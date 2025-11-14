«Серый кардинал» израильского Кнессета, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер подал в отставку с поста, который занимал с 2022 года. Он якобы решил сосредоточиться на семейных делах и сдать портфель.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, при более близком рассмотрении становится ясно, что за решением кроется хитрый дипломатический маневр.

Человек, которого почти не критикуют

Дермер считается одной из наиболее близких к премьер-министру Биньямину Нетаньяху фигур. С 2009 года занимал пост его советника по внешнеполитическим вопросам, а с 2013 по 2021 год работал послом в США.

Туда он был командирован в том числе и для того, чтобы поднять отношения Вашингтона и Тель-Авива на новый уровень и достиг немалых успехов в эпоху Дональда Трампа. Однако в дальнейшем, в силу возросших разногласий с американскими демократами и новым шефом, премьером Нафтали Беннетом вынужден был уйти в отставку.

Впрочем, на политической пенсии Дермер пробыл недолго. Уже в конце 2022 года — одновременно с возвращением Нетаньяху в премьерское кресло — он получил портфель министра по стратегическим вопросам. А в придачу к нему — пул задач по возрождению диалога с США и борьбе с иранской ядерной программой.

Интересно, что, несмотря на близость к израильскому премьер-министру, Дермер удивительным образом получал со стороны оппозиции лишь минимальную критику. Даже в период, когда против Нетаньяху ополчилась половина политических сил Кнессета.

Миновали министра и многочисленные коррупционные скандалы, включая резонансный «Катаргейт».

Конечно, говорить о том, что Дермер совсем не попадал под удары, было бы неверно. Так, наибольшую порцию негатива он получал от ультраправых «ястребов» во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром, то есть не от оппозиции, а от одной из составляющих правящей коалиции.

Бен-Гвир постоянно заявлял, что порученец Нетаньяху «слишком плохо торгуется» на переговорах по Газе и «почти не защищает» завоевания на земле. Впрочем, заступников у Дермера всякий раз находилось куда больше.

Тем удивительнее стало, что в ноябре он внезапно объявил об отставке по семейным обстоятельствам. Министр заявил прессе, что «выбрал семью», которой пообещал не продлевать полномочия на посту больше двух раз. При этом предложение Кнессета дождаться более благоприятной политической обстановки было им вежливо отклонено.

Спасти шефа

Связи и менеджерский талант Дермера не раз выручали Нетаньяху в тяжелые времена. Например, в период, когда расследование по «Катаргейту» достигло апогея и кресло под премьером начало шататься, в игру вступил его порученец.

Он нашел для шефа лучшего адвоката, которого только можно было разыскать в такой ситуации, — президента США. Он же разработал и выигрышную линию защиты.

С подачи Дермера Трамп не просто заступился за Нетаньяху публично, хотя имел на него зуб из-за разногласий в прошлом, но и задействовал политические и экономические ресурсы Белого дома, чтобы надавить одновременно и на израильского президента, и на Кнессет.

А с учетом того, что разговор о «помиловании Нетаньяху» прошел аккурат после подключения США к антииранским операциям Тель-Авива, намек был донельзя прозрачен: Вашингтон не допустит крамолы.

Внезапное включение Трампа остудило многие горячие головы в Кнессете, и разговоры о скорой отставке премьера пошли на убыль.

Казахстанский аккорд

Последнее, что успел сделать Дермер на посту министра по стратегическим вопросам — добиться присоединения Казахстана к «Соглашениям Авраама» (договорённостям о нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами) в начале ноября. Астана дала добро на формальную нормализацию, став первой страной за пределами арабского востока, выразившей подобное желание.

И хотя присоединение Астаны к формату произошло по инициативе и с подачи Трампа на полях его встречи с центральноазиатскими лидерами, основную черновую работу в кулуарах проделал именно Дермер.

Он вовремя подсказал республиканцам, как лучше разогнать застоявшийся формат, раз уж ближневосточные партнеры перестали проявлять к нему большой интерес.

Нормализовав отношения с Казахстаном, Израиль решил сразу несколько задач.

Во-первых, вновь привлек внимание к «параду нормализаций», которому сторонние наблюдатели прочили скорый крах. Во-вторых, прорубил окно на рынки Центральной Азии, обеспечив представительство в одном из наиболее бурно развивающихся его сегментов.

Наконец, Тель-Авив получил шанс синхронизироваться с натиском США в регионе и обеспечить достижение стратегических целей, включая сдерживание региональных амбиций Ирана.

В этом смысле Дермер тем или иным образом обеспечил Израилю демонстрацию флага минимум на несколько лет вперед.

Уход в тень

Отказ Дермера от полномочий был с сожалением встречен не только в правительственном лагере, но и в кругах оппозиции. Даже самые ярые противники Нетаньяху сочли это большой потерей для израильского истеблишмента.

Впрочем, говорить о новой политической пенсии пока рано.

Несмотря на отказ от министерского портфеля, Дермер остался спецпредставителем Нетаньяху по продвижению «Соглашений Авраама», а значит, сохранил место в политической обойме премьера. С той лишь разницей, что его деятельность переместилась в тень.

В каком-то смысле Нетаньяху подсмотрел этот приём у Трампа, который наделил своего зятя Джареда Кушнера схожими полномочиями и стал использовать его как лоббиста-разведчика в странах Персидского залива (главным образом в Саудовской Аравии, Омане и Катаре).

Кушнер почти не попадает в поле зрения прессы, но при этом активно колесит по Аравийскому полуострову и ведёт дела в интересах Белого дома. Причём действует он гораздо эффективнее, чем в те времена, когда занимал более высокую и системную должность и прибывал к аравийцам «с помпой и оркестром».

Высока вероятность, что Дермер теперь будет действовать по той же схеме: встречаться с интересующими Израиль политиками кулуарно, без привязки к деятельности министерств и ведомств.

Тем более что фронт работ широк: необходимо урегулировать отношения с Сирией и Ливаном, сняв тем самым напряжённость вдоль границ; убедить саудовский правящий дом подружиться с Тель-Авивом и выстроить новую систему сдерживания Ирана на Ближнем Востоке.

И талантам «серого кардинала» здесь явно будет где развернуться.