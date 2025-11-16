Ноябрь — месяц капризный: сегодня дождь при плюсовой температуре, завтра — мокрый снег, послезавтра морозец. Такие перепады погоды становятся настоящим испытанием для миллионов россиян с гипертонией.

Global Look Press

Вдобавок к этому тревоги добавило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Lancet. Гипертония, которую всегда считали болезнью пожилых, стремительно молодеет. С 2000 по 2020 год число детей с повышенным давлением выросло почти вдвое: с 3,4% до 6,53% у мальчиков и с 3,02% до 5,82% у девочек.

По данным ВОЗ, гипертонией страдают 1,13 миллиарда человек в мире, причем около 40% из них не знают о своем заболевании. В России артериальной гипертонией болеют 40-45% взрослого населения, это примерно каждый второй.

И если раньше диагноз ставили в основном после 50-60 лет, то сегодня болезнь мало того, что поражает тридцати — и сорокалетних, так уже добралась и до детей.

Когда погода — враг

Резкая смена погоды, переход температуры через ноль, скачки атмосферного давления — всё это серьёзное испытание для сердечно-сосудистой системы. Гипертоники особенно тяжело переносят капризы природы.

«При снижении атмосферного давления барорецепторы в сосудах воспринимают это как сигнал к расслаблению. У людей с повышенным давлением сосуды зачастую повреждены, поэтому сигналы от барорецепторов могут восприниматься искажённо, что приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и появлению слабости, головокружения, тошноты», — объясняет в интервью ИА Регнум кардиолог Анна Кучина.

При резком повышении атмосферного давления, которое часто предшествует ясной, но холодной погоде, организм вынужден компенсировать внешнее воздействие повышением собственного артериального давления. Сосуды сужаются, что провоцирует его скачок, головную боль, учащённое сердцебиение. А когда дождь сменяется снегом, меняется и концентрация кислорода в воздухе — его нехватка заставляет сердце биться чаще, а сосуды сужаться ещё больше.

Относительно капризов природы кардиолог Александр Лисицинский в беседе с ИА Регнум призывает не списывать всё на те же магнитные бури: «Связь именно магнитных бурь с течением гипертонической болезни достоверно не доказана. Да, есть категория людей, которые более метеозависимы, но чаще всего проблемы связаны не с этим».

Межсезонье считается самым опасным периодом. Анна Кучина рекомендует строгий контроль давления дважды в день (даже при хорошем самочувствии), неукоснительный приём лекарств, снижение физических и эмоциональных нагрузок, щадящую диету с ограничением соли, острого и алкоголя, полноценный сон. И обязательно — консультация с врачом о возможной коррекции терапии на этот период.

Важный момент, который подчёркивает Александр Лисицинский, — «чаще всего пациенты самостоятельно начинают корректировать таблетки, менять терапию на фоне изменяющейся погоды. Этого делать ни в коем случае нельзя, необходимо обговорить этот момент с лечащим врачом».

Тихая угроза

Гипертоническую болезнь не зря называют «тихим убийцей». Она может годами протекать бессимптомно, а человек даже не подозревает, что находится в группе риска. До сих пор многие верят в миф о «рабочем давлении» — мол, если ничего не беспокоит, то и лечиться не надо.

«Это в корне неверно. Гипертоническая болезнь — это стойкое повышение артериального давления выше 140 на 90. При таких значениях уже стоит обратиться к врачу для того, чтобы выявить возможные факторы риска, полноценно обследоваться и подобрать оптимальную медикаментозную терапию», — категоричен Александр Лисицинский.

Повышенное давление разрушает организм комплексно. Страдают не только сердце и сосуды, но и органы-мишени — почки, головной мозг, глаза. На фоне гипертонии развивается хроническая болезнь почек, происходят нарушения мозгового кровообращения, утолщаются стенки сердца, что со временем приводит к сердечной недостаточности, инфарктам и инсультам.

Анна Кучина перечисляет последствия запущенной гипертонии: «При повышенном давлении повреждаются стенки сосудов, что ускоряет процессы развития атеросклеротических бляшек. В сосудах головного мозга может произойти кровоизлияние — геморрагический инсульт. В глазах повреждаются сосуды глазного дна, может возникнуть кровоизлияние в сетчатку, отёк диска зрительного нерва, вплоть до потери зрения».

Основной вопрос — где лечиться? В большинстве случаев — амбулаторно, у участкового терапевта или кардиолога в поликлинике. Здесь ставят диагноз, назначают базовую терапию, выдают бесплатные лекарства по списку Минздрава и проводят диспансерное наблюдение. Если терапевт не справляется с подбором препаратов, а цифры остаются высокими — необходимо идти к кардиологу. Госпитализация требуется при гипертоническом кризе, который не купируется дома, при тяжёлой резистентной гипертонии или развитии осложнений.

Главные ошибки

Самая распространённая и опасная ошибка гипертоников — самостоятельная отмена препаратов при нормализации показателей. «У меня же хорошие цифры, зачем пить таблетки?» — рассуждают пациенты. И совершают ошибку.

Механизм действия препаратов объясняет Александр Лисицинский: «Таблетки имеют определённый накопительный эффект. На фоне непринятия одной-двух таблеток в моменте вы не почувствуете разницы, потому что в организме есть ещё накопленный эффект. Но через какое-то время концентрация лекарственного вещества снизится, уровень давления снова повысится. На фоне этого скачка повышается риск различных сердечно-сосудистых катастроф».

Анна Кучина дополняет: «Гипертония — хроническое заболевание. После отмены препаратов давление неизбежно вернётся к высоким цифрам, причём часто это происходит резко — возникает рикошетная гипертензия, что может спровоцировать криз, инсульт, инфаркт».

Также опасно лечение по совету соседки или подруги, поскольку каждому пациенту терапия подбирается индивидуально, с учётом возраста, пола, уровня давления, сопутствующих заболеваний и переносимости препаратов.

Сегодня «золотым стандартом» считается комбинированная терапия — чаще всего сразу назначают два препарата в низких дозах, объединённых в одной таблетке. Препараты первой линии включают ингибиторы АПФ («прилы»), блокаторы рецепторов ангиотензина («сартаны»), антагонисты кальция, диуретики, бета-блокаторы. Все они защищают не только от высоких показателей, но и от поражения органов-мишеней.

Можно ли обойтись без «химии»? Немедикаментозные методы — это фундамент терапии. На начальных стадиях они могут отсрочить необходимость приёма таблеток, а на более поздних позволяют снизить дозу препаратов. Полностью заменить лекарства при установленной гипертонии они могут редко, но существенно улучшить ситуацию — очень часто.

Что реально работает? Снижение веса (каждые потерянные 5 кг уменьшают давление на 5-7 мм рт. ст.), ограничение соли до 5 граммов в сутки (эффект — минус 5-10 мм рт. ст.), регулярная физическая активность (минус 5-9 мм рт. ст.).

Кардиологи рекомендуют средиземноморскую диету или DASH-диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирными молочными продуктами и рыбой. Под запретом находятся копчёности, соленья, маринады, фастфуд, чипсы, жирные сорта мяса.

Из физических нагрузок полезны кардиотренировки — ходьба быстрым шагом, плавание, велосипед, скандинавская ходьба, танцы, лёгкий бег. Категорически запрещены силовые упражнения с подъёмом больших тяжестей (становая тяга, жим штанги), высокоинтенсивный интервальный тренинг, статические нагрузки. И любые тренировки на фоне неконтролируемого высокого давления — табу.

Важность борьбы с факторами риска подчёркивает Александр Лисицинский: «Нормализация холестерина, глюкозы, отказ от курения, алкоголя, адекватная физическая нагрузка и нормализация массы тела необходимы уже на первых этапах. Даже без приёма медикаментозных препаратов эти меры позволят существенно снизить уровень артериального давления».

Стресс, недосып, курение и алкоголь — отдельные враги гипертоников. При стрессе в кровь выбрасывается адреналин и кортизол, вызывая спазм сосудов и учащение сердцебиения. Хронический стресс поддерживает постоянно высоким тонус сосудов. Недосып нарушает регуляцию гормонов стресса и повышает риск развития гипертонии на 60-80%.

Каждая сигарета — это мини-гипертонический криз, никотин вызывает прямое и быстрое сужение сосудов. А алкоголь в больших дозах становится токсином для сосудов и сердца, который может привести даже к алкогольной кардиомиопатии.

Гипертонический криз — особая опасность — это состояние, требующее немедленной помощи. Резкий скачок давления создаёт непомерную нагрузку на сердце, сосуды мозга, почки и глаза, что может привести к инсульту, инфаркту, отёку лёгких, расслоению аорты.

Признаки включают сильную пульсирующую головную боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тошноту, рвоту, не приносящую облегчения, чувство нехватки воздуха, боль в груди. В такой ситуации первое, что нужно сделать, — вызвать скорую. Важно помнить, что нельзя снижать давление резко, цель — снижение на 25% от исходного за первые два часа.

Гипертония приходит к детям

То, что раньше встречали только у пожилых пациентов, сегодня диагностируют у молодых людей. Врачи говорят, что на приём приходят тридцати — и сорокалетние с уже утолщёнными стенками сердца и повреждёнными органами-мишенями. Но ещё более тревожная тенденция — болезнь добралась до детей.

Причины роста детской гипертонии объясняет Анна Кучина: «Главная причина — в эпидемии ожирения. Неправильное питание (фастфуд, сладкие газировки, снеки) и гиподинамия приводят к избыточному весу. Дети перестали двигаться, они проводят часы за гаджетами, а не на улице. Также немаловажное значение играет возросшая учебная нагрузка на школьников».

В раннем возрасте чаще встречаются вторичные причины артериальной гипертензии, когда повышенное давление является симптомом какой-то другой патологии (образования на надпочечниках, стеноз почечной артерии).

Решение основной проблемы, например удаление образования, приводит к нормализации показателей даже без медикаментозной терапии. Но в подростковом возрасте —16, 18, 20 лет — уже встречается истинная гипертоническая болезнь из-за накопления факторов риска.

«Бывают случаи, что молодые пациенты в возрасте 25-26 лет приходят с истинной гипертонической болезнью, с уже изменёнными органами-мишенями, с миокардом, который уже достаточно утолщён, который брал на себя повышенную нагрузку», — отмечает Александр Лисицинский.

Течение болезни у детей чаще бывает лабильным — показатели сильно скачут, а не держатся стабильно высокими. Органы-мишени у детей страдают медленнее благодаря компенсаторным возможностям молодого организма, но чем раньше началась болезнь, тем серьёзнее могут быть последствия во взрослом возрасте.

Все люди старше 40 лет должны проходить первичное обследование у кардиолога с оценкой сердечно-сосудистого риска — даже при отсутствии жалоб. Это поможет вовремя выявить факторы риска и не допустить развития болезни. А тем, у кого гипертония уже диагностирована, следует помнить, что это — не приговор, а повод изменить образ жизни и регулярно принимать назначенную терапию. Только так можно защитить себя от сердечно-сосудистых проблем и сохранить приемлемое качество жизни на долгие годы.