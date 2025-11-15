Прокуратура Австрии на днях предъявила обвинения одному из высокопоставленных сирийских офицеров эпохи Асадов — Халеду аль-Халаби.

Иван Шилов ИА Регнум

Бывший начальник службы государственной безопасности в городе Ракка, прославившийся внесудебными расправами и тайно бежавший в Европу, оказался «тройным агентом», совмещая службу в сирийской госбезопасности с работой на израильский «Моссад» и европейские разведки.

Тем не менее, когда пришло время платить по счетам, аль-Халаби внезапно оказался один на один с правосудием.

Перегибы на местах

Имя аль-Халаби прогремело далеко за пределами Сирии еще в 2014 году. Тогда ряд крупных западных газет, включая New York Times, выпустили расследование о жестоком обращении сирийских силовиков с участниками протестов в период «арабской весны» в 2011–2013 годах.

Будучи главой отделения безопасности и начальником местной политической тюрьмы, он развернул жесткую кампанию по борьбе с инакомыслием в отдельно взятом городе, включающую массовые аресты, пытки и убийства.

По данным исследователей, на счету «мясника Ракки» (как называли аль-Халаби сирийские оппозиционеры) числится не менее 21 жертвы, из которых к запрещенным на тот момент движениям принадлежали лишь четверо. Еще около трех десятков — на совести его ближайшего помощника Мусаба Абу Рукбы.

Скандал в Ракке стал отправной точкой для усиления давления на Дамаск со стороны Запада, а также частично обусловил принятие в 2019 году американского санкционного «акта Цезаря».

Впрочем, на деле Дамаск вряд ли одобрял подобное проявление «служебного рвения» на местах. Почти сразу после международного скандала в Ракку были направлены несколько правительственных комиссий для расследования случаев превышения полномочий.

А с учетом того, что как минимум в две из них входили высокопоставленные чиновники — тогдашние министр обороны Фахед Джасем аль-Фредж и глава госбезопасности Рафик Шахадах — руководство страны явно не было настроено спускать дело на тормозах.

«Исчезнувший»

Однако перед сирийским правосудием аль-Халаби так и не предстал. Когда дело было близко к передаче прокурорам, он внезапно исчез с радаров и числился без вести пропавшим почти десять лет.

Уже много позже, в 2025 году, стало известно, что генерал инкогнито перебрался в Австрию, а оттуда в Венгрию, где вел жизнь неприметного пенсионера. Более того, он периодически посещал и другие страны Евросоюза, включая Францию и ФРГ.

Обнаружили след аль-Халаби совершенно случайно: «исчезнувший» генерал выложил фото с моста в Будапеште, случайно позабыв убрать свою геометку. Там его обнаружили энтузиасты и передали в Интерпол.

Восстановить дальнейшие маршруты следования подозреваемого не составило труда, и уже через пару дней аль-Халаби оказался под стражей в Венгрии. Оттуда в ускоренном порядке генерала экстрадировали в Австрию, где на него к тому моменту уже было заведено несколько дел.

Друг Израиля

Попав в руки европейского правосудия, аль-Халаби почти сразу заявил, что не является преступником. И, более того, находится под покровительством израильской спецслужбы «Моссад», на которую якобы работал с самого начала «арабской весны».

Будучи «кротом», генерал передал израильтянам большое количество конфиденциальных данных, включая сведения о состоянии систем безопасности Сирии, настроениях среди генералитета, а также об уровне поддержки правительства Башара Асада, уровне контактов Дамаска с Москвой и Тегераном.

Кроме того, аль-Халаби якобы согласился взять на себя роль козла отпущения в скандале с пытками и убийствами в политической тюрьме Ракки.

В благодарность за это израильские оперативники помогли ему безопасно добраться до границ Евросоюза, а также обеспечили деньгами и общим покровительством на первое время.

Кроме того, по просьбе аль-Халаби был эвакуирован и его наперсник Рукба, который впоследствии несколько лет жил под чужим именем в одном из австрийских лагерей для беженцев.

Тем не менее официальный Тель-Авив отказался комментировать участие своих силовиков в тайной эвакуации аль-Халаби.

Давиду Барнеа, нынешнему главе «Моссада», такие скандалы ни к чему. Он и так балансирует на грани отставки, и новые скандалы, особенно такие резонансные, способны окончательно потопить его карьеру, признай он факт вербовки «мясника Ракки».

Спрашивать же с Тамира Пардо — начальника разведки в период, когда аль-Халаби якобы попал в оборот, — тем более не с руки. После ухода в отставку в 2016 году бывший глава «Моссада» создал экосистему частных компаний, специализирующихся на кибербезопасности и цифровой разведке. Часть из них участвует в реализации израильских гибридных операций.

Обезглавить такое чувствительное направление равно потере преимущества в конфликте с Ираном, чего в Тель-Авиве не желают.

Европейские помощники

Однако, как выяснилось немногим позже, сотрудничеством с «Моссадом» аль-Халаби не ограничился. Опасаясь, что израильтяне будут использовать его втёмную, он наладил связи с европейскими спецами. С частью из них генерал был шапочно знаком еще до гражданской войны.

И эта ставка действительно оправдала себя: израильтяне довели своего «крота» только до границ Евросоюза, но не стали пытаться перебросить его на ту сторону. По всей видимости, опасаясь засветиться в неоднозначной истории.

На помощь пришли австрийцы. Агенты Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), использовавшие Ракку как перевалочный пункт для оперативной работы в Сирии, в свое время пользовались общим покровительством аль-Халаби.

В том числе вытаскивали с его помощью своих агентов из застенков сирийского управления безопасности, перевешивая обвинения в шпионаже на фигурантов других дел.

В 2015 году, когда аль-Халаби заинтересовались компетентные органы, несколько сотрудников BVT вступили в сговор и помогли вчерашнему союзнику проникнуть на территорию ЕС. Официально — по личной инициативе.

Однако на деле речь шла, скорее всего, о скоординированной акции, поскольку перед бегством генерала из Ракки «исчез» архив с информацией о европейских операциях на территории Сирии. При этом об участии израильтян в эвакуации аль-Халаби из Сирии в Вене, вероятнее всего, не знали.

Концы в воду

Созданный в 2021 году Директорат государственной защиты и разведки Австрии (DSN) получил дело аль-Халаби в наследство от BVT и тоже взял его в оборот, в том числе чтобы выяснить, поддерживает ли он связи с бывшими коллегами из госбезопасности.

Чтобы мотивировать сирийского беглеца к сотрудничеству, DSN якобы пообещало ему статус внештатного эксперта по Сирии, что сулило полную защиту от преследования.

Это ожидаемо делалось без широкой огласки, поскольку генерал все еще находился в розыске, в том числе и в Австрии. Однако полноценно развить этот контакт не удалось — «мясник Ракки» попал под колпак Интерпола.

Скандал с внезапным разоблачением аль-Халаби сильно ударил по репутации DSN, и так балансирующей на грани закрытия и перестройки.

Несмотря на то, что служба отправила в отставку нескольких своих ветеранов — выходцев из BVT с формулировкой «за самоуправство», разрядке напряженности это не помогло: Вена и Брюссель требуют от руководства службы провести открытое и независимое расследование.

По этой причине австрийские силовики спешат максимально обрубить концы, чтобы сотрудничество с аль-Халаби действительно выглядело как инициатива отдельных сотрудников.

Что до арестованного генерала, ему, вероятнее всего, придется отвечать за совершенные дела по полной — как за доказанные, так и за ранее не попадавшие в поле зрения правоохранителей. Некогда влиятельные покровители, на которых он полагался, уже вряд ли придут на помощь. Своя репутация им ожидаемо дороже.