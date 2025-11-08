Когда случатся украинские выборы — по-прежнему непонятно, однако в стране вновь бушует аттракцион невиданной щедрости.

Уже с 1 декабря будет запущена программа бесплатных железнодорожных перевозок «УЗ-3000», которая продлится четыре месяца. Кроме того, кабмин утвердил «Зимнюю поддержку» для «уязвимых категорий населения».

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, по 6500 гривен (ок. 12,5 тыс. рублей) получат дети, находящиеся в особом статусе (сироты, инвалиды, на попечении, «временно перемещенные лица») и одинокие пенсионеры. Всего 660 тысяч человек.

А еще лично Зеленский пообещал дать по тысяче гривен 10 миллионам граждан, чтобы поддержать их накануне зимы. Поскольку ни света, ни отопления, ни прекращения боевых действий он гарантировать точно не собирается. Заодно Верховная рада приняла ещё и закон о выплатах за детей: роженицам будут выдавать 50 тысяч гривен плюс какие-то ежемесячные бонусы.

Но деньги — это всего лишь деньги. Украинский бюджет и так имеет дыру в 300 с лишним миллиардов гривен, которую пришлось перекрывать иностранным траншем, предназначенным для следующего года. В еще не принятом бюджете 2026-го уже заранее имеется дефицит в 16 млрд долларов, и покрыть его можно, только если Бельгия согласится отдать Украине замороженные российские активы.

Так что еще какие-то 10 млрд гривен при таких условиях — не очень-то и проблема: своих финансов всё равно нет, так что мучиться, экономить, срезать лишние расходы и пытаться уменьшить бюджетный дефицит просто бессмысленно.

А вот кейс с бесплатными поездками бьет по вполне реальной и осязаемой инфраструктуре «Укрзализныци» — государственной компании, управляющей железными дорогами.

Поэтому сразу же после обещания «катать всех бесплатно» (чего украинцы на самом деле не поняли) началась форменная свистопляска. Чуть ли не на следующий день поступило уточнение, что бесплатный проезд по программе «УЗ-3000» будет лишь в периоды «низкой мобильности», когда поезда полупустые.

И вот так непроизвольно с каждым следующим уточнением неприглядная картина состояния железнодорожного транспорта разворачивается на глазах уже уставшего удивляться обывателя, которому, вообще-то, хотели показать хорошее.

В частности, та же Свириденко, вынужденная послушно брать под козырек после любого окрика с Банковой, пустилась в объяснения, почему команда выполняется не бегом. «Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и их реальная стоимость действительно выше, чем цена билета. И раньше этот дисбаланс компенсировался за счёт грузовых перевозок»,— объясняет пани премьер. А реальные объёмы грузовых перевозок уменьшаются.

Идет война, шахты Донбасса закрываются, сокращают свою работу металлургические и горно-обогатительные комбинаты, грузоперевозки с 2021 года упали вдвое, и прибыли не хватает. Перекрывать разницу себестоимости билета нечем.

«Чтобы поддержать железную дорогу, в это сложное время в этом году выделялись средства дополнительно — и из резервного фонда, и из государственного бюджета примерно 13 миллиардов гривен. Это расходы на поддержку «Укрзалізниці» в этом году. На следующий год мы планируем, что это будет не менее 15 миллиардов гривен. И ещё дополнительный ресурс ищет сама «Укрзалізниця» за счёт экономии расходов и оптимизации своей деятельности», — добавила Свириденко.

В общем, в завуалированной форме это означает критический недостаток средств, помноженный на давно уже изношенную еще советскую инфраструктуру, отсутствие новых вагонов и локомотивов, а заодно и традиционную коррупцию, которой поражены снизу доверху все госкомпании.

Частично компенсировать убытки пытаются значительным повышением цены билетов в вагонах класса СВ и 1-го класса и скоростных поездов «Интерсити», но это явно не решение проблемы. Как и индексация тарифов на грузовые перевозки, против которой выступил крупный бизнес.

Поскольку ему одновременно поднимают и тарифы на электроэнергию, с которой тоже беда. Начались даже разговоры о риске закрытия предприятий из-за снижения прибылей ниже уровня рентабельности, а это, в свою очередь, вычеркнет те немногие поступления в бюджет, которые еще имеются в руках у кабмина.

Так что Рада решила немного потроллить Зеленского и вызвала на доклад Сергея Лещенко, члена наблюдательного совета «Укрзализныци» и видного члена общества.

Профессионального грантососа, работавшего на Демпартию США (он был одним из тех, кто «топил» Трампа), одного из видных агитаторов Майдана и прилипалы постмайданной власти, получившего место в набсовете за хорошую службу (в прошлом году его зарплата составила 3 млн гривен, или 5,8 млн рублей).

Сергей Анатольевич не замедлил явиться в парламент — в красном худи с логотипом УЗ, который вообще-то спонсоры приобрели для футбольного клуба «Локомотив». Словно иллюстрируя анекдот о прапорщике, который никогда не уходит с пустыми руками.

И призвал «спасать железную дорогу», так как резервы «Укрзализныци» для компенсации убытков от пассажирских перевозок исчерпаны. Замглавы набсовета отметил, что в течение 3,5 года компания «спасала» Украину во время войны и теперь пришло время помочь ей выстоять в этот сложный период.

«Спасайте железную дорогу, она всем нам еще понадобится. …Или мы начнем принимать меры, или утратим нашу компанию», — заявил Лещенко, у которого столько свободного времени, что использует он его, играя в качестве диджея по ночным клубам.

И поскольку как диджей Лещенко известен под именем Technocrat, то с полным знанием дела рассказал, что за девять месяцев текущего года чистый убыток компании составил 7,195 млрд грн, при этом для компенсации ущерба требуются 16 млрд грн из бюджета.

«Не избежать индексации грузовых тарифов, нужно их индексировать хотя бы до роста цен производителей», — заключил Лещенко и на прощание пояснил, что счастливым гражданам будут раздавать только некупленные билеты в несезон.

При этом всего пару недель назад «Укрзализныця» получила 8 миллиардов гривен из резервного фонда правительства, которые забрали у бюджета Киева, что ей никак не помогло. Совокупное повышение тарифов на грузоперевозки на 40% уже и так планируется с 1 января 2026 года, и что из этого следует — мы уже объяснили.

Так что фактически из уст DJ Technocrat прозвучал анонс банкротства стратегической госкомпании, после чего вполне естественно может последовать ее приватизация. Что, само собой, остается в слепой зоне. В частности, в секретных и до сих пор не опубликованных приложениях к договору с Британией о столетнем партнерстве и договору с США «о полезных ископаемых».

Причем вряд ли такой далеко идущий расчет был непосредственно у Зеленского: он привык не глядя разбрасываться миллиардами, которые три года сыпались просто с неба. Пока он мановением руки дарит бесплатные тысячи километров, идет другая игра, которую ведут более расчетливые и циничные люди.

Публичными представителями которых, в частности, являются и Лещенко, и народный депутат Ярослав Железняк, фактически инициировавший его отчет в парламенте.

Куда вероятнее, что привычки Зеленского, не утруждающего себя счетом денег и уверенного, что купить народную любовь можно очередным широким жестом, умело используются в моменте. Раздать всем «Вовину тысячу»? Нет проблем, Ваше величество.

Только МВФ, чей очередной транш очевидно является критически важным для украинской экономики, на этом фоне выдвигает условие девальвации гривны. Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер в октябре заявил, что переговоры идут и быстрого решения ждать не стоит.

Время на их стороне.

А обесценивание национальной валюты — это автоматическое удешевление таких активов, как железнодорожная госкорпорация. И когда кто-то из «коалиции желающих» сообщает Зеленскому, что «репарационный кредит» уже согласован и российские денежки у него почти в кармане — это тоже элемент игры, рассчитанной на психотип человека, совершенно потерявшего чувство реальности.

Ну а свои 20 долларов «зимней помощи» 10 миллионов украинцев могут потратить на успокоительное — больше на эти деньги особо ничего не купить.