Вашингтон продолжает дрейфовать от одного политического кризиса к другому. Стоило только закончиться шатдауну, как его перебил не менее громкий инфоповод — очередные разоблачения в рамках дела миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

Иван Шилов ИА Регнум

Причём на этот раз досталось не только отставным политикам или звёздам, но и в первую очередь Дональду Трампу.

Паралич американского правительства продлился 43 дня и поставил новый исторический рекорд. Эмпирическим путём было установлено, сколько США могут просуществовать в условиях полной остановки работы своей государственной системы.

Это примерно полтора месяца, к концу которых начался развал критической инфраструктуры, перебои в авиасообщении, остановка выплат социальных пособий миллионам американцев.

Кризисная обстановка вынудила республиканцев с демократами — участников длительной бюджетной войны — всё же найти какой-то выход: правительство США возобновляет работу, но лишь на три месяца вперёд.

За этот период обе партии попытаются найти компромисс в вопросе сокращения госрасходов и субсидий на медстраховки. Если не получится, то Америку в феврале может ждать уже новый шатдаун.

Причём вероятность успеха видится не очень большой. Ведь впереди праздничный сезон в США — сначала ноябрьский День благодарения, а затем и Рождество. Рабочих дней у конгресса будет не так много, законодатели начнут больше времени проводить в своих штатах и готовиться к выборам в следующем году.

Пока же история с медстраховками и бюджетом будет отложена в долгий ящик.

По итогам шатдауна и республиканцы, и демократы вовсю заявляют о своей победе. Однако в целом «по очкам» скорее можно говорить о выигрыше Демпартии.

Ей удалось добиться снижения рейтингов Трампа, который понёс репутационный урон из-за всех проблем с шатдауном. К тому же демократы смогли в условиях хаоса в Вашингтоне разгромно победить на местных выборах во многих штатах.

Правда, оппонентам Трампа не удалось добиться возвращения медстраховых субсидий. Но это для них может быть и к лучшему, ведь в отсутствие федеральной помощи стоимость медстраховок для простых американцев вырастет на десятки процентов.

Под угрозой закрытия окажутся многие сельские госпитали, которые зависят от поддержки государства. Это может сильно ударить по рейтингам республиканцев.

К тому же в день подписания Трампом проекта бюджета, что в Белом доме хотели обставить со всей торжественностью, демократы слили в прессу новую порцию компромата на нынешнего президента США.

Речь вновь идёт о бесконечном деле Эпштейна, продолжающем держать в напряжении американский истеблишмент. В конгрессе выложили на обозрение больше 20 тысяч писем Эпштейна, в которых обнаружилось много всего скабрезного.

Эпштейн утверждал, что Трамп часами проводил время в его поместье вместе с девушками. Более того, у него якобы хранились совместные фотографии Трампа с девушками в бикини.

Будущий американский президент так был ими увлечён, что однажды даже ударился носом о прозрачную дверь перед бассейном, когда пытался подкатить к купавшимся там девушкам.

Причём Трамп, по словам Эпштейна, знал, что на его вечеринках бывают несовершеннолетние. Но его это не останавливало.

Как известно, Дональд Трамп действительно состоял в приятельских отношениях с Эпштейном в середине нулевых годов. Ситуация изменилась после первого уголовного дела, которое завели на Эпштейна, посадив его на полтора года за решётку.

Правда, держали миллиардера-педофила в VIP-камере тюрьмы Флориды и отпускали на выходные к себе в поместье.

Трамп тогда полностью разорвал с ним контакты. И он был единственным среди друзей Эпштейна, который дал против него показания следствию.

Когда Эпштейн вышел из заключения, он возобновил проведение своих педофильских вечеринок. Причём из мести Трампу он стал красть девушек прямо из персонала его гольф-корта в поместье Мар-а-Лаго.

В частности, оттуда переманили 17-летнюю Вирджинию Джуффре, которую затем заставили спать с британским принцем Эндрю.

В дальнейшем Джуффре смогла вырваться из рук Эпштейна, подвергла огласке похождения педофила и даже выпустила автобиографическую книгу.

Впрочем, она так и не дождалась публикации мемуаров, покончив с собой в Австралии. Но её книга возымела эффект разорвавшейся бомбы, который похоронил остатки репутации принца: его лишили всех титулов и выгнали из монаршей семьи.

Что же касается Трампа, то его Джуффре оправдывала. Она не подтверждала, что будущий президент США имел связи с несовершеннолетними на вечеринках Эпштейна.

Заявления же самого предводителя педофилов можно трактовать и как дополнительную попытку отомстить Трампу за нежелание дальше вести дела. К тому же пока нет никаких очевидных свидетельств вроде компрометирующих фото и видео.

Однако демократы уверены, что кампания разоблачений только начинается, поскольку ещё 300 гигабайт засекреченных данных по делу Эпштейна не были подвергнуты огласке. Там может оказаться всё что угодно, включая компромат не только на Трампа, но и на его ближайшее окружение.

Не зря в последнее время стали обсуждаться и возможные связи с Эпштейном Илона Маска и Питера Тиля, республиканских олигархов из Кремниевой долины.

В свою очередь сам президент США призывает минюст сосредоточиться на поиске компромата на демократов. У них, безусловно, тоже рыльце в пушку.

Одним из самых частых посетителей педофильского острова Эпштейна был Билл Клинтон, он за это никак не поплатился. А из утекших писем стало известно о возможной любовной связи Хиллари Клинтон со своим юристом Винсом Фостером. Тот погиб при загадочных обстоятельствах в лесах Вирджинии летом 1993 года.

Однако гораздо больше рисков нынешний скандал создаёт именно для Трампа. Даже хотя бы из-за того, что его персона постоянно обсуждается в контексте взаимоотношений с Эпштейном.

В своё оправдание Трамп со сторонниками обычно приводят следующий аргумент — если бы какой-то убойный компромат имелся, его бы наверняка уже использовали. Всё-таки он уже с 2015 года находится в эпицентре американской политики и трижды шёл на выборы. В подобной версии имеется определённая логика.

Однако последние события показали, что в материалах Эпштейна ещё запрятано много всего взрывоопасного. Рано или поздно оно будет опубликовано. И тогда не поздоровится всем — и республиканцам, и демократам.

Но раскол и поляризация в Вашингтоне нынче настолько сильны, что обе партии готовы идти до конца в войне друг с другом. Так что в итоге, рассекретив все документов, они могут сами себя и закопать.

Демократы уже сделали «дело Эпштейна» одной из ключевых тем на предстоящих в 2026 году выборах в конгресс. Электоральные тренды в США сейчас таковы, что у Демпартии есть очень неплохие шансы взять большинство в палате представителей. Сенат, скорее всего, останется республиканским, там избирательная карта им благоволит.

В случае своей победы демократы наверняка запустят большое расследование в отношении команды Трампа, будут таскать на бесконечные слушания его бывших и действующих соратников.

Всё это вполне может закончиться процедурой импичмента, особенно если вскроются реальные факты участия Трампа в педофильских вечеринках. На первом его сроке две попытки импичмента уже были, обе провалились в сенате. Скорее всего, мы увидим повторение той драмы.

Но сама такая возможность грозит обрушить рейтинги президента и усугубить раздрай в стане республиканцев.

MAGA-активисты сейчас и так всё активнее критикуют политику Белого дома: им не нравится эскалация вокруг Венесуэлы, они требуют от Трампа заниматься внутренними проблемами США.

А скандал с Эпштейном станет основанием для республиканцев всерьёз начать готовиться к будущему своей партии после эпохи трампизма.