Обстановка в самой густонаселенной стране Африки — Нигерии стремительно ухудшается. Государство погружается в пучину хаоса: активизировался конфликт между крупнейшими террористическими группировками страны «Боко Харам»* и «Исламским государством в Западной Африке»* («ИГИЛ-ЗА»*).

Иван Шилов ИА Регнум

Продолжаются нападения на христианское население страны, что, в свою очередь, вызывает недовольство Вашингтона и угрозы военной интервенции.

Все против всех

Регион озера Чад на стыке границ Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада стал эпицентром ожесточенного противостояния между двумя джихадистскими группировками — «Боко Харам»* и «ИГИЛ-ЗА»*.

Этот конфликт, начавшийся в 2015 году с идеологического раскола, превратился в жестокую войну за территорию, ресурсы и влияние.

Десять лет назад тогдашний лидер «Боко Харам»* Абубакар Шекау присягнул на верность главе «Исламского государства»* Абу Бакру аль-Багдади и вступил в состав группировки. Однако уже в 2016 году он был отстранен от руководства, новым лидером назначили Абу Мусаба аль-Барнави, сына основателя «Боко Харам»* Мохаммеда Юсуфа.

Шекау отказался признавать смену власти, вернул организации прежнее название «Боко Харам»* и вышел из состава «ИГИЛ-ЗА»*.

Причины раскола кроются в идеологических разногласиях между группировками, прежде всего в отношении к мусульманскому населению. Так, главари «Боко Харам»* придерживаются крайне радикальной такфиристской идеологии, считая отступниками всех мусульман, не присоединившихся к джихаду, что оправдывало их убийства.

В свою очередь, «ИГИЛ-ЗА»* обещает не атаковать мечети и рынки на севере Нигерии, чтобы повышать лояльность местного населения.

Активная фаза конфликта между группировками началась в декабре 2022 года, когда игиловцы* напали на лагеря противника, убив около 56 исламистов.

В течение следующих двух лет террористы вели борьбу с друг с другом в районе озера Чад, пока в 2024 году «Боко Харам»* вытесняла оппонентов на юг, вглубь Нигерии. Уже в этом году эта группировка, набравшая мощь, начала проводить карательные операции против мирных жителей, заподозренных в симпатии к конкурентам.

Так, в мае в деревнях Маллам Карамти и Квататандаши были убиты около 100 человек. А в конце октября — начале ноября в районе озера Чад боевики «Боко Харам»* успешно атаковали позиции игиловцев* на острове Тумбун-Гини, в результате чего 50 сторонников «Исламского государства»* уничтожены, захвачено большое количество стрелкового оружия и взрывчатых веществ.

Таким образом, боевики «Боко Харам»* усиливают натиск на конкурирующих джихадистов, чтобы установить контроль над богатыми рыбными ресурсами стратегически важными территориями, особенно островами озера Чад, и торговыми маршрутами, обеспечивающими доступ к оружию и припасам.

Геноцид христиан

По данным различных христианских организаций и правозащитных групп, в период с января по август 2025 года в Нигерии были убиты не менее 7087 христиан — в среднем 32 человека в день. Ещё 7899 христиан были за тот же период похищены.

Вместе с тем, по данным Amnesty International**, с января 2024 по май 2025 г. в штате Бенуэ в результате конфликтов были убиты не менее 6896 человек, в том числе значительное количество христиан. Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что в этом штате проживают более 500 тыс. внутренне перемещённых лиц.

Наиболее резонансным случаем убийства христиан в Нигерии в этом году стала резня в Санкере, когда боевики убили более 72 человек в деревнях округа Гума штата Бенуэ, большинство из которых были членами христианских общин.

В деревне Елевата округа Дума того же штата 13–14 июня произошла одна из самых кровавых расправ. По данным католической епархии, были убиты от 100 до 280 человек, в основном внутренне перемещённые лица, нашедшие убежище при местной католической миссии.

Если же взглянуть на статистику с 2009 года, от рук исламистов погибли около 125 тыс. христиан, 19 тыс. церквей были разрушены, 1100 христианских общин были вынуждены покинуть свою землю.

Вторым основным источником насилия является конфликт между мусульманскими скотоводами народности фулани и христианскими фермерскими общинами в центральной части Нигерии. Однако в данном случае основной мотив притеснения христиан не религия, а борьба за доступ к воде и пастбищам.

Очередная маленькая победоносная война

В начале ноября президент США Дональд Трамп обвинил руководство Нигерии в неспособности защитить христианское население от массовых убийств. По его словам, если правительство африканской страны продолжит допускать убийства христиан, Вашингтон немедленно задействует национальные вооруженные силы для уничтожения исламистов.

Порыв президента сразу поддержал и глава Пентагона Пит Хегсет: «Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, ответственных за эти зверства».

Бедственное положение христиан в Нигерии было важным вопросом для американских консерваторов на протяжении многих лет, при этом некоторые из близких союзников Трампа, включая сенатора Теда Круза, выступают за вмешательство.

Но какие цели на самом деле ставит перед собой американский президент, угрожая Нигерии военным вмешательством?

Первая цель — консолидация электоральной базы.

Евангельские христиане составляют около 25% американского электората и являются основным источником голосов консервативного крыла Республиканской партии. Они крайне озабочены преследованием верующих в других странах и видят в Трампе защитника своих единоверцев.

Демонстрируя жёсткую позицию в отношении Нигерии, Трамп напрямую обращается к этой группе, укрепляя их лояльность перед выборами 2028 года.

Вторая цель — укрепление влияния США в Африке.

Нигерия — один из крупнейших экономических центров континента. Страна богата природными ресурсами, включая нефть, газ и критически важные минералы, необходимые Вашингтону для развития «зелёных» технологий.

Трамп пытается вернуть утерянное влияние на африканскую политику, ослабленное в последние годы действиями России, Китая и ОАЭ.

Третья цель — отвлечение внимания.

Угроза военного вмешательства в Нигерии служит прекрасным отвлекающим манёвром от внутренних проблем США: экономического кризиса, политической поляризации и прочих вызовов, с которыми сталкивается администрация.

Сценарии войны

После заявлений Трампа командование вооруженных сил США начало разработку планов возможных военных действий. По данным американских СМИ, разработаны три уровня возможного вмешательства.

Наиболее радикальный включает в себя отправку авианосной группы в Гвинейский залив к берегам Нигерии и использование самолетов для нанесения ударов по целям на севере страны.

Более осторожный сценарий предполагает использование ударных БпЛА MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator для точечных ударов по лагерям боевиков, колоннам снабжения и отдельным целям на севере Нигерии.

Наконец, наиболее приемлемый для правительства Нигерии вариант заключается в наращивание обмена разведывательной информацией, материально-технической поддержке и совместных операциях ВС США с нигерийскими силами против обеих террористических группировок.

Однако высокопоставленные чиновники Пентагона признают, что точечные американские операции в Нигерии не смогут снизить уровень насилия и подорвать боевой потенциал террористов. Для достижения этих целей потребуется крупномасштабная кампания, как в Ираке и Афганистане. А в настоящее время Белый дом такой сценарий не рассматривает.

Исходя из этого для руководства Нигерии складывается тяжелая ситуация: войска и правоохранительные органы неспособны в одиночку справиться с исламистами, которые проводят карательные операции против христианского населения страны. В то же время администрация Дональда Трампа использует трагедию жителей Нигерии для получения дополнительных политических очков.

*организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

** признана нежелательной организацией в РФ