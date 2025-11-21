Израильская разведка «Моссад» на днях провела совместно с европейскими спецслужбами масштабную операцию на территории ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

Целью ее стал разгром сети «Осьминог» — объединения подпольных ячеек ХАМАС в Европе, готовившихся к открытию второго фронта против израильтян. Причем под руководством влиятельных фигур палестинского сопротивления.

Впрочем, победа над европейским подпольем, вопреки ожиданиям, принесла Тель-Авиву не облегчение, а новые тревоги.

Семейный подряд

Одним из руководителей «Осьминога», по данным израильской разведки, является Мухаммад Наим, сын высокопоставленного члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

Будучи одним из наперсников лидера движения в сектора Газа Халила аль-Хайи, Наим-старший якобы порекомендовал руководству открыть «еще один фронт» в Европе. Чтобы, во-первых, держать в постоянном напряжении еврейскую общину в Европе, а во-вторых, обеспечить движению дополнительный силовой аргумент на переговорах.

Израильская разведка считает, что к тому моменту у ХАМАС уже имелась разветвленная сеть ячеек как минимум в шести странах ЕС, и большая их часть возникла еще в 2023 году, но оставалась в «спящем» формате.

Однако Наим-старший предложил объединить их под общим руководством, назвав «Системой Осьминога», и использовать для единовременного выступления, чтобы в том числе достичь кумулятивного эффекта от акций.

В сентябре 2025 года — незадолго до удара по штаб-квартире политбюро ХАМАС в Катаре — Наим-младший совершил поездку в Доху, где, по данным израильских информаторов, удостоился аудиенции аль-Хайи и получил благословение на начало активных действий. В качестве «времени Ч» выбрали 7 октября — годовщину операции ХАМАС «Потоп Аль-Акса» против Израиля.

Правда, перейти к борьбе подпольщики не успели. После оглашения «Мирного плана» Дональда Трампа по Газе в конце сентября 2025 года из Дохи пришла срочная депеша: никаких активных действий до особого распоряжения. Это решение в конечном счете стало для сети роковым: «Моссад» и европейские спецслужбы уже вышли на след заговорщиков, и до разгрома «Осьминога» оставались считанные месяцы.

Точка входа

Стоит отметить, что операция по борьбе с подпольщиками ХАМАС в Европе началась еще до поездки Наима-младшего в Доху. В начале лета 2025 года полицейские и специальные подразделения в Германии, Франции, Австрии и Бельгии провели серию оперативных мероприятий, ликвидировав с десяток тайников на территории ЕС, а также задержав несколько подпольных оружейников.

Впрочем, долгое время разрозненные склады и ячейки не объединяли в одно дело. Европейские правоохранители считали, что подрывную работу ведут отдельные отщепенцы, не связанные с политбюро, а также мимикрирующие под них сторонники радикальных группировок вроде ИГИЛ*.

Тем более что минимум несколько задержанных действительно в прошлом проявляли интерес к построению радикального халифата и переметнулись в стан ХАМАС только после 2024 года.

Подсказку, как лучше подступиться к разветвленной сети, не распугав при этом ее участников в других странах, европейские правоохранители получили от неожиданного источника — отставного сирийского генерала Халеда аль-Халаби, в отношении которого австрийские правоохранители уже вели расследование по другому делу.

Желая продемонстрировать лояльность правосудию, аль-Халаби рассказал следствию о настойчивых попытках представителей палестинского сопротивления в Европе завязать с ним контакт.

Встречи проходили в Австрии и Венгрии, где генерал бывал чаще всего. Визитеров интересовало, не осталось ли у аль-Халаби контактов среди оружейников Ливана и Сирии, которые могли бы помочь с развертыванием производств в Европе и на Балканах.

Схожие наводки, к слову, дал и арестованный годом ранее Барахан аль-Хатиб — контрабандист и делец, который выступал в качестве связного между несколькими ячейками ХАМАС. В том числе он отвечал за доставку чемоданов денег из Турции, где располагалась одна из оперативных баз движения.

Однако, в отличие от аль-Хатиба, сириец сходу назвал конкретные имена и фамилии. В том числе сдав одного из бывших подчиненных, некоего Мухаммеда, который выступил организатором части встреч.

При дальнейшей проверке контактов оперативники выявили еще как минимум троих местных координаторов ХАМАС, так или иначе связанных с родственниками членов политбюро. Оставалось только нанести удар, что и было сделано на днях.

В ожидании удара

Новая волна обысков и облав, прокатившаяся по Европе при активном участии израильтян, оказалась более результативной.

Силовики вскрыли несколько крупных тайников с оружием и боеприпасами, а также пресекли ряд нападений на еврейские культурные объекты, готовившиеся якобы по приказу Наима-младшего. Под стражей оказались почти все руководители «Осьминога» — за исключением разве что самого высшего звена.

И Наим-младший, и его приближенные успели покинуть Европу за несколько дней до операции, перебравшись в Турцию, а оттуда — куда-то на Ближний Восток. Их следы после пересечения границы теряются.

Это стало поводом для обвинений в адрес Анкары со стороны Тель-Авива. Якобы турецкие спецслужбы, знавшие о скорых облавах в ЕС, помогли заговорщикам сбежать.

Интересно и то, что, несмотря на победные реляции «Моссада» о разгроме сети ХАМАС, израильские силовики не спешат праздновать победу. Следы «Осьминога» тянутся обратно на Ближний Восток. Причем сразу в Израиль, где на днях были задержаны несколько подпольных оружейников, якобы работавших на сеть Наима-младшего.

Это вызывает у официального Тель-Авива нарастающую нервозность. Если раньше считалось, что география деятельности «Осьминога» ограничена только континентальной Европой, то недавние аресты подпольщиков в Израиле подорвали эту версию. А значит, и неожиданный удар, которым политбюро ХАМАС якобы грозило израильским властям, может быть нанесен гораздо ближе.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ