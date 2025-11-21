Эксперты не успели еще разобраться с новым перечнем пунктов мирного плана, предложенного Украине, как её представитель в ООН Христина Гайовишин (конечно же, из Львова) рубанула про «красные линии».

Иван Шилов ИА Регнум

Не смейте нам запрещать вступать в НАТО, сокращать ВСУ, мы не признаем никаких территорий российскими и «не будем вознаграждать геноцидальные стремления», то есть гарантировать права русского языка.

Потому что иначе это капитуляция. И если сейчас полистать украинские новости и соцсети, это слово будет встречаться в самых разных комбинациях. Но всегда это означает «мир не прогибается под наши хотелки», а компромиссов мы не признаем.

Так бывший премьер-министр Арсений Яценюк подчеркивает, что новая повестка «не имеет ничего общего с миром — это план ползучей капитуляции Украины». Потому, что копируют позицию Путина, «высказанную почти 4 года назад».

То есть опять начинаются «качели», которые берут разгон всякий раз, когда появляются любые мирные инициативы: текущий план представляется капитуляцией, после него ситуация начинает раскручиваться в негатив, следующее предложение мира всегда хуже предыдущего, а это еще большая капитуляция — и так дожили до 2025 года.

Так что Украина имеет уже свою небольшую историю «капитуляций», которая, впрочем, пока еще ни разу не дошла до ситуации, когда капитуляция полностью бы соответствовала значению этого слова.

Например, как у Германии в 1945-м.

«Минские» и «формула Штайнмайера»

И первые, и вторые Минские соглашения были подписаны Украиной после крупных военных поражений.

Сначала летом 2014 года в борьбе за контроль над границей между республиками Донбасса и Россией были разгромлены украинские военные формирования (события, более известные как Южный, или Изваринский котел). Затем случился котел под Иловайском, где была ликвидирована целая группировка добровольческих батальонов и частей ВСУ. 1 сентября завершилась победой ополчения 146-дневная битва за луганский аэропорт, положившая конец попыткам ВСУ овладеть Луганском.

Поэтому мирное соглашение для Киева было вынужденным — под угрозой реальной капитуляции: еще слабые и демотивированные ВСУ потеряли 80% техники.

«И что оставалось? Надо было как-то спасать ситуацию. Потому Минские соглашения фактически спасли Украину от капитуляции перед Россией в этой войне. Снова это повторилось в 2015 году под Дебальцево, когда был подписан так называемый «Минск-2»,— рассуждал в 2019 году директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Но тогда никто не говорил о капитуляции фактической, поражения рассматривались лишь как мотивация к продолжению войны, на которую страна уже была «заряжена» Майданом и победившей на нём идеологией западноукраинского национализма.

Наоборот, капитуляцией повсюду назывались как раз мирные соглашения.

Второй «Минск», случившийся после тяжелейшего для ВСУ котла под Дебальцево, подписывал уже не бывший президент (как в первом случае), а действующий.

Петр Порошенко* заявил о большой победе Украины, дескать, удалось «остановить противника, сохранить суверенитет, выиграть время для наращивания сил». Однако оппоненты в один голос стали орать, что «проклятый Порох» сдал интересы Украины.

«Выполнение «Минска» — это поражение, капитуляция и уничтожение нашего государства. Нам ни в коем случае нельзя идти на это. Любая власть, которая станет реализовывать сценарий «Минска» — будет свергнута»,— так прокомментировал Минские соглашения экс-лидер «Правого сектора»**, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, и ему вторил лидер партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и «нормандская четвёрка» в Минске. Февраль 2015 года

В такт этим словам 31 августа 2015 г., когда депутаты Верховной Рады рассматривали Закон о децентрализации как часть плана по реинтеграции ДНР и ЛНР в состав Украины, под зданием парламента начались ожесточенные стычки между правоохранителями и противниками принятия этого закона.

Боец неонацистского батальона «Сич» Игорь Гуменюк бросил в бойцов нацгвардии боевую гранату — четверо военнослужащих погибли. Начались длительные судебные процессы, никто не понес наказания, но радикалы достигли главного — Верховная Рада так и не приняла закон.

Порошенко* отказался выполнять политическую часть Минских соглашений.

Капитуляцией сочли и мирные инициативы министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера — прекращениt огня, отвод войск, амнистия ополченцам, проведение выборов в Донбассе и получение регионом «особого статуса».

То есть капитуляцией называлось то, что в основном территориальная целостность Украины восстанавливалась.

Однако по уже новому мнению Порошенко*, отредактированному в соответствии с реалиями, «формулу» придумали в Кремле, чтобы предоставить народу Донбасса право на самоопределение. Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко была еще более категорична:

«Нам всем нужно четко понимать, что такое «формула Штайнмайера». Сначала выборы на оккупированных территориях, а затем — как жизнь покажет. А нам нужна формула Украины: это сначала полная демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона, Конституции, контроль Украины над этой территорией, а затем выборы. Если пройдет формула Штайнмайера — это будет хуже Приднестровья. Мы будем снова колонией России. Это недопустимо».

Так что война катилась себе дальше, а «патриотически настроенная часть общества» с удвоенной силой готовилась к реваншу.

В мае 2019 г. новым президентом Украины избрали комика Владимира Зеленского, который получил много голосов на юго-востоке Украины благодаря тому, что обещал завершить войну в Донбассе и был «готов сесть за стол переговоров даже с самим чертом».

ZumaTASS Ежегодный марш украинских националистов «Защитим украинскую землю» в Киеве. 2019

После новости о том, что украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на заседании Трехсторонней контактной группы, на уши встали все «патриотические» политсилы.

На Украине развернулась масштабнейшая акция «Ні капітуляції», в которой на сторону протестующих встали сначала областные советы Львова и Тернополя, а затем и другие органы местного самоуправления. Уличные демонстрации бушевали во всех более-менее крупных городах страны и под Офисом президента три месяца без остановки.

Фракция «Евросолидарности» вообще отказалась участвовать в заседаниях Верховной Рады, пока Зеленский не даст объяснений, а полк НГУ «Азов»** принял решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск.

И Зеленский дрогнул, заявив: «Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас и поверьте — я никогда не сдам Украину».

Так что по состоянию на начало февраля 2022 года минский процесс находился в глухом тупике и рабочих решений, как его оттуда вывести, не было. В обществе активно обсуждали «хорватский вариант» решения конфликта в Донбассе, то есть силовыми методами, приводя аналогию с событиями 1995 г.

Тогда вооруженные силы Хорватии, воспользовавшись перемирием с Сербией, благодаря НАТО нарастили свою военную мощь и за 84 часа разгромили Сербскую Краину — самопровозглашенную республику сербов.

Вполне реальный для Украины вариант, если бы в него не вмешалась Россия.

От Стамбула до…?

24 февраля стартовала СВО — вооруженные силы РФ, опередив киевский режим, нанесли упреждающие удары сразу с нескольких направлений, подошли к Харькову, Киеву и другим городам.

В марте 2022 г. в Стамбуле между Россией и Украиной начались переговоры, и Россия была готова на существенные уступки — прекратить огонь, вывести войска с территорий, взятых под контроль российской армией после 24 февраля.

Global Look Press Борис Джонсон в Киеве. 2022 год

От Украины ничего особенного не требовали — отказ от НАТО, сокращение армии, денацификацию.

«Целью России было додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы к окончанию войны, если мы примем нейтралитет, как Финляндия прежде. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», — так характеризировал ситуацию один из лидеров партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как «знак доброй воли», Россия вывела войска с территории Киевской, Сумской и Черниговской областей. Все помнят, как в Киев прилетела целая делегация лидеров стран Запада — заверять о поддержке, а премьер-министр Британии Борис Джонсон произнес свою известную фразу: «А давайте будем воевать».

На Украине поднялась волна «зрады»: жест России был оценен как слабость, уход войск из-под Киева записали себе в победу и на волне оптимизма пошли заявления о «недопустимости капитуляции» и возвращении границ 1991 года.

Стамбульские соглашения были сорваны: теперь в качестве капитуляции рассматривалось немедленное прекращение войны и выполнение символических действий, не влияющих на реальность — в НАТО Украину и так бы не взяли. Плюс восстановление территориальной целостности в чуть меньшем объеме.

Вместо этого киевский режим планировал в 2023 г. полностью перехватить инициативу на фронте, разбить на поле битвы российские войска и выйти на границы 1991 г., то есть взять под контроль Крым, Донбасс. По заявлениям руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова*, украинские войска должны были войти в Крым уже весной 2023 г.

Некоторые турфирмы стали продавать билеты в Крым, а украинский музыкальный коллектив «Антитела» обещал дать концерты в Севастополе, Ялте и других городах.

В 2022 г. возле украинских военкоматов еще можно было увидеть толпы добровольцев — многие украинские обыватели верили, что стоит продержаться всего несколько месяцев, а далее ВСУ при помощи НАТО (а возможно и при его прямом участии) проведут контрнаступление и одержат победу, Россия будет разгромлена и начнёт выплачивать Украине многомиллиардные репарации.

Так наступила поздняя осень 2025 года, когда вновь достаточно громко заговорили о завершении войны и, соответственно, капитуляции. Украина оказалась весьма далеко от её образца 2015 года и можно сравнить условия.

Потеряны огромные территории, экономика и энергетика; страна оказалась на внешнем содержании. А «актив» Украины, истощенной невиданных размеров воровством и находящейся в ситуации демографической катастрофы, видит капитуляцию в правах русского языка, свободе вероисповедания и признании того факта, что переломить ситуацию на фронте нет ни единого шанса.

Тем не менее, издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с европейскими коллегами на закрытой встрече в Брюсселе, заявил, что «любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора. Это может лишь привести к новой войне и жестокости на Украине и во всей Европе».

То есть, принципиально отрицая (пока) то, что вообще-то внесено в Конституцию страны и объявлено «европейскими ценностями» и отказываясь просто посмотреть в окно на настоящую жизнь, представители «элиты» прямо предлагают и дальше продолжать в том же духе.

Пока по коридорам рейхсканцелярии не начнут ходить запыленные уставшие бойцы армии-победительницы, а Гитлер не застрелится в бункере, до последних минут рассчитывая на чудо и вундерваффе.

Но, к счастью, масштаб их личностей вряд ли дотягивает до фигурантов Нюрнбергского процесса, так что спасение Украины от такого финала очевидно превратилось в процесс, вообще никак не связанный с доброй волей её собственных руководителей.

* лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов

** террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России