Грузинские власти проводят серию атак на интересы Евросоюза в их стране. Принято решение о том, что со 2 марта 2026 года в Грузии прекращает работу т. н. антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации Евросоюза, — функции этой структуры уйдут Государственной службе аудита.

Иван Шилов ИА Регнум Шалва Папуашвили (слева) и Ираклий Кобахидзе

Тем самым будет сокращено влияние Европейского союза на грузинских парламентариев через обвинения в коррупции.

Кроме того, власти планируют отменить зарубежное голосование для граждан. По словам спикера парламента страны Шалвы Папуашвили, это решение не позволит в дальнейшем иностранным силам вмешиваться в грузинский политический процесс.

И под «иностранными» он имеет в виду европейские, которые через диаспоральные голосования влияли на выборы в той же Молдавии.

«Наши граждане в других странах подвержены иностранному влиянию в силу ряда причин, поэтому выборы должны проводиться там, где полностью распространяется юрисдикция нашей страны», — поясняет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, можно хотя бы на один день приехать на родину, своими глазами увидеть и оценить обстановку и сделать выбор.

И действительно, на выборах 2024 года «Грузинская мечта» набрала лишь 13,5% голосов зарубежного электората, тогда как три ключевые оппозиционные партии («Единое национальное движение», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены») — 68%.

Их представители уже кричат о нарушении прав избирателей, однако они забывают, что на территории России живет, по словам премьера, не меньшее число граждан Грузии, которые вообще не могут проголосовать — из-за отсутствия дипотношений между Москвой и Тбилиси на российской территории участки не открываются.

«По-моему, никто из оппозиции не жаловался, что половина наших мигрантов лишена права голосования», — говорит Кобахидзе.

И, наконец, не поздоровится самим оппозиционным партиям. Еще в последних числах октября «Грузинская мечта» подала иск в Конституционный суд с требованием признать их неконституционными и запретить.

Причиной запрета, по мнению партии власти, должны стать действия этих политических объединений, направленные на свержение конституционного строя. Проще говоря, отказ признать итоги выборов 2024 года и попытка устроить майдан. Ну и действия в интересах враждебных Грузии западных сил.

«Эти политические партии стремятся к тому, чтобы государство Грузия и правительство Грузии были «наказаны» из-за рубежа по различным вопросам», — говорится в тексте иска.

Евросоюз проводит ответные атаки. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала понять, что в самое ближайшее время в ЕС появится механизм, который позволит приостановить безвиз для граждан Грузии, действующий с 2017 года.

Однако главным инструментом давления стал доклад Еврокомиссии, касающийся ситуации в 10 странах, стремящихся вступить в ЕС. В девяти из них, включая Украину, был заявлен прогресс на пути к членству, а вот Грузия, мол, оплошала.

«В свете продолжающегося отступления Грузии от ЕС Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально. С 2024 года ситуация резко ухудшилась, причем серьезный откат от демократии сопровождался стремительным подрывом верховенства права и жесткими ограничениями основных прав», — утверждается в докладе.

Причем произошло это, как уверяют авторы доклада, по вине правительства: «Принятые и применяемые ограничительные законы, направленные против активистов, гражданского общества и независимых СМИ, угрожают существованию демократических основ и являются беспрецедентными среди стран-кандидатов».

Ну и, конечно, это самое правительство ведет «клеветническую пропаганду» не только против внутренней оппозиции, но и против внешних «друзей». «Грузинские власти активно участвуют в распространении дезинформационных нарративов против Европейского союза и упразднили грузинские структуры для борьбы с дезинформацией», — говорится в докладе.

В Тбилиси этот документ подняли на смех. «Как Грузия может иметь лучшие экономические показатели по сравнению со всеми странами-кандидатами, если наблюдается откат от демократии и ограничиваются основные права?» — интересуется председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

И действительно, реальный ВВП Грузии в 2024 году вырос на 9,7%, а в 2023-м — на 7,8%. Для сравнения: у любимой Евросоюзом Молдавии эти цифры составляют 0,1% и 0,3%.

«Это Грузия, увиденная из кабинета в Брюсселе, которая не имеет ничего общего с реальной Грузией», — возмущается Шалва Папуашвили. И, по его словам, все проблемы в отношениях между Тбилиси и Евросоюзом возникли как раз из-за брюссельской бюрократии.

«Бюрократия… пропиталась скрытой политической повесткой, высокомерным отношением и неуважением ко всем тем странам, которые не проявляют слепого повиновения, пытаются самостоятельно принимать решения и пользоваться суверенным правом управления государством», — говорит спикер грузинского парламента.

Грузия и правда повиновения не проявила. Да, формально кризис в отношениях начался из-за ценностей — после того как в 2024 году грузинские власти приняли закон «О прозрачности иностранного влияния», вынуждающий неправительственные организации, финансирующиеся из-за рубежа, публично декларировать это.

Также был принято закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Однако не формально, а по факту кризис начался после того, как грузинские власти отказались помогать киевскому режиму и Европе воевать против России — в частности, открывать против Москвы «второй фронт».

В январе 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ — отчет с присвоенными баллами кандидатам на вступление в ЕС. Эти оценки показали, что Грузия значительно опережает Молдавию и Боснию.

Однако именно эти две страны получили статус кандидата, а заявка Грузии была отклонена без каких-либо разъяснений. Так начался вызов в отношениях между ЕС и Грузией, поясняет Ираклий Кобахидзе.

По его словам, со временем все может исправиться. «Надеемся, что до 2030 года изменится сама европейская бюрократия. В таком случае для Грузии будет полезно вступление в Евросоюз», — говорит премьер. Однако этот сценарий маловероятен.

Во-первых, потому, что бюрократия не изменится. Могут уйти нынешние лица, однако новые будут пользоваться теми же методами управления и придерживаться той же «ценностной» повестки. Не потому, что они в нее верят, а потому, что она помогает управлять.

«Дело не в меньшинствах и прочих идеологических штампах. Для евробюрократии все эти вопросы являются неким тараном, через который можно трансформировать внутреннее законодательство стран в нужную сторону. Создать в нем калитку, через которую евробюрократы могут влезать во внутренние дела государств и заставлять их подчиняться», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Именно поэтому Брюссель так поддерживает всякие меньшинства, которые видят в Европе главную «крышу» и под ней ведут себя крайне агрессивно во внутриполитическом пространстве многих стран.

«Брюссель <…> поддерживает группы, которые способствуют языку ненависти вместо примирения; поляризации вместо консенсуса; насилию вместо диалога», — говорит Папуашвили.

И постановка интеграции на паузу защитит Тбилиси от этой бюрократии и ее давления.

«По сути это означает, что до 2030 года Грузия не планирует не только не вступать в ЕС, но и даже вести об этом серьезные переговоры, проводить консультации по отдельным вопросам, которые могут касаться членства в ЕС», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Но это временное решение. Рано или поздно Тбилиси придется решать, вступать в такой Евросоюз или публично от него отказаться.