21 ноября президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности. И в самом его начале он по просьбе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обозначил российское видение т. н. «мирного плана по Украине».

Гавриил Григоров/РИА Новости

В частности, он сказал, что мирный план — это не утвержденный документ, а скорее драфт. То есть рамочный документ, который в целом отражает подходы Москвы и Вашингтона к урегулированию кризиса, но требует конкретизации.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», — заявил Владимир Путин.

И действительно, там множество общих деталей, которые должны быть разложены максимально понятно, дабы избегать каких-то двойных толкований. Например, есть пункт о запрете на Украине нацизма — но нет запрета бандеровщины как таковой (которую Киев нацизмом не считает).

Есть пункт об «уважении европейских норм в вопросе религии и прав меньшинств» — но нет четко прописанного пункта о государственном статусе русского языка и восстановлении в правах УПЦ.

Есть пункт об амнистии участников войны — но нет пункта об освобождении политзаключенных на Украине.

И, по словам Путина, Россия готова все это предметно обсуждать исходя из своих национальных интересов.

Между тем у дистанцирования Москвы от документа есть еще одна причина — психологическая.

«Если этот план будет представляться как именно план Трампа, то Зеленскому и Европе будет легче с ним согласиться, нежели чем если это будет представлено как российско-американский план», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

А это действительно проблема, ведь, по словам Владимира Путина, «администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против». «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — резюмирует российский президент.

Тем самым он четко демонстрирует, что именно Киев и его европейские спонсоры являются главными поджигателями войны. А также дает понять, что все вокруг это понимают и признают.

«Мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности», — рассказал Владимир Путин.

Всем очевидно, что единственной преградой к миру является украинское руководство и европейские элиты. Которые сейчас будут активно саботировать мирный план.

«Европа и Украина пытаются сейчас убеждать Трампа вносить изменения в этот план так, чтобы сделать его неприемлемым для России и уже снова попытаться Россию представить в качестве стороны, отказывающейся от мирного урегулирования», — говорит Дмитрий Суслов.

Да, это рискованно — можно нарваться на серьезные санкции со стороны США, в том числе прекращение передачи Киеву разведданных и оружия.

«Если киевский режим потеряет поддержку со стороны США, лишится американских разведданных или даже поставок вооружений, то темп российского наступления еще больше ускорится. И тогда киевский режим просто столкнется с перспективой уже полного военного поражения», — говорит Дмитрий Суслов.

Однако Киев считает, что игра стоит свеч.

«Для Зеленского подписание мирного плана Трампа — это самое настоящее политическое самоубийство. Он на протяжении шести лет через телемарафоны и пропаганду рассказывал о своих победах, а теперь придется подписывать унизительное соглашение и в условиях коррупционного кризиса.

Все на Украине решат, что Зеленский хочет решить вопросы вокруг коррупционных дел своих и своего окружения за счет интересов страны», — объясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Проблема, однако, в том, что затяжка времени лишь усугубляет его положение. «У Киева нет позитивной альтернативы. Он должен либо принять трудное и унизительное для себя соглашение сейчас, либо еще более трудное и унизительное соглашение в будущем», — говорит Дмитрий Суслов.

Трамп предлагает принять сейчас. «Многие воспринимают американского президента как человека, который действует в интересах России. На самом деле он спасает Украину. Трамп абсолютно открыто говорит о том, что если сейчас не остановить войну, то будет больше потерянных территорий, больше убитых солдат — и всё в итоге закончится крахом украинской государственности», — говорит Спиридон Килинкаров.

Об этом и говорил Владимир Путин. «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске (город был освобожден еще в первых числах ноября. — Прим. ред.), будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», — пояснил президент.

Причем, судя по всему, «новые Купянски» — это комплексное понятие. Оно включает в себя не только освобождение новых территорий, но и колоссальные потери для украинских войск (в рамках российской стратегии они окружаются, а затем перемалываются — вместе с подкреплениями, которые туда бросает не желающий терять очередную «фортецю» Зеленский).

Ну и, конечно же, колоссальные внутриполитические издержки для киевского режима. Ведь одно дело назвать «потерявшим стратегическую значимость и дотационным» какой-то поселок, а другое — достаточно крупный город.

Наконец, есть для Киева и издержки внешние. «Потери городов очень чувствительны для европейцев, которые должны финансировать войну. Одно дело, когда ты финансируешь армию, способную держать оборону и перемалывать противника — а другое, когда она отступает, теряя один город за другим», — говорит Спиридон Килинкаров.

И в перспективе европейцы, на поддержке которых и зиждется украинское сопротивление Трампу, могут попросту отвалиться.

Владимир Путин же сейчас предлагает до этого не доводить. Москву-то устроит и военное достижение целей СВО, а вот киевский режим это достижение может и не пережить. И, как пишут западные СМИ, украинская государственность вместе с ним.