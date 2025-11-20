Похоже, Румыния нашла способ, как без официального присоединения к себе Молдавии осуществлять прямой контроль над ключевым участком её территории.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой вывод можно сделать из слов румынского евродепутата Нику Штефэнуцэ, сказанных по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Александром Мунтяну.

«Румыния официально завладела Джурджулештским портом», — заявил он 19 ноября 2025 года.

Международный свободный порт «Джурджулешты» ещё десятилетие назад преподносился как едва ли не «ворота Молдавии» в мировой океан.

Его история началась в 2006 году, когда Украина передала Молдавии 400 метров побережья Дуная при впадении в него реки Прут. Киев получил в обмен от Кишинева участок автодороги у села Паланка к северу от Днестровского лимана. Он связывает бессарабскую часть Одесской области с основной частью Украины (сейчас это место известно массовыми побегами через границу украинских военнообязанных, бросающих свой автотранспорт — прим. ред.).

Порт, способный принимать как речные, так и морские суда, получил очень выгодное положение на международном водном пути Рейн — Майн — Дунай. Последний соединяет Северное и Чёрное моря. Расстояние от Джурджулештской гавани до Чёрного моря составляет 144 км.

Для привлечения грузоперевозчиков до 2030 года на территории порта создана свободная экономическая зона со льготными налоговым и таможенным режимом.

До начала специальной военной операции украинские портовики очень тревожились по поводу того, что «Джурджулешты» забрали значительную часть грузопотоков у расположенного немного ниже по течению Дуная порта «Рени».

Но если Ренийская гавань строилась на средства СССР, то инфраструктура молдавского международного порта создавалась в основном за счёт иностранных инвесторов. Таковая позволила Джурджулештской гавани занять ключевую роль в транспортировке на внешние рынки молдавского зерна, масел и во ввозе в республику нефтепродуктов.

Крайне скромный уровень участия молдавского государства в развитии собственных «морских ворот» демонстрирует печальная судьба железнодорожной ветки, соединяющей порт с ближайшим транспортным узлом Кагул.

Символом последнего, кстати, является Колонна славы, воздвигнутая в Буджакской степи знаменитым генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии Михаилом Воронцовым, в память о победе в этих краях армии Петра Румянцева над османскими полчищами в 1770 году.

Но если возведённый в 1849 году памятник стоит и по сей день, то построенная в 2008 году магистраль быстро вышла из строя из-за оползня на берегу реки Прут. А всё потому, что создавали её впопыхах, без должных инженерных изысканий.

С тех пор, вопреки заверениям многих высокопоставленных чиновников и решениям межведомственных органов, реанимировать железную дорогу не удаётся. А тем временем миллионы тонн грузов перевозятся по фактически сельским дорогам, пролегающим сквозь населённые пункты.

Перевалка грузов через «Джурджулешты» достигла нескольких миллионов тонн, когда с началом СВО оказались заблокированными черноморские порты Украины.

За первые четыре месяца 2022 года экспорт товаров морскими судами через молдавский порт взлетел более чем в пять раз, а импорт — в четыре раза.

С 2021 года единственным владельцем международной гавани является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) со штаб-квартирой в Лондоне. Фактически это международная организация, монопольно управляющая компанией «Danube Logistics» — оператором и концессионером порта.

Международный порт «Джурджулешты» до недавнего времени преподносился как едва ли не самое выгодное вложение средств ЕБРР. Поэтому весть о его продаже, обнародованная 14 апреля 2025 года, стала очень неожиданной.

В борьбе за «Джурджулешты» сошлись турецкий инвестор «Yildirim Group» и румынская госкомпания «Администрация морских портов Констанцы», управляющая всеми портами своей страны на Черном море.

Турки намеревались вложить в этот актив €50 млн. Румынская же сторона — только €24 млн. Парадоксально, но конкурсная комиссия, составленная из представителей ЕБРР и молдавских властей, отдала предпочтение румынской заявке.

Первым об этом заявил румынский министр транспорта Чиприан Шербан 8 ноября. Чиновник проинформировал общественность, что готовится контракт о покупке румынской компанией оператора «Джурджулешт».

Молдавская оппозиция поспешила назвать основным бенефициаром такой невыгодной для республики сделки Североатлантический альянс. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин, в правление которого начиналось создание международного порта, неоднократно заявлял, что его продажа Румынии позволит расширить влияние НАТО в регионе.

«Закрадываются сомнения, а не произошло ли все это по сговору с Брюсселем, запланировавшим обустроить в Джурджулештах военно-транспортную развязку Североатлантического альянса, через которую будут проходить военные грузы и техника на Украину?», — вторит бывшему главе государства известный в Молдавии общественный деятель Валентин Чимпоеш.

Между тем, румынские официальные лица и эксперты не отрицают, что их интерес к международной гавани на территории Молдавии обусловлен «украинским фактором».

К примеру, аналитик Эмануэль Чернат, позитивно оценивающий это приобретение румынской госкомпании, полагает, что «Джурджулешты» будут играть важную роль в процессе «восстановления» Украины.

Хотя тот же Шербан говорит, что логика покупки гавани объясняется ещё и опасением появления в ней игрока, который может создать конкуренцию румынским портам.

То есть получается, что Бухарест застолбил за собой концессию на часть молдавской территории во избежание появления там сильного инвестора, способного создать проблемы румынскому портовому хозяйству.

Но вполне вероятен и вариант, при котором молдавский порт не получит даже тех средств, об инвестировании которых заявила «Администрация морских портов Констанцы». Ведь среди её акционеров нет полного согласия по поводу покупки актива на территории Молдавии.

Частный фонд «Proprietatea», обладающий 20% акций покупателя молдавского порта, в судебном порядке оспорил решение об этой сделке. И если румынский суд поддержит истца, то выполнение инвестиционной программы будет сорвано.

Нельзя исключать, что этот судебный процесс специально срежиссирован для уклонения румынской стороны от части финансовых обязательств по «Джурджулештам».

Стоит ли ожидать в правление Майи Санду каких-либо демаршей по поводу невыполнения своих обязательств «дорогими западными партнёрами» — вопрос риторический. Ведь ныне у Бухареста достаточно средств влияния на высшее руководство соседней республики.

Так что ближайшая перспектива не сулит «морским воротам» Молдавии ничего оптимистичного. По сути, они превращаются в не самый первостепенный актив румынской корпорации.

Вполне возможно, что теперь в приоритете там будут не проекты по развитию экономической инфраструктуры, а встраивание в логистическую систему НАТО.

Последнее ещё и несёт риск вовлечения части территории Молдавии, хоть и переданной в управление иностранной структуре в боевые действия, связанные с СВО.