Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в США, состоявшийся 18 ноября, наделал немало шума в мировой прессе. Причем задолго до того, как саудовский «борт №1» приземлился в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум

Наследник трона прилетел в Штаты впервые с 2018 года и привез с собой щедрые инвестиции и новые проекты стратегического партнерства, что стало большим прорывом в американо-саудовских отношениях.

Впрочем, при более детальном рассмотрении заметно, что триумф США над Саудовской Аравией далеко не абсолютный. А в некоторых случаях Эр-Рияд смог даже ненавязчиво «прогнуть» Белый дом под свои интересы.

Первый среди равных

Саудовская Аравия является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке и входит в число крупнейших «доноров» американской экономики. Однако с 2018 года между Вашингтоном и Эр-Риядом пробежала черная кошка.

После гибели в саудовском консульстве в Турции известного оппозиционного журналиста и диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году на Эр-Рияд посыпались обвинения в заказном убийстве, подогреваемые американской прессой.

Считалось, что ликвидация Хашогги была проведена по приказу высших чиновников королевства, включая бен Салмана. И хотя Эр-Рияд провел расследование, казнив впоследствии пятерых заговорщиков, общественное напряжение снять не удалось.

Дом Саудов счел за личное оскорбление «показное бездействие» республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом, которая не пыталась остановить критическую кампанию, и снизил интенсивность контактов.

Конечно, саудовские чиновники не полностью бросили вести дела с Вашингтоном и участвовали в основных переговорных форматах даже в эпоху демократов, когда требования провести «прозрачное расследование» и наказать настоящих убийц Хашогги озвучивались в том числе на уровне президента Джо Байдена.

Однако контакты носили достаточно формальный характер, а Эр-Рияд все больше дрейфовал в сторону Китая.

Работа над ошибками

Холодность по отношению к Белому дому в Саудовской Аравии сохранилась и после победы республиканцев. Команда Трампа ощутила это на себе еще в мае 2025 года: в ходе «ближневосточного турне» американского лидера Эр-Рияд предложил наиболее скромные и формальные инвестпроекты на общую сумму около 400 млрд долларов.

Это было даже меньше, чем в ходе первого саудо-американского инвестфорума в Эр-Рияде в 2017 году (480 млрд долларов).

Кроме того, параллельно с визитом Трампа в регион саудовцы вели переговоры с Китаем о развитии совместных инвестпроектов и расширении торгово-экономического (и, что важнее, военного) сотрудничества, в противовес влиянию Вашингтона.

Почувствовав прямую угрозу своим стратегическим интересам, Белый дом инициировал серьезную «работу над ошибками» и стал чаще прислушиваться к чаяниям Эр-Рияда при выработке внешнеполитических решений; помог саудовскому частному капиталу восстановить позиции в Сирии.

Почти ушел с повестки и «казус Хашогги»: Трамп фактически запретил национальной разведке публиковать архивные материалы, связанные с расследованием обстоятельств убийства оппозиционного журналиста, а также донимать саудитов неудобными вопросами.

На пресс-подходе в Белом доме республиканец и вовсе заявил, что гибель Хашогги — «дело случая» и обвинять в ней саудовское руководство нецелесообразно.

Комбинация Трампа действительно возымела эффект. Саудовский кронпринц остался доволен извинениями и по итогам переговоров пообещал увеличить инвестиции в американскую экономику почти в 1,5 раза — до символической отметки в 1 трлн долларов.

Таким образом, Саудовская Аравия по объемам вкладываемых в США средств сравнялась с Катаром. А в части реальных инвестиций с большим отрывом обошла всех соседей по Аравийскому полуострову.

Самолеты раздора

Не обошлось и без кулуарных скандалов. В частности, большие споры вызвала идея Трампа передать Саудовской Аравии новейшие многоцелевые истребители F-35, озвученная им на полях саудо-американских переговоров.

Встрепенулись не только американские чиновники, которые опасаются утечки секретных технологий в другие страны, но и израильтяне. Последние испугались, что появление у Эр-Рияда новейших самолетов породит у саудовских элит соблазн изменить баланс сил в регионе в пользу королевства.

Также решение Трампа о поставках F-35 провоцирует недовольство Турции, которая уже много лет борется за контракт на обновление своего авиапарка и даже вынуждена была пойти на покупку истребителей Eurofighter у Великобритании, чтобы хоть как-то закрыть лакуны в обороне. В то время как саудовцы получают самолеты «вне очереди», не будучи даже членом НАТО.

Не стало препятствием и то, что Эр-Рияд является крупным клиентом российского ВПК, в то время как Анкару за покупку российских C-400 из программы поставок фактически вычеркнули.

В результате сближение Вашингтона с Эр-Риядом создает условия для одновременного охлаждения отношений Белого дома с Анкарой. Впрочем, Трамп не видит в своем решении проблемы, а оценки алармистов считает преувеличенными.

Восточная хитрость

Может показаться, что наибольшую выгоду от итогов встречи в Вашингтоне получили США, вернувшие Эр-Рияд в орбиту влияния и получившие попутно большой приток инвестиций. Да еще и наладили деловые отношения с будущим королем Саудовской Аравии, с которым Белому дому придется иметь дела еще не один десяток лет, своевременно вытащив его из рук Китая.

Однако при взгляде на ситуацию с позиций Эр-Рияда картина складывается совершенно иным образом.

В первую очередь, приезд бен Салмана в Вашингтон по личному приглашению Трампа можно счесть за публичное извинение Штатов. Особенно с учетом того, что республиканцы к приезду саудовского кронпринца полностью зачистили информационное поле от последствий «дела Хашогги», исключив повторную эскалацию конфликта, а также сделали все возможное, чтобы саудовский наследник не обиделся вновь.

Более того, благодаря большому количеству протокольных мероприятий, поднявших формальный визит бен Салмана до уровня государственного, Эр-Рияд на ноябрьских переговорах выступал в роли не младшего партнера, как большинство аравийских монархий до этого, а равного собеседника.

Для страны, которая активно борется за статус регионального лидера, такой прием — лучшее подтверждение обоснованности амбиций.

Кроме того, «компенсация морального вреда» в виде поставок F-35 подняла авторитет Эр-Рияда на принципиально новый уровень: Саудовская Аравия стала первой арабской страной, получившей новейшие истребители, и второй ближневосточной державой после Израиля.

При этом требования порвать связи с Россией и Китаем в качестве условия получения авиатехники Штаты на переговорах не озвучили — по крайней мере в публичной их части.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: Эр-Рияд получил в свои руки серьезные военно-политические инструменты в обмен на символические встречные шаги и обещание оставаться донором американской экономики. Что и так соответствовало текущим планам Дома Саудов.