Британская пресса традиционно позиционировала себя в качестве образца беспристрастности, стража демократии и противника манипуляций. Символом этой гражданской добродетели служит редакционное руководство (Editor Guidelines) государственной вещательной корпорации BBC. Конечно, для российской аудитории двуличие этих стандартов давно не является секретом, но в ноябре 2025 г. в этом с удивлением для себя убедились американцы.

Иван Шилов ИА Регнум

Скандал разразился после того, как стало известно о монтаже речи Дональда Трампа в документальном фильме «Trump: A Second Chance?». Этот фильм был выпущен в октябре 2024 года, всего за неделю до президентских выборов — в момент максимальной политической напряжённости.

Беспрецедентная манипуляция

В фильме ВВС был использован поддельный монтаж выступления американского лидера на митинге 6 января 2021 года. Трамп произнес длинную речь перед своими сторонниками в Вашингтоне, а режиссеры использовали две отдельные части выступления, разделенные между собой более чем 50 минутами, чтобы создать видимость того, что Трамп призывал своих сторонников идти штурмовать Капитолий.

Оригинальный вариант речи президента: «We’re going to walk down to the Capitol, and we’re going to cheer on our brave senators and congressmen and women» (Мы собираемся прогуляться до Капитолия﻿ и взбодрить наших храбрых сенаторов﻿, конгрессменов﻿ и конгрессвумен﻿). То есть Трамп предлагал устроить демонстрацию, но не упоминал о штурме или насилии.

Режиссеры взяли первую часть фразы — «We’re going to walk down to the Capitol» — и соединили её с совершенно другим фрагментом речи, произнесённым 50 минутами спустя, где Трамп говорил: «We fight like hell. And if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore» (Мы сражаемся изо всех сил. И если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны).

В результате монтажа получилось: «We’re going to walk down to the Capitol… and I’ll be there with you. And we fight. We fight like hell» (Мы собираемся прогуляться до Капитолия, и я буду там вместе с вами. И мы будем сражаться, сражаться изо всех сил).

В результате складывалось впечатление, будто Трамп явно призывал своих сторонников к насильственным действиям.

Фраза «fight like hell» была вырвана из контекста, слова Трампа были посвящены борьбе с коррупцией. На протяжении всей речи Трамп использовал слово «fight» или «fighting» примерно 20 раз, но всегда в контексте политической борьбы, а не физического насилия.

Это важно, потому что именно отсутствие явного призыва к насилию — единственная причина, по которой будущий президент не был обвинен в федеральном уголовном преступлении: подстрекательстве к мятежу.

В монтаже BBC была использована и хронологическая подтасовка: фильм показал людей, марширующих к Капитолию, но эти кадры были сняты еще до того, как Трамп произнес свою речь. Манипуляция создала ложное впечатление, будто толпа реагировала на прямой призыв, хотя в действительности события развивались совсем по-другому.

Реакция ВВС

Скандал раскрылся благодаря утечке внутреннего меморандума, написанного Майклом Прескоттом, бывшим независимым советником комитета BBC по редакционным стандартам. Прескотт работал на этой должности до июня 2025 года и составил 19-страничный отчет, содержащий критические замечания к руководству компании по поводу систематических проблем с беспристрастностью.

Прескотт написал в своем меморандуме: «Это было совершенно вводящим в заблуждение редактированием — так, как его показали в эфире. Тот факт, что он [Трамп] не дал явного приказа сторонникам идти и бороться за Капитолий, был одной из причин, по которым не было федеральных уголовных обвинений в подстрекательстве к беспорядкам».

Отчет был опубликован в газете The Telegraph в текущем ноябре, спустя более года после выхода скандального документального фильма. Это демонстрирует, насколько долго руководство BBC пыталось скрывать проблему.

Самое интересное в этой истории то, как руководство BBC отреагировало на внутренние предупреждения. Когда Майкл Прескотт поднял вопрос о манипулятивном монтаже в комитете по редакционным стандартам, руководство просто отказалось признавать наличие проблемы.

Согласно докладу Прескотта, когда его опасения были доведены до сведения менеджеров, они «категорически отказались признать нарушение стандартов». Один из старших менеджеров BBC News Джонатан Манн даже защищал практику редактирования, утверждая, что это «стандартная процедура» для преобразования длинных выступлений в удобоваримые клипы.

Но это объяснение не имело никакого смысла — редактирование в целях сокращения уместно, но соединение двух фрагментов, разделённых 50 минутами, чтобы изменить смысл высказывания, — это уже фальсификация.

Комитет рассмотрел проблему дважды — в январе и в мае 2025 года. Но руководство BBC решило, что, поскольку фильм вызвал небольшое количество жалоб от зрителей и демонстрировался еще до выборов, нет необходимости корректировать или удалять материал.

Интересы и политический контекст

Чтобы понять мотивы телерадиовещательной компании, достаточно вспомнить, что представители правящей в Великобритании Лейбористской партии в ходе американских выборов довольно явно выступали в поддержку Демократической партии США и ее кандидата Камалы Харрис.

По словам представителей штаба Трампа, лейбористы отправили однопартийцев в критически важные колеблющиеся штаты для агитации за Харрис, чтобы повлиять на итоги выборов. В связи с этим команда Дональда Трампа даже подала жалобу в избирательную комиссию на вмешательство в президентские выборы.

Однако наказания не последовало, так как члены Лейбористской партии якобы работали на добровольных началах и сами покрывали свои расходы, что не является нарушением законов США об участии иностранных граждан в выборах.

При этом документальный фильм был опубликован ровно за неделю до президентских выборов и стал явной попыткой оказать влияние на американский электорат в решающий момент избирательной кампании. Фильм должен был создать впечатление, что Трамп — это инициатор беспорядков на Капитолии, сторонник насилия и угроза демократии.

BBC, конечно, официально заявляет, что это был просто документальный проект, но контекст говорит сам за себя. Британская государственная телекомпания входит в сферу влияния либеральной элиты, которая была откровенно враждебна Трампу. Манипуляция видеоматериалами была осуществлена, чтобы подорвать его имидж в глазах британской и прочей западной аудитории, а также распространить это мнение среди американских избирателей.

После утечки доклада Прескотта на BBC обрушился шквал критики.

В связи с этим 9 ноября произошло беспрецедентное событие — генеральный директор BBC Тим Дэви и главный исполнительный директор новостей Дебора Тёрнесс одновременно объявили о своей отставке. Это была капитуляция — руководство понимало, что репутационный урон уже невозможно восстановить.

В свою очередь председатель BBC Самир Шах 10 ноября 2025 года выпустил официальное письмо парламентскому комитету по культуре, СМИ и спорту, в котором признал, что редактирование было ошибкой суждения: «Мы признаём, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям».

Реакция Дональда Трампа была резкой и прямолинейной. После того, как новость о монтаже вышла, Трамп направил телекомпании письмо с угрозой судебного разбирательства на сумму 1 миллиард долларов, а также написал на своей странице в соцсети:

«Эти люди невероятно нечестные, они пытаются манипулировать весами президентской избирательной кампании. К тому же они из иностранного государства, которое многие считают нашим основным союзником. Это ужасная ситуация для демократии!»

Белый дом выпустил официальное заявление, назвав BBC «машиной пропаганды» и предположив, что это была попытка повлиять на исход американских выборов.

***

История этого скандала — это не просто пример неудачного редактирования или ошибки. Это символ того, что произошло с западной журналистикой в целом. Вместо информирования общества и поиска истины она стала оружием политической пропаганды, используемой элитой для манипуляции общественным мнением.

Западные СМИ обслуживают интересы правящей элиты — это уже не секрет, не предположение, а установленный факт, который подтверждается снова и снова. И каждый новый скандал только окончательно разрушает последние остатки репутации.