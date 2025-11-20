19 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Сирию — но с нюансом.

Иван Шилов ИА Регнум

Он посетил так называемую «буферную зону» в южной части страны, уже около года находящуюся под контролем израильских вооруженных сил. В поездке Нетаньяху сопровождали министры обороны и иностранных дел Исраэль Кац и Гидеон Саар, начальник Генштаба Эяль Замир и шеф контрразведки Давид Зини.

Поездка по буферной зоне стала первым случаем появления столь большой делегации израильских высокопоставленных чиновников на сирийских территориях. И содержала в себе легко считываемое послание: Израиль здесь всерьез и надолго.

«Буферный» визит

Высокопоставленная делегация прибыла на юг Сирии в первой половине дня, чем вызвала большое удивление у местного контингента — до этого такого количества высших начальников единовременно здесь не встречали.

Регулярно в зоне соприкосновения бывали только Замир и Кац (и те приезжали порознь для решения должностных задач). Для Саара и Зини такая поездка стала первой с момента перехода на новые должности.

А уж появление среди гостей Нетаньяху и вовсе произвело фурор.

В последний раз премьер лично выезжал «на передний край» в ноябре 2023 года — на начальном этапе войны с ХАМАС, — чтобы подбодрить израильских бойцов и напутствовать их перед наступлением.

При этом в 2024 году, когда израильская армия перешла границу с Сирией и установила на юге буферную зону, премьер ограничился наблюдением за маневрами с постоянного командного пункта недалеко от Цфата.

Выступая перед военными, Нетаньяху не стеснялся в выражениях и прямо говорил, что израильская армия будет оставаться на юге «столько, сколько потребует ситуация».

Аналогичные оценки были высказаны и руководящему составу. В рамках совещания по безопасности, проведенного с командованием группировки, израильский премьер поставил задачу «сохранять готовность к броску» и настраиваться в том числе на потенциальное расширение зоны присутствия, «если того потребует ситуация».

При этом с лидерами местных друзских общин, под предлогом защиты которых Израиль и вошел на сирийскую территорию зимой 2024 года, Нетаньяху не встретился. По крайней мере, публично. Сделано это было намеренно, чтобы лишний раз не провоцировать Дамаск на новые этнические чистки.

С другой стороны, присутствие в делегации Зини, курирующего отношения с нацменьшинствами по линии контрразведки, намекало, что работа с лоялистами всё же была проведена и те получили от Тель-Авива заверения в поддержке.

Открытый сигнал

«Внезапное» появление Нетаньяху в зоне соприкосновения можно счесть ответом на недавние кулуарные маневры официального Дамаска.

На переговорах с США, прошедших в Вашингтоне в начале ноября, президент переходного периода Ахмед аш-Шараа пытался заручиться поддержкой Белого дома в вопросе ликвидации буферной зоны на юге Сирии или хотя бы сокращения ее площади, но не нашел понимания.

И Дональд Трамп, и его доверенные лица предпочли ничего не обещать, а вместо этого предложили Дамаску нормализовать отношения с Тель-Авивом в рамках «Соглашений Авраама».

И аш-Шараа на такой шаг действительно согласился — в течение ноября стороны провели несколько закрытых технических консультаций, которые должны были завершиться встречей сирийского временщика и израильского премьера.

Однако с каждым раундом разногласия только множились: Тель-Авив отказывался демонтировать блокпосты на юге Сирии до момента, пока Дамаск не завершит процедуру демократизации, не разоружит незаконные вооруженные формирования и не гарантирует сирийским меньшинствам равные права и свободы.

При этом любые требования, выдвигавшиеся представителями кабинета аш-Шараа к Израилю (например, уход израильской армии с Голанских высот) отклонялись как «не относящиеся к теме встречи».

Кроме того, Тель-Авив требовал от Дамаска полной нормализации отношений, а не подписания более гибких гарантий безопасности, которые подготовили сирийцы по рекомендации Вашингтона.

Неудивительно, что переговоры быстро зашли в тупик и перезагрузку отношений отложили на неопределенный срок.

Отвлечь внимание

Примечательно, что пресс-служба канцелярии премьер-министра опубликовала новость о его поездке на юг всего за несколько часов до начала заседания Совбеза ООН, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

В результате заседание, на котором планировалось обсудить комплекс экономических и правовых вопросов, включая статус национальных и религиозных меньшинств, превратилось в перепалку между Дамаском и Тель-Авивом.

Стороны стояли на своем: представитель Сирии в ООН Ибрагим аль-Алаби обвинял Израиль в нарушении суверенитета и «ползучей экспансии» за пределы Голанских высот. В ответ израильский постпред Дани Данон в привычной манере критиковал «новую Сирию». Отмечая в том числе, что та «ничем не отличается от старой» и остается угрозой для израильских интересов в регионе.

Попытки других участников заседания, представлявших в том числе «пятерку Совбеза», утихомирить разбушевавшихся спорщиков ни к чему не привели: заседание пришлось закрывать без внятного результата. Обсуждение вынесенных на повестку вопросов перенесли на следующую неделю.

Израилю выгодно держать «новую Сирию» в подвешенном состоянии как можно дольше. И дело не только в прикрытии границ и постепенном формировании «лояльной прослойки» среди местного населения. Куда важнее Тель-Авиву взять Дамаск измором.

Внутреннее напряжение в Сирии растет. Быстрые реформы, которые переходный кабинет аш-Шараа обещал после прихода к власти, затягиваются или принимают условный характер, проводятся в ограниченных масштабах. Это создает брожения среди вчерашней вооруженной оппозиции и формирует новые клики, настроенные по отношению к временной власти в Дамаске враждебно.

Растет риск нового витка гражданской войны, где защищаться придется уже нынешним властям. И за этой суматохой кто-то вряд ли сразу заметит, что временное израильское присутствие на юге Сирии превратилось в постоянное.