникулы, предстоит выбрать: либо длинный отдых и воспоминания, либо деньги.

От зумеров к «серебряным» кадрам

Один из самых неожиданных трендов 2025 года — резкий рост спроса на возрастных работников. Приглашений на работу для людей 50+ стало больше на 75% за год.

Герман Алексеев выделяет три ключевые причины этого явления. Первая — банальный дефицит кадров. Безработица в России сейчас около 2,3% — это фактически полная занятость. На улице не стоят толпы желающих работать, поэтому работодатели вынуждены расширять поиск.

Вторая причина связана с пенсионной реформой. Люди 55–60 лет теперь официально трудоспособные, и они активно ищут работу, потому что до пенсии еще далеко, а жить на что-то надо.

«Но третья причина самая интересная. Работодатели просто устали от зумеров, не могут найти к ним подход. Вот приходит молодой человек, через три месяца увольняется, потому что «не та атмосфера» или «токсичный руководитель».

А человек 50+ приходит, садится и работает. Он уже без иллюзий, не прыгает с места на место, не требует каждый месяц повышения, готов задержаться после работы, если надо», — рассказывает экономист.

Зумеры приходят и сразу хотят много денег, карьерный рост через полгода и гибкий график. Треть из них уходит в течение первого года. А каждое увольнение и поиск нового сотрудника — это серьезные издержки для компании. Надо разместить вакансию, провести собеседования, обучить новичка.

«Если говорить о производительности труда, то ситуация неоднозначная. У нас в стране она растет примерно на 2,5% в год, но мы все равно отстаем от развитых стран как минимум на 30%. В этом отношении зумеры лучше разбираются в компьютерах, быстрее осваивают новые программы.

Но преимущество опытных работников в том, что они знают, как обойти острые углы, как договориться с клиентом, как решить проблему без паники», — отмечает Алексеев.

Отдельная проблема, о которой говорят не так много — давление на молодых со стороны возрастных сотрудников. Почти половина молодых специалистов сталкивается со сплетнями, подставами, отсутствием поддержки на работе.

Это не просто неприятно для отдельного человека — это прямые убытки для бизнеса. Человек в стрессе работает хуже, выгорает, увольняется.

Женщины у руля

Доля женщин-руководителей в России составляет 31%. Цифра вроде бы неплохая — почти треть. Но когда смотришь на финансовую сторону вопроса, картина складывается не самая сбалансированная.

Выручка топ-10 компаний под управлением мужчин составила 19,2 триллиона рублей, а «женских» компаний — всего 6,2 триллиона. Разрыв в три раза. Означает ли это, что женщины хуже управляют?

Экономист Герман Алексеев категорически не согласен с такой трактовкой: «Дело не в том, что женщины хуже управляют. Просто они чаще руководят торговлей, услугами, образованием — там обороты поменьше. А мужчины сидят в «Газпроме», «Лукойле», «Татнефти» — там одна компания может иметь выручку в несколько триллионов».

В добыче полезных ископаемых женщин-директоров всего 16%, в строительстве — 19%, в энергетике — 19%. Это исторически «мужские» отрасли с гигантскими оборотами и государственным участием.

Зато в ветеринарии женщины-руководители составляют 52%, в образовании — 50%, в медицине и услугах для частных клиентов — 47%.

Но проблема не только в отраслевом распределении. Есть и прямой зарплатный разрыв. В 2024 году средняя зарплата женщин составила 61,1 тысячи рублей, мужчин — 87,7 тысячи. Разрыв достиг 30,4%. Это означает, что женщины получают около 70% от зарплаты мужчин при прочих равных условиях.

У женщин-руководителей средняя зарплата составляет 110,6 тысячи рублей, у мужчин-руководителей — 159,3 тысячи. Даже на топовых позициях разрыв сохраняется — почти 50 тысяч рублей в месяц, или 600 тысяч в год.

«Причин несколько, и все они системные. Первое — структура занятости. Женщины преобладают в образовании, здравоохранении, торговле — отраслях с традиционно низкими зарплатами. В торговле женщин 62%, в гостиничном бизнесе и общепите — 74%», — перечисляет Алексеев.

Наименьший разрыв в оплате труда зафиксирован в образовании — зарплата женщин составляет 95,3% от мужской. Наибольший разрыв — в IT-сфере, где женщины получают 65,5% от зарплаты мужчин.

Вторая причина разрыва — семейные обязанности. Женщины чаще берут больничные по уходу за детьми, выбирают режим работы, позволяющий заниматься семейными делами. Это снижает их карьерную мобильность — они реже соглашаются на переезды, командировки, ненормированный график.

«Третий фактор — стереотипы работодателей о «ненадежности» женщин как исполнителей. Есть риск декретного отпуска, и это серьезно влияет на решения при найме и повышении», — добавляет экономист.

Интересно, что наибольшее количество женщин на руководящих постах было зафиксировано в компаниях, зарегистрированных в 2022 году — 75 533 человека, или 31,6%. С тех пор этот показатель только снижается. То есть тренд на увеличение женского представительства в менеджменте замедлился.

При этом в онлайн-бизнесе доля женщин уже превысила долю мужчин — 53% против 47%. Это показывает, что в новых цифровых отраслях, где нет устоявшихся барьеров и стереотипов, женщины успешно конкурируют на равных.

Рынок остывает

Еще в начале года на одну вакансию приходилось 3–4 резюме, сейчас — почти шесть. Это значит, что маятник качнулся от соискателей к работодателям.

«Золотые времена» для соискателей заканчиваются. Работодатели начинают выбирать, а не хватать всех подряд», — констатирует Герман Алексеев.

Что это дает на практике? Зарплаты перестают расти как на дрожжах: в этом году эксперты прогнозируют рост всего на 13–18%.

Алексеев отмечает, что демография останется главным определяющим фактором на рынке труда на ближайшие годы. Молодых людей рождается все меньше, а люди старшего возраста благодаря пенсионной реформе остаются на рынке дольше. Во многом это будет определять дальнейшую структуру занятости.

Эксперт выделяет две ключевые тенденции, которые будут определять рынок труда в 2026 году.

Первое: рынок труда продолжит остывать. Это означает конец эпохи, когда можно было прийти куда угодно и получить работу с хорошей зарплатой. Работодатели получают больше власти в переговорах с соискателями.

«Второе — антагонизм поколений никуда не исчезнет. Работодателям придется выбирать: брать дорогих зумеров, которые через полгода уйдут, или более дешевых возрастных, которые менее гибкие технологически. Кто найдет золотую середину, сможет сформировать благоприятную атмосферу в коллективе — тот выиграет», — прогнозирует Алексеев.

Правительство ставит амбициозную цель: к 2030 году поднять производительность труда на 20%. Но для этого нужны серьезные вложения в технологии и обучение персонала.

«Пока не очень понятно, откуда эти деньги возьмутся при высоких ставках и охлаждении экономики», — замечает эксперт.

Рынок труда входит в новую фазу. Теперь начинается время, когда надо договариваться, искать компромиссы, ценить стабильность. И это касается всех — и молодых, и возрастных, и работодателей, и женщин, которые пытаются пробиться в высокодоходные отрасли.

Период легких денег и бесконечного выбора закончен. Впереди — более сложная, но, возможно, и более справедливая экономическая реальность.