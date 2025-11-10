Московское управление Федеральной налоговой службы запустило масштабные проверки трудоспособных граждан, которые официально нигде не работают, но при этом явно на что-то живут.

Иван Шилов ИА Регнум

Повышенное внимание к сбору налогов растет по всем направлениям. Так, прокуратура добилась запрета трех сайтов, которые рассказывали предпринимателям о легальных способах оптимизации НДС. Ресурсы подчеркивали законность своих рекомендаций, но это не помогло. Их домены внесли в реестр запрещенных, один уже перестал работать.

По мнению экспертов, усиление налогового контроля — общероссийский тренд, который скоро охватит все регионы страны.

Почему именно сейчас

В ситуации замедления экономического роста, который не сулит казне большого позитива, государство начинает искать дополнительные источники пополнения бюджета, и теневой сектор экономики становится первой целью.

Теневой сектор в России оценивается некоторыми специалистами в 15-20% ВВП. Речь идет о триллионах рублей, которые ежегодно проходят мимо государства.

Например, работа только с теми, кто сдает квартиры без договоров или занижает цены при продаже недвижимости, принесла московскому бюджету больше 2 миллиардов рублей за девять месяцев текущего года. И это лишь Москва и лишь один сегмент рынка.

В интервью ИА Регнум экономист Герман Алексеев подчеркивает, что повышенная заинтересованность налоговиков — не временная кампания, а долгосрочная стратегия: «Это не очередная показуха на пару месяцев. Нынешняя активность ФНС — дело серьезное, экономически обоснованное и коснется миллионов людей».

Кто попадет под проверки

Первыми под внимание налоговой попадут самые очевидные случаи несоответствия. Алексеев описывает типичную ситуацию: человек нигде официально не работает, а на карту регулярно падают переводы, в гараже стоит свежий внедорожник, часто летает отдыхать на море. Или при официальной зарплате в 50 тысяч рублей на депозите лежит 100 миллионов.

Такие вопиющие несоответствия между заявленными доходами и реальным образом жизни налоговая служба фиксирует моментально.

Дальше по списку идут несколько категорий граждан. Это арендодатели, которые сдают квартиры без оформления договоров и не платят налоги с этого дохода. Фрилансеры, работающие без какой-либо регистрации — ни как самозанятые, ни как индивидуальные предприниматели. Те, кто продает автомобили и недвижимость с явным занижением рыночной цены, чтобы уменьшить налог.

Внимание налоговиков привлекают и представители сферы услуг: косметологи, мастера маникюра, массажисты, репетиторы, фитнес-тренеры. Многие из них получают переводы от клиентов, прикрываясь тем, что это якобы подарки от благодарных людей.

По словам эксперта, такую схему налоговая научилась раскрывать довольно легко — достаточно проанализировать регулярность и суммы поступлений.

В зоне риска также оказываются граждане с зарубежными счетами, которые не информируют ФНС об их открытии и не декларируют движение средств.

Откуда налоговая все знает

Алексеев объясняет, что у ФНС есть прямой доступ к огромному массиву данных. «Росреестр, ГИБДД, банки передают информацию автоматически. Больше того, налоговики мониторят соцсети и площадки объявлений», — перечисляет эксперт источники информации.

Цифровизация дала налоговой службе беспрецедентные возможности для контроля. Данные собираются из десятков разных источников, и несостыковки между официальными доходами и фактическими расходами находятся автоматически. Те же электронные чеки из магазинов, привязанные к номеру телефона покупателя, помогают налоговикам понять, на что человек тратит деньги.

Информацию о всех операциях по счетам граждан предоставляют и сами банки. Регулярные поступления на карту от разных лиц могут быть расценены как признак ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Межведомственный обмен данными работает в автоматическом режиме — ФНС получает сведения о владении недвижимостью, транспортными средствами, информацию о семейном положении.

Мониторинг социальных сетей — отдельное направление работы. Посты о путешествиях, дорогих покупках, роскошном образе жизни становятся дополнительным маркером для проверки. Возможно, для этого уже применяется искусственный интеллект, который способен обрабатывать огромные объемы информации.

И, конечно же, богатый источник открытых данных — платформы объявлений, где люди предлагают свои товары и услуги. Если человек активно рекламирует свои услуги или регулярно продает товары, но при этом не зарегистрирован как самозанятый или ИП, это привлечет внимание налоговиков.

Последствия для нарушителей

Алексеев подробно разъясняет систему санкций. Начинается всё с доначисления самого налога: «Придется заплатить НДФЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы дохода. Плюс штраф 20% от неуплаченной суммы, а если докажут умысел, то все 40%».

К основному налогу и штрафу добавляются пени за каждый день просрочки. Их начисляют в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. За несколько лет набегает приличная сумма.

При серьезных нарушениях возможна и уголовная ответственность. Если за три финансовых года подряд сумма неуплаченных налогов превысит 2,7 миллиона рублей, нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Это считается крупным размером недоимки.

Наказание становится еще жестче при особо крупном размере (свыше 13,5 миллиона рублей).

Как избежать проблем

По словам Алексеева, есть легальный способ минимизировать последствия, если налоговая уже обратила внимание на несоответствия.

«Сначала вызовут на беседу. На этом этапе можно объяснить, откуда деньги, и добровольно погасить долг. Лучше взять с собой документы, подтверждающие, что, например, переводы были не оплатой за услуги, а займами и подарками. В таком случае сумму недоимки могут снизить. Это принципиально важный момент. Если заплатите до составления акта о нарушении, штрафов не будет», — подчеркивает эксперт.

Самый лучший вариант — легализовать доходы заранее, не дожидаясь внимания и визита налоговиков. Для тех, кто оказывает услуги, существует специальный налоговый режим для самозанятых с низкой ставкой 4-6%. Регистрация занимает несколько минут через мобильное приложение.

Сдаете квартиру или другую недвижимость? Нужно декларировать этот доход и платить с него налог. Получаете «серую» зарплату? Стоит поговорить с работодателем о «белом» оформлении трудовых отношений.

Алексеев отмечает, что после бесед с налоговиками работодатели, занижающие доходы сотрудников, часто добровольно исправляют ситуацию. Зарплаты резко вырастают до реального уровня и начинают проходить через официальную отчетность.

Что будет дальше

Усиление контроля продолжится. Напомним, что с 1 ноября 2025 года вступил в силу упрощенный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц. ФНС получила право взыскивать задолженность без обращения в суд в ускоренном режиме. Это означает, что давление на граждан с непрозрачными источниками доходов будет только нарастать.

Прогрессивная шкала НДФЛ также дает государству дополнительные стимулы искать скрытые доходы у состоятельных людей. Чем выше доход, тем выше ставка налога, а значит, тем больше недополучает бюджет от каждого случая уклонения.

То, что началось в Москве, неизбежно распространится на все регионы России. Государство планомерно перекрывает все лазейки для ухода от налогов.

«Цифровые технологии сделали нашу финансовую жизнь почти полностью прозрачной для налоговиков. Времена, когда можно было спокойно работать в тени, заканчиваются. Единственный разумный путь сейчас — легализоваться и платить налоги по правилам», — советует Герман Алексеев.

По оценкам, потенциальные поступления в бюджет от выявления скрытых доходов могут составить до полутриллиона рублей. Это значительная сумма, которая может частично компенсировать растущие государственные расходы. Учитывая экономическую ситуацию и потребности бюджета, налоговая служба очевидно продолжит наращивать усилия по борьбе с теневым сектором экономики.