В Ормузском проливе иранские силовики взяли на абордаж танкер «Talara». Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, везло несколько десятков тысяч тонн высокосернистого газойля (фракция нефти), предназначавшегося Сингапуру.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что это не первая операция иранских спецслужб по захвату иностранных танкеров, она вполне может стать прологом к реальной напряженности в Ормузском проливе. Особенно в свете планов Дональда Трампа «как следует наказать» Иран.

На абордаж

Утром 14 ноября к танкеру, проходившему Ормузский пролив, приблизились несколько катеров с десантом, который высадился на палубу. Налёт произошел буквально под носом у соседей Ирана — всего в 22 милях от побережья ОАЭ.

Правда, «в гостях» иранцы пребывали недолго: менее чем за час «Talara» была выведена из исключительной экономической зоны Эмиратов в иранские воды, а затем судно поставили на стоянку в одном из портов Исламской республики.

Операция прошла столь стремительно, что береговая охрана ОАЭ не успела среагировать.

Более того, на первых порах в Эмиратах даже не могли однозначно ответить, сколько именно сил было задействовано в захвате «Talara». Разные наблюдатели называли от трех до восьми катеров, спорили о том, фиксировались ли на борту танкера «вспышки и всполохи».

Споры прекратились лишь когда США предоставили Абу-Даби записи с дежурившего в районе БПЛА MQ-9 Reaper. Установили, что Тегеран провел акцию силами всего трех десантных катеров и обошелся без стрельбы.

Против контрабанды

Согласно заявлениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенному спустя сутки после инцидента, «Talara» был задержан военно-морскими силами из-за нарушения правил перевозки грузов и в рамках законных обязанностей по защите национальных интересов и ресурсов.

Отмечалось, что находившийся на борту судна газойль транспортировался тайно и имел признаки контрабанды, за организацией которой якобы стоял выявленный спецслужбами гражданин Ирана.

Более того, в течение последних нескольких лет за ним якобы велась слежка, а на перехват решились только после получения соответствующего разрешения от судебных органов.

При этом ни имя гражданина, ни его мотивы вести опасную игру в непосредственной близости от границ Ирана оглашены не были. Это привело к убежденности в том, что версия полицейской спецоперации имеет достаточно условный характер.

Истинные цели

Несмотря на то, что захват танкера позиционируется официальным Тегераном как борьба с контрабандой, реальные мотивы, вероятнее всего, лежат совсем в другой плоскости. Тем более, что впервые с 2024 года КСИР не скрывает проведения операции подобного рода.

Захваченный танкер принадлежал зарегистрированному в США конгломерату «Pasha Group», который в прошлом имел тесные связи с израильскими мореходными фирмами, и вполне мог использоваться Тель-Авивом для тайной торговли с аравийскими монархиями. Особенно в период, когда Тегеран и лояльные ему группировки объявили Израилю «морскую войну».

И хотя за прошедшие несколько лет танкер ни разу ни швартовался в портах еврейского государства, курсируя из стран Персидского залива в Индию и Бразилию, доходы от торговли вполне могли через посредников идти израильской стороне. Тем более, что аналогичным образом Тель-Авив ранее наводил «торговые мосты» даже в регионы, настроенные по отношению к нему враждебно.

О том, что в ходе инцидента были задеты именно израильские интересы, свидетельствует бурная реакция местного истеблишмента.

Например, глава МИД Израиля Гидеон Саар обвинил Иран в «торговом терроризме» и попытках уничтожить мировую торговлю. Схожие оценки высказали и другие представители израильских элит, а канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху даже анонсировала «скорое обсуждение новой угрозы» с США.

При этом ни Сингапур, куда следовало судно с грузом, ни ОАЭ, откуда танкер вышел в путь, пока не предъявляли Тегерану претензий. Будто бы их интересы совсем не пострадали.

Вполне мог иметь место и символический размен с учетом того, что за прошедшие пару месяцев Тегеран потерял в международных водах как минимум четыре своих «теневых танкера». Во всех случаях руку к этому приложил Тель-Авив.

Захват «Talara» в этом контексте носил бы формат прямого сигнала — в эту «игру» можно играть вдвоем.

Зеркальный ответ

Инцидент в Ормузском проливе накладывается на другие болевые точки региона.

Так, после операции КСИР по захвату танкера в Европе и странах Ближнего Востока вновь заговорили об уязвимости этого торгового маршрута. Через него проходит четверть мирового трафика нефти и более трети всех объемов СПГ.

Для некоторых стран, например, Катара и Саудовской Аравии, он имеет критическое значение.

И сегодня региональным союзникам США становится все страшнее наблюдать за новыми угрозами Дональда Трампа.

Республиканец, в частности, заявил о поддержке законопроекта «сокрушительных санкций» против союзников России (так называемый «Законопроект Грэма — Блюменталя»), предусматривающего введение 500% импортных пошлин для всех, кто покупает российские нефть и газ, либо ведет с Москвой политические дела.

И Иран — в числе первых кандидатов на включение в «расстрельный список», тем более что предыдущие американские инструменты давления себя уже почти исчерпали.

Трамп особо не скрывает, что «Законопроект Грэма — Блюменталя» будет опробован именно на Иране и позволит Вашингтону напугать другие державы — вроде Индии и ОАЭ, — давить на которые напрямую республиканцы не хотят, опасаясь охлаждения отношений.

В ответ Иран реагирует зеркально: по неофициальным каналам КСИР направил американцам депешу, в которой уведомил, что в случае попыток раскачать ситуацию Тегеран закроет Ормузский пролив. И тогда угон одного танкера покажется США шалостью по сравнению с блокировкой всего маршрута.