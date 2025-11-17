На выходных в соцсетях мелькали яркие видеоролики с маршей протеста в столице Мексики. Тысячи людей стремились прорваться к президентскому дворцу, кто-то сцепился с полицией, другие самозабвенно предались вандализму, «украшая» стены госучреждений оскорблениями в адрес президента Клаудии Шейнбаум.

А кое-кто предпочел не совершать прямых действий и просто транслировал все происходящее в социальные сети от имени модного нынче движения «поколения Z».

Официальная причина массовых протестов звучала достаточно размыто, но в должной степени злободневно: недовольство волной политических убийств, прокатившихся по стране, а также системной коррупцией среди представителей государственной власти.

По громкому мнению протестующих, исключительную вину за происходящее несет на себе президент Шейнбаум — а значит, она должна покинуть пост, чтобы обстановка кардинально улучшилась.

В результате беспорядков ранения получили более ста правоохранителей и пара десятков гражданских. Еще двадцать человек арестовали с перспективой уголовных обвинений (явно за нападение на представителей власти) и еще столько же — за административные правонарушения.

Никаких жертв. Да и попытка ворваться в святая святых мексиканского руководства сорвалась. Но действительно ли существовал такой риск?

Убийство в День мертвых

Разговоры о потенциальных беспорядках в Мехико начались еще в первых числах ноября. Тогда, в День мертвых, был убит скандально известный мэр муниципалитета Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо. Застрелен практически во время прямой трансляции, на глазах у празднующей толпы и собственного маленького ребенка.

Ситуацию подогрело то, что некоторое время назад Мансо со скандалом покинул правящую партию MORENA и принялся раскручивать себя как независимого политика, непримиримо относящегося к наркоторговцам и прочим элементам преступного мира. Кое-кто даже называл его «новым Найибом Букеле», вспоминая президента Сальвадора, сделавшего себе имя на жесткой борьбе с бандами.

Правда, своими действиями Карлос Мансо нажил себе столько врагов, что обвинять в случившемся исключительно президентскую команду было бы, мягко говоря, неосмотрительно.

Тем не менее его убийство получило свою порцию общественного резонанса. Еще во время панихиды губернатор Мичоакана (представитель правящей партии) получил по лицу от одной из скорбящих, а еще спустя сутки в столице штата, Морелии, группа неизвестных ворвалась в правительственный дворец, устроила там погром и подожгла несколько офисов.

Один из протестующих прорвался на балкон, откуда начал произносить антиправительственные лозунги и возмущаться злоупотреблениями со стороны власть имущих.

Бунтари тогда принесли с собой флаги и аниме-символику известного движения «поколение Z» и сообщили, что 15 ноября планируют устроить в столице масштабные погромы во имя справедливости.

Тогда команда президента заявила, что не планирует воевать с картелями их же насильственными методами и провокации такого рода «не пройдут».

Правда, в те же недели Шейнбаум отправила в Мичоакан несколько военных подразделений для поддержания уровня безопасности, так что формально одно из требований протестующих было выполнено.

Тогда же президент в первый раз заявила, что такие акции против ее кабинета спонсируются некими враждебными элементами через цифровые платформы. Накануне субботних протестов она повторила этот тезис, поделившись свежей информацией.

Цифровые войны

Выяснилось, что протестный марш в Мехико раскручивали почти на 180 аккаунтах в TikTok и в нескольких сотнях групп на Facebook*. Причем работа была сделана довольно грубо — работали либо свежесозданные аккаунты, либо те, которые долгое время были «спящими».

Мексиканские исследователи сообщили, что общие траты на продвижение оцениваются более чем в 90 млн песо (почти 5 млн долларов США), а администраторы кампании находятся за пределами Мексики — в США, Испании и Боливии.

Кроме того, к делу привлекли местных инфлюенсеров, которые ранее не шибко интересовались политическими вопросами. Но их тут же стали приглашать на оппозиционные подкасты, интервью и различные выступления. Причем замышлялось это все задолго до убийства Карлоса Мансо, который просто был — по стечению обстоятельств — включен в повестку.

Сегодня в организации этой информационной войны обвиняются крупные бизнесмены, а заодно и бывшие президенты — тот же Висенте Фокс. Все обвиняемые известны «правоконсервативной» направленностью, враждебной нынешнему левому (по крайней мере, официально) мексиканскому руководству.

В команде президента также выявили, что еще 1 ноября первоначальные организаторы маршей «поколения Z» отрицали связи с призывами громить Мехико и созданием соответствующего контента. Но уже к 3 ноября невиданным образом подключились к информационным атакам.

К настоящему моменту предполагается, что на контакт с ними (в том числе финансовый) вышли бизнесмен Рикардо Салинас Плиего и его кузен Роберто Салинас Леон, возглавляющий медиаорганизацию со звучным названием Atlas Network.

Эту организацию уже обвиняли в информационных и юридических кампаниях против президентов Педро Кастильо в Перу, Лулы да Силвы в Бразилии, Кристины Киршнер в Аргентине, Эво Моралеса в Боливии, Габриэля Борича в Чили и еще ранее — против бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, предшественника Шейнбаум.

Кроме того, по некоторым данным, медиаменеджеры этой конторы связаны и со специалистами по ботам, консультировавшими команду Хавьера Милея.

Предполагается, что эти же самые люди участвовали в организации протестов «поколения Z» в Перу в середине октября, когда улицы Лимы заполонили студенты и члены профсоюзов, недовольные политикой президента Дины Болуарте.

В результате она заполучила давно маячивший импичмент, а в кресло перуанского президента сел Хосе Хери, которого уже тоже едва не свергли.

В те же дни символы «поколения Z» мелькнули и в Парагвае, однако широкого распространения не получили — крупный коррупционный скандал, на который они были завязаны, удалось быстро погасить.

В октябрьских эпизодах, впрочем, уже начала прослеживаться отличительная черта латиноамериканских «зешников». В отличие от стран Юго-Восточной Азии, под этот «бренд» приходят все прежние «бунтовщики» — студенты, бюджетники, рабочие, представители коренных народов. Новые организации, ориентированные в основном на молодежь, не создаются.

Судя по всему, в Мексике попытались провернуть тот же сценарий. На протесты, помимо молодых провокаторов с закрытыми лицами, пришли люди вообще всех возрастов, в том числе бедняки среднего возраста, слабо знакомые с аниме-символикой.

Щёлкнули по носу

Силовики в Мехико начали возводить защитные сооружения еще за несколько дней до обещанных демонстраций. Тогда же усилили и военный контингент в Мичоакане, откуда протесты «качали» в начале месяца.

В результате, несмотря на зловещие видео, в реальности беспорядки удалось пресечь до появления жертв. И даже без обычных для региона демонстраций крайней жестокости силовиков. Кроме того, без особого шума подавили акции протеста в других городах.

Впрочем, ничто не помешало англоязычным медиа назвать происходящее «новой волной протестов «поколения Z», прокатившихся по всей стране». Показательно, что западные журналисты особо не углублялись в местную специфику, подав случившееся совершенно предсказуемым образом. И сделав тем самым протестам неплохую и недорогую рекламу.

Если рассуждать о потенциальных заказчиках и угрозах правлению Клаудии Шейнбаум на фоне случившегося, то сгущать краски и готовиться к худшему — смене власти в Мехико — пока всё же не стоит.

Президент хоть и на словах придерживается мягкого подхода при борьбе с картелями, сколотила мощную команду из силовиков, которые последовательно зачищают основные сферы преступного бизнеса, например приграничную торговлю топливом, казино и прочее.

Свою деятельность Шейнбаум координирует в том числе и с американскими советниками из кабинета Дональда Трампа, ухитряясь оставаться с последним в более или менее ровных отношениях. В том числе и за счет периодической выдачи наркобаронов в США.

Таким образом, она прямо или косвенно вмешивается в экономические интересы мексиканской оппозиции, крупного бизнеса, а вместе с этим и в интересы отдельных политических элит США, часть которых зарабатывает в том числе и на нелегальных поставках топлива из Мексики.

Не исключено, что марш якобы «поколения Z» может быть попыткой щелкнуть госпожу Шейнбаум по носу и предложить «быть поскромнее».

Сейчас остается ждать какого-либо ответа администрации президента Мексики. Значимых арестов после расследования цифровых атак не последовало, но Шейнбаум уже анонсировала ликвидацию сети по отмыванию денег, связанную с физическими и виртуальными казино.

Сомнительно, что на этом она остановится.

