Целый световой день на горизонте российско-украинской войны сияла надежда на мир — после того, как ряд западных СМИ синхронно вбросили новость о некоем секретном мирном плане, который был подготовлен Москвой и Вашингтоном.

Иван Шилов ИА Регнум

А в ночь на 21 ноября украинские СМИ распространили состоявший из 28 пунктов текст этого соглашения, который затем был в общих чертах подтвержден их западными коллегами, и под конец того же дня прокомментирован Зеленским.

В специальном видеообращении он назвал текущие события одним из самых сложных моментов в истории страны и дал понять, что хочет внести правки в план, чтобы в нем были «честь и достоинство украинцев»:

«Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима».

В чем же состоит первая проблема?

В рамках соглашения, которое, как сообщается, исходит от самого Дональда Трампа, киевский режим должен вывести все войска с Донбасса, а ЛНР и ДНР де-факто (а в лице США и де-юре) признаются территориями России. В Запорожье и Херсоне линией разграничения становится нынешняя линия фронта, Запорожская АЭС под контролем МАГАТЭ возобновляет работу, а ее генерация делится напополам между Москвой и Киевом.

Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств, а также запрещает на своей территории нацистскую идеологию и в течение 100 дней проводит выборы.

Кроме того, Россией и Украиной заключается соглашение о ненападении, которое гарантируется со стороны США. Численность украинской армии сокращается до 600 тысяч человек и Киев прописывает в Конституции нейтральный статус (то есть невступление в НАТО). НАТО прописывает непринятие Украины в своем Уставе, да и вообще обязуется не расширяться на Восток, а Москва дает гарантии ненападения на Европу.

Также создается большой фонд по восстановлению Украины, куда идет 100 миллиардов европейских денег и 100 миллиардов из российских замороженных активов (в формате инвестиций). Остальные замороженные российские активы идут в специальный инвестиционный фонд для совместных российско-американских проектов на территории РФ.

Наконец, Россию реинтегрируют в мировую экономику и «Большую восьмерку», но отмена санкций будет «обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае».

По тексту понятно, что это не финальный документ, а лишь драфт — то есть черновой вариант, вероятно приближенный к итоговому тексту. По всем правилам международных отношений он не должен был быть опубликован — такие переговоры требуют тишины. В Белом доме заявили, что собирались согласовывать текст с Европой и Украиной (поскольку под ним должны были стоять подписи России, США, Украины, ЕС и НАТО).

Однако украинская сторона его опубликовала — именно для того, чтобы похоронить в обсуждениях.

И с позиции Киева это выглядит логичным.

Ведь когда пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт говорит о том, что «этот план был разработан с учетом реалий ситуации… чтобы найти лучший сценарий, выгодный для всех, при котором обе стороны получат больше, чем они должны отдать», под обеими сторонами она, видимо, имела в виду не Россию и Украину, а Россию и США.

Как признаются в Киеве, принятие всех 28 пунктов стало бы для нынешней Украины самой настоящей катастрофой. Вывод войск с территорий, отказ от требования репараций, огромные финансовые и экономические потери, и, главное, отказ от базовых идеологических скреп государственного проекта «Антироссия» (русофобии, бандеровщины и т.п.) станет его концом.

«Эти двадцать восемь пунктов и все последующие события, которые будут, и все, что произойдет через три месяца, через полгода — это является эпитафией на теле Второй республики, погибающей в этом огне войны. Это эпитафия человеческой глупости, которой пропитана вся политика второй украинской республики. Она нас привела на этот алтарь, на котором сегодня распяли Украину», — пишет один из самых цитируемых украинских журналистов Юрий Романенко.

С другой стороны, прямой отказ подписать соглашение может вызвать гнев Трампа. Который выразится как минимум в новых витках коррупционного скандала — возможно даже появлением на «пленках Миндича» голоса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Поэтому Киев занял многоуровневую позицию. С одной стороны, Зеленский не стал говорить «нет» и заявил о готовности конструктивно работать, «чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два».

«Наши команды — Украины и США — будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе… Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу», — сказал он.

С другой стороны, подчиненные Зеленского говорят о неприемлемости отдельных пунктов соглашения, давая понять, что работа над ним будет крайне небыстрой.

«Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может», — говорит руководитель СНБО Рустем Умеров.

Линии же конкретизировала заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин, которая подчеркнула, что«украинская земля не продается», суверенитет — не предмет торга и давать права русскому языку никто не намерен.

Говорят украинские топ-политики и о неверной общей философии документа.

«Ни один мирный план невозможен, если он основан на умиротворении агрессора… Это может принести только больше войны и жестокости Украине и всей Европе», — считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. А украинские политологи вторят ему, напирая на невозможности достижения вообще каких-то соглашений с РФ.

Поскольку «для России война — это не цель, а средство реализации агрессивной внешней политики», направленной на усиление влияния в мире», в чем уверен глава правления Института безопасности Восточной Европы Анатолий Пинчук. По его словам, отказаться от этой политики Россия может лишь в случае возникновения в ней серьезного социально-экономического кризиса.

Видимо, инициированного Западом.

То есть, украинский план сводится к стандартной стратегии упорно стоять на своем, не мытьем так катаньем убивая соглашение «тысячью поправок». Хотя реализовать будет очень непросто. Американцы тянуть не намерены. По информации агентства Reuters, Соединенные Штаты требуют от Зеленского поставить автограф под документом до 27 ноября, угрожая в ином случае лишить его доступа к американскому оружию и разведданным.

Однако тут на помощь Украине приходит Европа.

«Американское предложение вызвало тревогу в европейских столицах, частично потому, что их полностью исключили из процесса его подготовки, и главным образом потому, что, по словам одного из чиновников, оно представляет собой не что иное, как «список желаний Путина», — пишет издание Politico.

И этот список для Брюсселя тоже, как и для Киева, является смертным приговором. Он не просто фиксирует российскую победу над Европой, но и (через пункты о российских гарантиях ненападения и о нерасширении НАТО на восток) выбивает у европейских элит все основания для милитаризации, а также для консолидации против общего российского врага.

«Эти пункты выглядят так, будто это писали скорее в Москве», — возмущается министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Именно поэтому Европа тоже выразила готовность «обсудить» предложение США.

«С моей точки зрения это не план, а лишь перечень тем для обсуждения. И задача переговаривающихся сторон их конкретизировать», — заявил министр иностранных дер Германии Йохан Вадефуль. По сути же ЕС поддержал базовые украинские возражения.

В частности, высказалась против планов по ограничению украинской армии. Кроме того, европейцы заявили, что отправной точкой для обсуждения территориальных вопросов должна быть нынешняя линия фронта — то есть, проще говоря, не поддержали идею вывода украинских войск с оккупированной ими части Донбасса.

Bild пишет о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц — самопровозглашенный лидер Европы, недавно огласивший свои планы сделать Бундесвер мощнейшей армией Старого света — возглавит европейское сопротивление плану Трампа. И сейчас идет оформление этого сопротивления.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны-члены ЕС обсудят план Трампа на саммите G20. «Важным является ключевой принцип, которого мы всегда придерживались, а именно: ничего об Украине без Украины», — добавил чиновник.

В Брюсселе рассчитывают на то, что Трамп может проигнорировать их мнение. «Чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы», — говорит еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. То есть нужно согласие тех, кто должен его соблюдать — а принятие со стороны тех, кто может помощь Киеву не соблюдать пункты мирного соглашения.

Вопрос лишь в том, как на этот двойной саботаж отреагирует Трамп. Авторы плана должны были предугадать возможность украинско-европейского сопротивления — и сейчас им самое время выложить новые карты на дипломатический стол.

Ну или на военный — смотря какие были договоренности.