Йемен потряс шпионский скандал: силовикам «Ансар Аллах» (хуситы) удалось раскрыть крупную шпионскую сеть, работавшую на территории страны в течение последних нескольких лет. Причем в интересах сразу трех разведывательных агентств — ЦРУ (США), Моссада (Израиль) и Службы общей разведки (Саудовская Аравия).

Иван Шилов ИА Регнум

И если участие американцев и израильтян в «шпионских играх» в Йемене хуситов не слишком удивило, то появление в этом списке саудитов стало настоящим скандалом — пусть и развернувшимся в основном в кулуарах.

Отлаженная система

Шпионская сеть, управляемая сразу тремя странами, была создана еще до глобальной пандемии, но вплоть до 2024 года находилась в «спящем» режиме. Полноценно задействовать ее решились лишь после того, как хуситы стали серьезно угрожать интересам США и Саудовской Аравии в регионе, устроив морскую и воздушную блокаду Израиля.

Стоит заметить, что сеть была выстроена достаточно нетипично для реалий Ближнего Востока: ее масштабность и защищенность кратно превышали показатели других выявленных ранее шпионских организаций.

Первый (низший) ее уровень представляла группа мелких ячеек (2-3 человека), состоящих из местных лоялистов и осведомителей. Как правило — перебежчиков с Севера (территорий, подконтрольных просаудовским силам), доказавших лояльность «Ансар Аллах» в бою или на гражданской службе.

На втором уровне действовали «полевые оперативники», находившиеся в подчинении саудовских спецслужб и под разными легендами заброшенные на территорию Йемена еще в период активной фазы гражданской войны.

На третьем — высокопоставленные офицеры саудовской разведки, которые осуществляли оперативное управление структурой и иногда встречались с агентурой на территории сопредельных стран.

На самом верхнем — четвертом — уровне стояли управленцы из израильской и американской спецслужб, обеспечивавшие общую координацию деятельности разведсети и компилировавшие данные для докладов наверх, в Вашингтон и Тель-Авив. Они, впрочем, никогда не покидали Эр-Рияда и контактировали со своими подопечными исключительно через доверенных лиц.

Выстроенная система, несмотря на сложность структуры, обеспечивала гибкость в принятии решений и позволяла рядовой агентуре трудиться сразу на три страны, не догадываясь при этом об истинных целях своей работы.

А «оперативных заданий», стоит сказать, давалось немало: лоялисты следили за военными командными пунктами, выявляли расположение военных лагерей и складов с вооружением, собирали досье на влиятельных силовиков и их ближайшее окружение.

Часть поступивших в оперативный центр данных впоследствии использовалась при ударах по Йемену в операциях «Черный флаг» и «Длинная рука».

Ложные флаги

Впрочем, обычной слежкой за функционерами противника и составлением карты военных объектов работа «шпионского трио» не ограничивалась.

Куда более важной задачей было дискредитировать «Ансар Аллах» в глазах мирового сообщества, представить их как враждебное всему миру объединение и добиться его признания террористическим на уровне ООН.

Последнее позволило бы ввести против движения комплексные санкции и минимизировать международную поддержку его деятельности.

Надо сказать, что у шпионской сети хорошо получалось играть на эмоциях «йеменской улицы». А дружба некоторых задержанных агентов с полевыми командирами помогала еще и быстро мобилизовывать силовиков, маскируя акции влияния под деятельность хуситов. От этого некоторые срежиссированные акции удалось представить как инициативу Саны.

Например, в августе 2025 года сторонники «Ансар Аллах» взяли штурмом несколько зданий ООН на подконтрольных территориях и арестовали крупную группу сотрудников Организации, обвинив их в шпионаже в пользу США и Израиля.

Задержания прошли спустя пару дней после резонансного авиаудара израильтян по йеменской столице, в ходе которого погибли несколько высокопоставленных функционеров альтернативного правительства.

Пока в Сане разобрались, что след был ложным, международная шумиха достигла таких масштабов, что йеменским дипломатам пришлось серьезно (хотя и в кулуарах) извиняться перед генсеком ООН и лидерами ряда сверхдержав — лишь бы избежать попадания в «черные списки».

Примечательно, что агентуре «трио» удалось провернуть этот же финт еще раз — уже в октябре 2025 года, когда спецслужбы хуситов вновь арестовали сотрудников ООН, 15 из которых были иностранными гражданами, по обвинению в «пособничестве противнику».

Правда, во второй раз хуситы, уже наученные предыдущим опытом, ограничились лишь дежурными проверками и быстро отпустили большую часть задержанных.

Предпринимались также и попытки обвинить «Ансар Аллах» в нападениях на нейтральные суда.

В частности, 18 октября 2025 года, уже после вступления в силу «режима тишины» в Газе, неизвестные силы атаковали в Аденском заливе танкер MV Falcon, перевозивший сжиженный нефтяной газ. В результате атаки судно загорелось и пошло в самостоятельный дрейф. Тогда же сеть наводнили кадры с развернутыми на берегу ракетными установками, из которых якобы и было поражено судно.

Правда, спустя несколько дней выяснилось, что хуситы в этом районе операции не проводили и, более того, даже не имели там подготовленной инфраструктуры, что подтвердили появившиеся позднее снимки со спутников.

Катастрофа на борту MV Falcon возникла из-за технического сбоя в машинном отделении.

Новость об обстреле с берега в итоге была признана фейком. При этом кто именно развернул, а потом столь же быстро спрятал макеты пусковых установок, так и осталось загадкой.

Операция возмездия

При этом, несмотря на высокое мастерство внедренных шпионов, «споткнулись» они на мелочи — на попытке в начале сентября склонить на свою сторону личного парикмахера лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси.

Причем на разговор отправили не рядового агента, а маститого оперативника, служившего в саудовской разведке.

Последний представился активистом полувиртуальной проиранской группировки «Исламское сопротивление на земле двух Святынь», якобы оперировавшей в Саудовской Аравии, и попытался втереться в доверие под предлогом укрепления контактов. Правда, не удосужившись перед этим внимательно проверить биографию собеседника.

Парикмахер, на поверку оказавшийся сотрудником контрразведки, быстро сообщил о разговоре «куда следует», и за деятельным «подпольщиком» установили наблюдение.

Менее чем через два месяца силовики уже имели на руках досье на значительную часть заговорщиков. И здесь также помог случай.

Даже с учетом того, что ячейки в Йемене действовали автономно, они так или иначе были связаны между собой через пятерых «управляющих», часть из которых как раз засветилась на встрече с саудовцем. А уже через них были выявлены и другие подозрительные личности. Оставалось только провести аресты.

В начале ноября силы безопасности «Ансар Аллах», наконец, сделали ответный ход, проведя операцию под кодовым названием «И их заговор провалится».

Облавы и задержания прошли сразу во всех подконтрольных провинциях. Несколько человек были арестованы непосредственно на линии боевого соприкосновения, что вызвало немалое удивление у рядовых бойцов.

В результате операции в руках контрразведки хуситов оказались до полусотни агентов и осведомителей, работавших на иностранные государства. Среди них как минимум одна женщина, известная под именем Худа Али.

По данным следствия, она обеспечивала внедрение агентуры в «женские собрания» — неформальные клубы жен высокопоставленных функционеров «Ансар Аллах», где оперативники, действовавшие преимущественно в интересах Израиля, собирали информацию о бытовых привычках и болевых точках потенциальных целей.

Помимо этого, хуситам удалось изъять несколько единиц передовых шпионских устройств, собранных в Саудовской Аравии и Израиле. Это позволило им выявить еще несколько брешей в системе безопасности — на таможне и в ряде гражданских ведомств, где на днях случилась серия арестов руководителей и начальников среднего звена.

При этом задержать «резидента», дирижировавшего объединенной сетью, хуситы не сумели. Почуяв неладное, «Мистер Икс» успел сбежать из Саны в провинцию Таиз на юго-западе Йемена и перебраться на позиции войск центрального правительства.

Попытка задержать беглеца вылилась в короткую перестрелку, в ходе которой обе стороны понесли потери. Высока вероятность, что таинственный кукловод всей шпионской сети, запутав следы на подконтрольной саудовской креатуре территории, перебрался в Эр-Рияд, поближе к заказчику.

Последствия для саудитов

Шпионский скандал в Йемене с высокой долей вероятности будет иметь серьезные последствия для Дома Саудов — как стратегические, так и имиджевые.

Дело в том, что с 2022 года, когда активная фаза боев в Йемене прекратилась, между «Ансар Аллах» и Эр-Риядом было заключено своеобразное джентльменское соглашение: хуситы согласились прекратить обстрелы саудовских нефтегазовых объектов, а также снизить натиск на фронтах в Йемене в обмен на полную заморозку саудовских операций против них. Включая, разумеется, и разведывательные.

Теперь же, когда информация об участии Эр-Рияда в шпионской деятельности выплыла наружу, у хуситов появился ряд претензий к венценосным соседям. Самая очевидная связана с нарушением неформальных договоренностей.

Хуситы больше не считают себя связанными обязательствами и могут возобновить удары по саудовской инфраструктуре уже в ближайшее время. О чем свидетельствует в том числе ускоренная переброска местного контингента поближе к границе.

Однако куда активнее хуситы давят на тему предательства Эр-Риядом интересов Палестины. Саудовские разведчики фактически сдали свою агентуру в аренду ЦРУ и Моссаду, что позволило последним снизить эффективность антиизраильских акций и укрепить натиск в секторе Газа. Если «Ансар Аллах» удастся эту тему раскрутить, имиджу саудитов как «защитников Палестины» будет нанесен непоправимый урон.

В Эр-Рияде эти риски видят и пытаются их купировать. В том числе через щедрые посулы лидерам хуситов. Сигналы об этом поступают в Сану через нейтральные страны — Оман и Катар.

Всё идет к тому, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман попытается выторговать у Дональда Трампа некие гарантии безопасности для руководства «Ансар Аллах» в обмен на то, что те закроют глаза на участие саудитов в заговоре.

Впрочем, согласится ли на такое Трамп — большой вопрос.