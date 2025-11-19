19 ноября Владимир Зеленский прибыл в Турцию. По его словам — для того чтобы поговорить с турецким президентом Реджепом Эрдоганом о «максимальных возможностях», которые могут обеспечить Украине путь к «справедливому миру».

Иван Шилов ИА Регнум

О его намерении «интенсифицировать» переговоры пишут и британские, и французские, и американские СМИ.

Вот только на этом пути есть две большие сложности.

Во-первых, о какой интенсификации может идти речь, когда неделю назад киевский режим едва от них не отказался вообще устами замминистра иностранных дел Сергея Кислицы. «Поскольку мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов, от них отказались», — заявил он.

И лишь после того, как госсекретарь США Марко Рубио лично дал втык главе украинского МИД Андрею Сибиге (они встречались на полях саммита «Большой семерки»), Кислица заявил, что редакция британского издания его безбожно переврала. Хотя речь идет не о каком-то бульварном листке, а о самой респектабельной британской газете — The Times. Поэтому все всё поняли.

Во-вторых, с кем Зеленский собрался вести эти переговоры? Российской стороны там не было — Москва устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявила о том, что никого в Стамбул отправлять не будет.

Американцев тоже не было. Изначально якобы в Стамбул собрался приехать спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, однако затем он отменил переговоры.

По данным журналиста The Economist Оливера Кэролла, он не захотел встречаться с Андреем Ермаком — серым кардиналом украинской политики и, по всей видимости, следующим участником грандиозного коррупционного скандала (на скандальных аудиозаписях он фигурирует как «Али-Баба»).

По словам Кэррола, Уиткофф «не осознавал масштаб скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу». Уж слишком токсичным стал Али-Баба для американцев, да и сокровищ в его пещере уже нет.

Конечно, можно провести переговоры с Эрдоганом — но турецкий президент в украинском вопросе ничего не решает. При всем уважении к Эрдогану, это не его уровень.

На самом же деле Зеленский поехал не на переговоры, а на фотосессию. Он фотографируется с мировыми лидерами, заключает грандиозные, но при этом ничем не обеспеченные сделки (наподобие закупки у Франции сотни самолетов Rafale) и тем самым пытается отвлечь общественность от коррупционного дела.

Дела, в котором вслед за Али-Бабой всплывет и участие самого Зеленского. По сути, для него сейчас любые средства хороши.

Вот только они не всегда работают. Так, например, американцы не поддерживают игру Зеленского. Даже мейнстримные СМИ, которые раньше его боготворили, сейчас разрушают образ борца за добро и справедливость.

«Коррупционный скандал затронул внутренний круг Владимира Зеленского и поставил пятно на его образе», — пишет The New York Times. «Украинское коррупционное дело подбирается всё ближе к Зеленскому», — указывает The Wall Street Journal. «Приведет ли коррупционный скандал к свержению Зеленского?» — вопрошает Newsweek.

Европейские СМИ, конечно, тоже критикуют главу режима. «Коррупционный скандал на Украине стал потрясением для положения Зеленского», — отмечает французская Le Monde.

Но в общем и целом европейские лидеры (за исключением, конечно, Венгрии и Словакии) отнеслись к проштрафившемуся Зеленскому со снисхождением. Более того, они предпринимают все возможные усилия для того, чтобы заретушировать, замять расследование.

Отвлечь от него население, не допустить появления новых пленок — и ни в коем случае не допустить того, чтобы вслед за Али-Бабой на пленках появился «мальчик в обтягивающих штанишках», как на уже опубликованных пленках коррупционеры называли Зеленского.

Мальчик-мальчиком, но всё же очевидно, что именно он руководит мафией, наживающейся на украинском народе в час его великой нужды — Зеленский эту роль никому другому никогда бы не отдал, как и контроль над грандиозными многомиллиардными потоками.

И отмазывают его Стармеры, Макроны, фон дер Ляйны и Мерцы не потому, что жалеют, а потому, что разоблачение Зеленского ударит и по ним.

Европейскому электорату и оппозиционным партиям (особенно евроскептичным) будет крайне интересно, почему европейские правительства и брюссельские бюрократы отправляли в украинскую коррупционную дыру десятки, сотни миллиардов евро.

Почему не контролировали расходы, почему позволили значительной части этих средств осесть в карманах украинских воров? Почему вообще поддерживали воровское государство — ибо если президент является главным вором, то коррупция становится не разовым, а системным явлением.

Ну и, конечно же, международным. Вокруг Украины сформировался самый настоящий коррупционный интернационал, и не исключено, что часть выделенных на Украину денег оседает на счетах европейских политиков и в их карманах. Брюссельским бюрократам не привыкать воровать на чужой беде — одна только коррупция Урсулы фон дер Ляйен на вакцинах чего стоит.

Поэтому и нужно срочно закрывать дело, отмывать Зеленского и обещать ему кисельные берега с сотнями «Рафалей».

Вот только вряд ли они смогут это сделать. И дело тут не только в том, что в игре присутствуют американцы, которые раскручивают коррупционное дело для того, чтобы принудить киевский режим принять американский план завершения войны. Но еще и в том, что джинн из бутылки не просто выпущен, а основательно подкормлен.

Коррупционное дело наложилось на фронтовые провалы (украинские войска сгорают в котлах Красноармейска и Купянска, российская армия рвет оборону ВСУ на Запорожье и в Северске), энергетические проблемы (из-за «декоммунизации» украинской энергетики «Геранями» и «Кинжалами») и многое другое.

И функционеры киевского режима в массе своей отворачиваются от власти, вспоминая одну из самых популярных чиновничьих пословиц: «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть».

Поэтому уже не только оппозиция, но даже члены правящей партии «Слуга Народа» требуют роспуска правительства и увольнения Ермака. И недалек тот час, когда они потребуют отставки Зеленского. После чего бесплатно его уже в Стамбуле никто принимать не будет.