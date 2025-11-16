Первые выпускники исторического факультета Киево-Могилянской академии, знаменитой кузницы «патриотических кадров», вспоминают, что в начале 90-х им никто не читал курс пропагандистскими штампами.

Молодых историков пытались заинтересовать, убеждали на аргументах, что было хорошо, что плохо, находя подчас весьма иезуитские объяснения. Например, что тотальная украинизация и «коренизация» в УССР 20-х годов и дальнейший расцвет украинской мовы на самом деле уничтожали её.

Потому, что происходила замена «истинно украинских слов» на более близкие к русскому языку, стиралась самобытность.

Кстати, кампания по очищению от «мовных покручей» идет до сих — на днях глава Института нацпамяти Александр Альфоров потребовал заменить на денежных купюрах неправильное слово «казначейство» на «скарбныця».

Но самое интересное, что учебники и методические пособия «Могилянки», равно как и аргументация приезжали из-за океана — от диаспоры, которая долгие годы оттачивала грани альтернативной истории. И просто передала свои наработки для внедрения уже на постсоветской почве.

Что, конечно, не могло пройти легко и просто: советский нарратив прочно сидел в головах свежеиспеченных граждан независимой Украины. Поэтому и замена одной версии истории на другую происходила аккуратно, поэтапно, избегая острой конфронтации.

Чтобы в итоге полностью заменить содержимое голов этих самых граждан.

Историческая диверсия

С началом «холодной войны» западные спецслужбы сразу вспомнили о коллаборантах, которые работали на Третий Рейх и могли пригодится уже в работе против СССР. И далеко не на последнем месте в списке полезных сволочей были, конечно же, западноукраинские националисты.

Так что в рамках операции «Аэродинамик», целью которой являлась идеологическая борьба против Советского Союза, в 1953 г. была сформирована специальная «научная группа» под руководством соратника Бандеры — Мыколы Лебедя. Когда Бандера сидел в немецком концлагере, именно этот персонаж заменил его у руля организации.

Теперь же Лебедя поставили на историческое направление — собирать материалы по украинской истории и литературе с дальнейшей их публикацией и распространением на территории УССР.

В 1956 г. «группа Лебедя» была официально зарегистрирована как неприбыльное исследовательская ассоциация «Пролог».

Под её эгидой над написанием «новой украинской истории» стали работать Васыль Верига (бывший боец дивизии СС «Галиция»), оуновец Владимир Косык, бывший преподаватель истории унии в греко-католической Львовской теологической академии Мыкола Чубатый, сотрудник оккупационной администрации Киева в 1941-43 гг.), Александр Оглоблин и прочие.

Естественно, то, что выходило из-под их пера, было откровенной антисоветской и русофобской агитацией, которая должна была показать читателю все ужасы «оккупационного режима» — расстрелы, голодоморы, репрессии и прочее.

Так что практически все мифы и откровенная ложь, которые сейчас тиражируются в украинских учебниках по истории, на телевидении, в газетах, сети, музеях, а главное, в школах и вузах — все это родом оттуда.

Просто чтобы не провоцировать острый внутренний конфликт, довольно долгое время внешне все оставалось благообразно: День Победы оставался государственным праздником, однако обществу предлагалось «знать правду».

Так шаг за шагом распространялась информация, кто настоящий герой, а кто нет, обесценивались те или иные события Великой Отечественной (яркий пример — освобождение Киева), ставились под сомнение базовые позиции.

Политическая конъюнктура этому способствовала.

«И нашим, и вашим»: история до 2014 г.

Второй Президент Украины Леонид Кучма, будучи типичным «схидняком» и советским руководителем, попытался завоевать симпатии украинских националистов и получить поддержку Запада. Поэтому поручил Институту истории Национальной Академии наук Украины провести работу по исследованию деятельности ОУН* и УПА* «без идеологических перегибов».

Рабочую группу возглавил доктор исторических наук Станислав Кульчицкий, защитивший докторскую диссертацию в 1976 г. по процессам индустриализации в СССР. Хороший специалист, профессиональный историк — он быстро «переобулся», и стал выполнять политические заказы, взамен на карьеру, солидные гонорары и популярность.

В результате в начале 2000-х гг. было опубликовано несколько книг, где доказывалось, что украинские националисты были борцами за независимость и героями.

Следующий президент Виктор Ющенко уже ни с кем не заигрывал — он был с головой в соответствующей повестке и даже лично ходил в школу, читать детям про голодомор. Он-то, ведомый американскими специалистами (и для надежности подпертый женой — бывшей сотрудницей Госдепа) понимал важность истории как оружия и еще в бытность премьер-министром пытался создать Институт национальной памяти.

Что и сделал немедленно, когда был продавлен улицей на президентский пост. 11 июля 2005 года он подписал указ № 1087/2005 «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв политических репрессий и голодоморов на Украине». Этим документом Кабинету министров и поручалось создать УИНП — ныне центральный орган исполнительной власти.

Цель была определена весьма конкретно: «воссоздание справедливой истории украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики в этом направлении». То есть, в центре внимания исторической науки мгновенно оказалось «национально-освободительное движение», ужасы советской оккупации и «голодоморы», которых стало много и все они — очень важны.

В вузах соответствующая тематика тут же превратилась в самую популярную для написания дипломов и диссертаций, поскольку исследователей одаривали грантами, приглашали на конференции, охотно печатали. К примеру, профессор Владимир Сергийчук, один из авторов устава УИНП, в советское время делал карьеру на тогдашней конъюнктуре — исследовал борьбу казаков и селян против угнетателей, вдохновенно писал про Богдана Хмельницкого.

А на независимой Украине стал профессиональным голодоморщиком, сидел в архивах, бесконечно вылавливая какие-то новые сенсации.

В годы президентства Виктора Януковича задача заигрывания с националистами тоже никуда не делась. Тем более, что во всю эту культурно-политическую мишуру суровые донецкие деляги не верили и не понимали её.

Так что УИНП спокойно продолжал работу, и именно при Януковиче в 2012 г. учитель истории СШ № 28 г. Львова Андрей Закалюк написал скандальный учебник по истории Украины, где героизировал националистов, описал «геноциды» которые осуществлял Советский Союз против украинцев.

Львовские школы тогда закупили более трех тысяч учебников, которые использовались параллельно с учебниками Министерства образования. После этого карьера Закалюка пошла стремительно вверх — он стал депутатом Львовского горсовета, а сейчас возглавляет при нем департамент образования, имея несколько объектов недвижимости, машины и счета в банках.

До 2013 г. школьные учебники по истории писались так, чтобы было «и вашим и нашим». С одной стороны авторы детально описывали действия Красной армии, борьбу советского народа с немецкими оккупантами, а с другой — рассказывали о борьбе с немцами и советской властью украинских националистов. В учебниках писали о репрессиях, голоде и прочих преступлениях советской власти, но еще не намекая на Россию и ее «тысячелетнюю ненависть».

Тогда еще были попытки «примирения» Востока и Запада Украины, где первый должен был принять новую историю как свою добровольно.

Никакой общей истории

Государственный переворот 2014 г. открыл окно возможностей: можно было уже ни с кем не заигрывать, а бить наотмашь и ставить на колени. Учебники истории принялись переписывать начисто. Теперь уже Россия, как и было положено по заветам диаспорных историков, в них стала «вечным» врагом Украины, советский период — оккупационным режимом, похуже немецкого.

В учебной программе Министерства образования и науки Украины 2022 г. указано, что целью исторического образования на Украине является «воспитание средствами истории гражданского сознания, ориентированной на патриотические чувства принадлежности к собственному государству».

Это значит, что школьники должны идентифицировать себя с казаками, различными националистами, майдановцами, карателями АТО и прочими — строго по шаблону, разработанному УИПН. И дальше этот процесс только набирал обороты.

По словам доктора исторических наук, директора Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения голодомора Людмилы Гриневич, с 2022 г. на Украине работает группа историков, которая занимается не дополнением учебных программ для школы, а полным изменением всех периодов истории:

«Знание о том, что Украина была оккупирована российским красным войском, а СССР был тоталитарной империей — и не только в сталинские времена — многое добавляет для понимания безудержных сил современных россиян к реимпериализации».

Новописанная история Украины основана на нескольких простых идеях. Например, что настоящая Русь — это Украина (термин «Киевская Русь» заменен на «Украина-Русь»), а Москва — не русское государство, а наследник диких азиатских кочевников, вечный враг Украины, ставший «империей зла». Это пример чистого копирования: то, что Россия не имеет никакого отношения к Руси, утверждал упомянутый выше историк Чубатый.

Уже с 5-го класса ученики на уроках истории узнают об «ужасных голодоморах», массовых расстрелах и репрессиях, которые осуществляли русские. Совместной истории Украины и России больше нет. В то же время, в учебниках указано, что украинцы стремились к евроинтеграции еще в XI в., а все блага можно получить только от США и их союзников.

Голодомор же — особая тема, которую раскручивают еще с конца 80-х и для совеременной Украины превратили в некий культ смерти, когда число погибших бесконечно увеличивается, а подробности их гибели смакуются с особым наслаждением. Для чего, в частности, и работают в архивах всякие профессора и просто «исследователи».

Так на днях бывший зам. директора архива СБУ Володымыр Бирчак выложил листик с машинописным сообщением, где неизвестно кто докладывал неизвестно кому, что в 1933 г. жительница с. Хоменки (непонятной какой области) зарезала и съела своих детей. Научной ценности отдельный документ из неуказанного архива не имеет. Зато эмоциональную — ого-го!

И еще один важный момент: история, которую преподают в учебных заведениях, стала западноцентричной.

Заграница нам поможет

В учебнике по всемирной истории для 10-го класса, одним из авторов которого является декан исторического факультета Львовского университета им. И. Франко, Восточному фронту уделено буквально несколько предложений, зато абзацами описаны война в Африке, на Тихом океане и пр.

Читая это, ученик сразу поймет, что победили во Второй мировой именно США. Согласно учебникам, первым украинским космонавтом является Леонид Каденюк, входивший в состав американской миссии в 1997 г., а вовсе не советский космонавт Павел Попович.

Все действия США и их союзников — правильные и нацелены на защиту демократии (Ирак, Югославия, Вьетнам), а все действия СССР, России и других стран — преступные и варварские (Южная Осетия, Афганистан, Чечня).

Соответственно, целый раздел школьной программы посвящен российско-украинской войне, которая ведется, по мнению авторов учебников, с 2014 года. Здесь, конечно, российская армия совершает зверства, ей противостоит героизм ВСУ, описана помощь западных партнеров и современные политические деятели.

Кстати, «революции гидности» уделяется особое внимание: в украинских вузах каждый год обязательно проводилось особое чествование годовщины Майдана, а студенты писали эссе о том, что их связывает с теми событиями. Даже если их не связывает ничего и в 2014 году они были сопливыми провинциальными подростками.

Наследуя советскую традицию, на уроки истории ходят «герои АТО» и военнослужащие ВСУ — ветераны УПА уже для таких встреч староваты. Зато школьников возят на экскурсии в музей Голодомора (Киев), музей террора «Тюрьма на Лонцкого» (Львов) и прочие места, чтобы наглядно показать преступления Советского Союза и России.

Чтобы нарратив отскакивал от зубов очень важно, ведь предмет «история Украины» является обязательным в национальном мультипредметном тесте (НМТ), по результатам которого ученики поступают в различные вузы. Так что в 2024 г. первые позиции по количеству набранных балов заняли школы Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.

Школьный курс истории построен таким образом, чтобы сделать из подростка не здравомыслящего человека, способного получать разную информацию, анализировать ее, делать выводы, а заряженного лозунгами «юного патриота», который готов идти мстить своим обидчикам-русским.

Не лучше обстоят дела в преподавании истории в вузах. Изучению истории Российской империи и СССР уделяется значительно меньше времени, чем скажем истории США, стран Европы. По соответствующему курсу сдается не экзамен, а простой зачет.

Преподаватели же, чтобы получить возможность работать в университете, должны подписать контракт, предусматривающий наличие определенного количества научных публикаций. И их тоже загоняют в очень узкие рамки соответствия.

Научные издательства при университетах Западной Украины (Ужгород, Львов, Луцк, Тернополь, прочие) запрещают при написании статьи использовать литературу, изданную на территории Российской Федерации. Разрешено использовать несколько позиций советской литературы и если автор нарушит это правило, статью ему вернут на «доработку».

Во многих украинских университетах «обнуляются» статьи, изданные преподавателями в российских изданиях, невзирая на их научную ценность и тематику — их попросту не засчитывают в научное наследие.

Впрочем, поле для работы у них все равно сокращается. Из-за тотальной мобилизации и бегства молодежи за границу в украинских университетах пропадают целые кафедры. Скажем, на кафедре истории древнего мира и средних веков Харьковского университета им. В. Н. Каразина «в строю» осталось буквально несколько преподавателей.

Мизерная зарплата (у старшего преподавателя вуза она не превышает 12 тыс. гривен — ок. 23 тыс. рублей) и страх быть в любой момент мобилизованным, заставляет бежать из страны и их. Так что остаются лишь те, кто плотно сотрудничает с властью или по разным причинам не может выехать.

Смиряясь с тем, что история давно перестала быть отраслью гуманитарных наук.

*экстремистская организация, запрещенная в России