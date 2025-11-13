22 октября министерство финансов США объявило о введении санкций против российского «Лукойла», который среди прочего имеет серьезные активы в трёх нижнедунайских государствах — Болгарии, Румынии и Молдавии.

Иван Шилов ИА Регнум

Реакция местных элит на санкции в каждой стране оказалась разной и весьма объективно отражает особенности местной политической жизни.

В Болгарии активизировались олигархи

12 ноября 2025 года комитет по энергетике парламента Болгарии проголосовал за преодоление вето президента республики Румена Радева на закон «Об административном регулировании хозяйственной деятельности в сфере нефти и нефтепродуктов».

Он расширяет полномочия спецуправляющего на предприятии «Лукойл Нефтохим Бургас», 100% акций которого принадлежат российской компании.

По новому закону представитель болгарского правительства получит возможность распоряжаться имуществом фирмы, при этом его действия практически не подлежат административному и судебному контролю.

Также этот документ предусматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.

Голосование по преодолению президентского вето ожидается в ближайшие дни, после чего, как заявил вчера лидер крупнейшей парламентской фракции ГЕРБ («Граждане за европейское будущее Болгарии») и теневой правитель Болгарии Бойко Борисов, правительство оперативно объявит имя своего управляющего в местном подразделении российского холдинга.

Поразительная оперативность была проявлена правящей коалицией в Народном собрании во главе с партией ГЕРБ и в принятии оспоренного президентом закона.

Его утвердили без лишних дискуссий в течение 30 секунд. Формальным основанием тому объявлено стратегическое значение «Лукойл Нефтохима», производящего 80% ГСМ в Болгарии.

Злые языки объясняют поразительную расторопность депутатов интересами влиятельных лиц, рассчитывающих на передел топливного рынка.

По одной из версий, таковыми могут быть местные олигархические группы. Лидер одной из них и депутат проправительственной партии «ДПС — Новое начало» Делян Пеевски высказывался за покупку у «Лукойла» НПЗ в Бургасе ещё в начале текущего года.

Однако дело упёрлось в отсутствие в государственном бюджете лишних трёх миллиардов левов, в которые было оценено предприятие.

Другую версию озвучил бывший заместитель министра финансов Болгарии Георгий Кадиев. Он полагает, что болгарское предприятие «Лукойла» обещано Борисовым венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, «потому что это его [Борисова] билет к Трампу».

По словам финансиста, венгерская государственная нефтяная компания MOL стремится взять под свой контроль болгарский топливный рынок. Об этом заявлял и сам Орбан, когда посещал Софию в конце 2024 года.

Косвенным свидетельством того, что Европейский союз не в восторге от проводимого болгарами переформатирования своего топливного рынка, служит заметка в социальной сети журналиста Петара Танева — выходца из Болгарии, бывшего студента РУДН имени Патриса Лумумбы, ныне интегрированного в брюссельский истеблишмент.

«Европе нужен не набор временных исключений, а единый общеевропейский механизм «чистого выхода» из российской собственности. С прозрачным надзором, проверкой покупателей и контролем сделок на уровне Еврокомиссии», — заметил этот журналист, претендующий сегодня на роль рупора ЕС для русскоязычной аудитории.

Румыны опасаются сепаратизма

Бухарест ожидает назначенного на 21 ноября запрета минфина США на содействие деятельности «Лукойла» менее эмоционально. Это определяется тем, что Румыния гораздо менее зависима от топлива, производимого дочерней компанией российского холдинга (20% от общего объема).

Кроме того, сказывается наработанные в Бухаресте многими десятилетиями навыки лавирования между великими державами.

Вскоре после того, как стало известно о решении американских чиновников в отношении российского холдинга, государственный секретарь министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой заявил, что Бухарест в течение месяца ожидает продажи «Лукойлом» своего нефтеперерабатывающего завода Petrotel в городе Плоешть.

Однако министр экономики Раду Мируцэ призвал не торопиться с реакцией на введённые санкции и фактически отдал пас Брюсселю в разрешении наметившегося топливного кризиса.

«Погодите, «Лукойл» не закрывается навсегда. Еврокомиссия ведет интенсивные переговоры с США, и мы увидим окончательную форму», — успокаивает румынский чиновник.

Такая осторожность обусловлена и тем, что власти Румынии очень настороженно относятся к возможности попадания активов «Лукойла» в своей стране в руки венгерской MOL.

Между тем такой вариант развития событий вполне вероятен. Так, в прошлом году венгры открыто говорили о своём интересе к плоештскому НПЗ, концессии на газовый периметр Trident в румынской части Чёрного моря, а также ряду других активов, принадлежащих «Лукойлу».

Опасения румын по поводу усиления присутствия венгерской компании на своём топливном рынке объясняется весьма непростыми отношениями в треугольнике Бухарест — Будапешт — секеи (этнические венгры Трансильвании).

Последние уже не одно десятилетие добиваются возрождения незаконно упразднённой автономии в составе Румынии. И если это автономистское движение получит ещё и мощную экономическую базу, то его возможности сильно возрастут.

Молдаване действуют по-комсомольски

В самом незавидном положении в связи с введением американских санкций оказалась Республика Молдова. Мало того что российская компания обеспечивает 40% импорта дизтоплива, так она ещё и единственный поставщик керосина для единственного аэропорта.

Именно «Лукойл» владеет всей инфраструктурой заправки самолётов, а потому существует реальная угроза остановки авиасообщения с 21 ноября, когда американские санкции вступят в силу.

Для того чтобы не допустить транспортного коллапса, молдавские власти решили обратиться к опыту большевиков: новый премьер-министр Александр Мунтяну не исключил национализации активов российской топливной компании. Видимо, комсомольско-партийное прошлое не отпускает нынешних молдавских властителей.

7 ноября министерство энергетики официально сообщило, что заявка «Лукойла» на продажу активов новому собственнику (не венгерской ли фирме?) отклонена.

В срок до 17 ноября «Лукойлу» предложено продать топливное хранилище в аэропорту государству, чтобы оно «могло взять на себя инфраструктуру и ресурсы компании».

«Молдова присоединяется к американским санкциям. В то же время, как и другие страны ЕС, мы запросили у США временное исключение из санкций для компании до решения проблемы…» — пафосно заявляется молдавским энергетическим ведомством.

Правда, заигравшихся в геополитику чиновников несколько приземлил бывший премьер-министр республики, а ныне депутат парламента Василий Тарлев.

Он предрёк проблемы с поставками топлива и неминуемый в связи с этим рост цен, а также обратил внимание на то, что власти ничего не говорят о конкретных действиях в таких условиях.

Разница в подходах

Назревающий топливный кризис показывает ключевые особенности политических элит на Нижнем Дунае.

Привыкшие за многие века к внешнему управлению болгары бросились быстро выполнять вероятную директиву из Вашингтона.

Наследники «гения Карпат» Николае Чаушеску пытаются действовать в его стиле. Не зря же президенту социалистической Румынии долго удавалось мастерски лавировать между СССР и США.

А обогащённые советским опытом проведения экономических реформ бессарабские молдаване не мудрствуя лукаво принялись выкручивать руки местному экономическому гиганту, чтобы воспользоваться ситуацией и просто отобрать у него привлекательный актив.

Однако последнее слово в этой многоходовке с «Лукойлом» принадлежит администрации Дональда Трампа.

Поэтому очень вероятно, что ближе к 21 ноября американцы предпримут новый ход, способный сильно разочаровать местных хитрецов, нацелившихся на приглянувшуюся им собственность.