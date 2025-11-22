Очередные кульбиты Белого дома устроили настоящий переворот на украинском направлении.

Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

В будущем историки наверняка назовут осенние месяцы 2025 года переломными в развитии кризиса на Украине. Успехи России на поле боя вкупе с коррупционными скандалами в Киеве привели к сильнейшему политическому кризису нынешней украинской власти. И в самый тяжёлый момент им начали ставить ультиматум в Вашингтоне.

Мирную инициативу Дональда Трампа по Украине до сих пор можно считать «планом Шрёдингера»: то ли он есть, то ли его нет. И каждая сторона трактует его собственным образом.

Утечки в американской прессе не во всём соотносятся с теми пунктами возможного плана, которые были представлены оппозиционными политиками на Украине. Очевидно, что текст соглашения пока носит рабочий характер, и он постоянно меняется. Однако общий «вайб» плана ничего хорошего Киеву не сулит.

Администрация в Вашингтоне ожидает от нынешней украинской власти серьёзных уступок с признанием территориальных потерь и сокращением численности вооружённых сил. Украине вроде бы предоставят гарантии безопасности, но в абстрактной форме и без статуса члена НАТО.

Будут реализованы сложные схемы финансирования в рамках европейских фондов, в том числе с участием замороженных активов Москвы. Да и там львиная доля прибыли будет доставаться американским корпорациям или совместным проектам России и США.

Для Владимира Зеленского нынешняя ситуация — это настоящий цугцванг. Каждый шаг лишь ослабляет его позиции. В случае отказа от плана Трампа антикоррупционный трек начнёт раскручиваться с новой силой. И тогда уже маховик расследований ударит не только по приближённым Зеленского, но и по нему самому.

Тем более, что Трамп может использовать коррупционные скандалы одновременно и против своих оппонентов в стане демократов.

Подписаться же Зеленскому под планом Трампа — это гарантированно обеспечить себе потерю власти. Ситуация для ВСУ на фронте стремительно ухудшается день ото дня. Однако признавать своё очевидное поражение украинская верхушка не хочет и не может.

Её придётся ещё сильно додавливать, прежде чем удастся заставить согласиться с потерями и сдачей ещё контролируемой территории на Донбассе, пусть и с созданием там «нейтральной зоны».

Сразу после публикации инициативы Трампа вспыхнули ожесточённые дискуссии по обе стороны Атлантики. Оппоненты действующего хозяина Белого дома в США и Европе называют план дипломатическим триумфом России и капитуляцией Киева, хотя он далеко не во всем соотносится с интересами Москвы.

Однако этот документ существенно ближе к условиям России, чем всё, что было раньше.

В начале своей второй каденции команда Трампа предлагала очень простой размен — заморозку конфликта в обмен на смягчение санкций. Для Москвы это было очевидно неприемлемо, поскольку не решало первопричин конфликта и не ликвидировало все ключевые угрозы безопасности России.

Нынешней проект уже гораздо более детализован, хотя и ему пока не достаёт многих нюансов и разъяснений.

Скажем, что будет с поэтапной отменой санкций — смягчение или полное аннулирование? Как обеспечить использование замороженных активов России? Возможно ли гарантировать принятие законов, которые отменили бы дискриминацию в отношении русскоязычных и православных на территории Украины? Реалистично ли провести выборы в стодневный срок после заключения мира?

Это лишь первые приходящие на ум вопросы при прочтении документа.

В то же время «ястребы» на Западе задают совсем иные вопросы, критикуя план Трампа уже со своей колокольни. Они уверены, что поспешные выборы, сдача территорий и сокращение численности ВСУ станет прелюдией для полураспада Украины и дальнейшей победы России в среднесрочной перспективе.

А смягчение санкций и появление совместных проектов с США позволят российской экономике оперативно компенсировать основные убытки от конфликта.

Повторяется информационная кампания, которая была организована сразу после саммита в Анкоридже, когда мейнстримные медиа в США назвали встречу большим успехом России и провалом Трампа. Нужно было за счёт кампании давления вынудить Белый дом занять более «ястребиную» позицию по отношению к Москве.

Отчасти это сработало — именно тогда стала обсуждаться тема поставки «Томагавков», хоть до этого и не дошло. Но Трамп в конечном счёте ввел санкции против России, чтобы попытаться показать «силу» на переговорном треке.

Однако ситуация сейчас сильно отличается от того, что было ещё два-три месяца назад. Позиции «ястребов» в Вашингтоне серьёзно ослабли — кто-то из них вроде Кита Келлога так и вовсе уходит в отставку. При этом и среди сторонников Трампа проявляется острейший раскол на фоне скандала с «делом Эпштейна» и болезненного проигрыша на местных выборах.

Так что, с одной стороны, украинским лоббистам сейчас не на кого опереться в Белом доме. С другой — у Трампа гораздо больше мотивации как можно скорее добиться прорыва на украинском направлении.

Рейтинги американского президента падают, ему позарез нужны хоть какие-то значимые успехи. Необходимо заставить американскую общественность поменьше обсуждать Эпштейна и отвлечься от внутренних экономических проблем.

К тому же остаётся крайне напряжённой ситуация вокруг Венесуэлы. Шатдаун в Вашингтоне закончился, новейший авианосец на вооружении Пентагона «Джеральд Форд» всё-таки добрался до Карибского бассейна.

Однако Трамп пока колеблется и не принимает принципиального решения — идти на эскалацию или сдать назад. Он наверняка хочет получить некую свободу рук, договорившись по той же Украине, чтобы затем сосредоточиться на своём переформатировании Латинской Америки.

В этой связи давление на Киев явно будет только усиливаться. Украинские же лоббисты постараются юлить, затягивать процесс и переписывать пункты плана Трампа под себя.

Им яростно будут помогать европейские элитарии, которые в очередной раз шокированы тем, что их никто заранее не поставил в известность о готовящемся плане.

Причём именно европейцы нынче вынуждены в основном содержать украинский проект. Но никакого места за столом переговоров им приобрести таким образом не удалось.

Впереди ожидаются несколько судьбоносных месяцев. Россия успешно продвигается на фронте, Украина как никогда расколота внутриполитическими кризисами.

Власть в Киеве зашаталась, аппаратчики Зеленского уже за его спиной договариваются об обеспечении личной безопасности и сохранении своих активов. В этом контексте они наверняка пытаются использовать пункт мирного плана об объявлении широкой амнистии.

А впереди ещё праздничный сезон в США, после которого в январе стартует активная фаза борьбы на выборах в Конгресс. Времени у Трампа остаётся не так много, и он постарается достичь как можно большего числа подвижек в период до конца года.

Ключевым дедлайном здесь может стать Рождество, но кроме него есть и промежуточная реперная точка — приближающийся День благодарения.

В это время в Белом доме традиционно проходит театрализованное представление, когда президент США помилует или забивает индюшку. Как правило, из гуманистических соображений останавливаются на первом варианте.

Однако в нынешнем году в меню праздника наверняка будет ещё один персонаж — Зеленский. И вот его вряд ли помилуют, если он попытается вновь обмануть Трампа, сорвав переговорный процесс.