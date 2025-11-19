18 ноября в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями делегаций стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые прибыли в Москву на заседание глав правительств организации. То есть, проще говоря, с вице-президентами, премьерами и министрами.

Если говорить с точки зрения протокола, то президент не обязан был ее проводить — с главами делегаций (то есть премьерами) встречался их российский визави Михаил Мишустин. Однако нужно понимать, что ШОС — это не простая организация, а входящие в нее страны — не просто партнеры.

Во-первых, на долю ШОС приходится 20% глобальной торговли и треть мирового ВВП. И, учитывая отсутствие в составе организации западных стран, можно сказать, что ШОС — один из двух (наряду с БРИКС) ведущих интеграционных блоков развивающегося мира. «У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте да и в мире в целом региональных объединений», — заявил Владимир Путин.

А некоторые участники (в том числе и китайцы устами премьера госсовета Ли Цяна) прямым текстом говорят о том, что ШОС может и должна играть «более значимую роль в управлении миром».

За весь мир, конечно, еще нужно побороться с условной «Большой семеркой», которая привыкла рассматривать его как свою вотчину, но вот на колоссальном евразийском пространстве — от Беларуси на Западе до Китая на Востоке, от России на Севере до побережья Персидского залива и Индийского океана на юге — у ШОС конкурентов нет.

Организация уже стала важнейшей экономической площадкой и центром притяжения Евразии. Коллективным инструментом по превращению всего евразийского пространства в зону сотрудничества и сопроцветания.

Хотя бы потому, что ни одна евразийская держава (в отличие от внешних сил, тех же США или Великобритании) не заинтересована во внутренних конфликтах на континенте, несущих лишь войны, бедность и нестабильность.

Именно поэтому страны ШОС при активном участии и руководстве России (которая в 2025 году председательствовала в организации) активно занимаются евразийской интеграцией на всех уровнях.

Занимаются укреплением безопасности (например, принимая меры по стабилизации ситуации в Афганистане), инфраструктурным строительством, совместными экономическими проектами — и, конечно же, торговлей.

«Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но всё-таки и с другими государствами — участниками ШОС торговый оборот растёт», — говорит Владимир Путин.

Причем, как он отметил, более 97% всех коммерческих операций уже осуществляются в национальных валютах.

По сути, ШОС превращается в стержневую интеграционную организацию Евразии. Опять же, в рамках российской внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии.

«Очевидно, что Шанхайская организация могла бы играть более весомую роль не только в углублении отраслевого сотрудничества, но и в целом в создании на нашем общем континенте благоприятной атмосферы для обеспечения стабильного, поступательного роста и многопланового экономического взаимодействия, а также в прикладном плане содействовать сопряжению реализуемых в Евразии многочисленных интеграционных проектов. Именно на это направлена выдвинутая Россией концепция большого евразийского партнёрства», — говорит Владимир Путин.

Помимо стержневой структуры, ШОС становится и примером для подражания. По сути, на пространстве в Евразии Россией и ее союзниками выстраивается уникальная незападная система взаимодействия.

Это не означает, что западные государства в случае стремления войти туда не смогут пройти «фейсконтроль» — Россия уже выдвигала идею соединения евразийского и европейского пространства безопасности. Незападные страны готовы принять в свой тесный круг западных коллег — но лишь в том случае, если те откажутся от деструктивной политики на Евразийском континенте.

А пока западные страны думают, другие действуют. Рост авторитета ШОС уже привел к тому, что ряд государств и структур выразили заинтересованность в выстраивании диалога с организацией. Турция, Южный Кавказ, Египет, страны Персидского залива, государства Юго-Восточной Азии уже являются наблюдателями в ШОС. Многие из них подумывают о перспективах полноценного членства.

И Москва не против расширения. Ведь ШОС — это не просто инструмент управления и защиты евразийского пространства, но и средство для углубления двусторонних контактов между Россией и ее партнерами без учета внешних санкционных факторов.

«Предпринимаются шаги для расширения платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры. На повестке дня консультации по вопросам учреждения будущего банка развития ШОС, взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов», — говорит Владимир Путин.

Создание банка ШОС и взаимное признание кредитных рейтингов помогут формированию прозрачной финансовой системы сотрудничества. Это значительно помогает укреплять экономический суверенитет государств.

И не только тех, которые сейчас входят в ШОС: рядом инструментов Организации могут воспользоваться все, кому некомфортно жить в западной финансово-экономической модели управления. Давно уже, по сути, изжившей себя.