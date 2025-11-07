Великобритания переживает один из самых острых миграционных кризисов в современной истории. Его наглядным проявлением стало одно из самых шокирующих преступлений последнего времени.

Иван Шилов ИА Регнум

За последний год число заявок на убежище достигло рекордного уровня — его хотят получить 111 084 человека, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Правительство тратит миллиарды фунтов на размещение мигрантов в отелях и на попытки сдержать поток беженцев, пересекающих Ла-Манш на маленьких лодках. При этом система не справляется с наплывом, а преступления, связанные с мигрантами, становятся всё более частыми и жестокими.

Ранил 11 человек

1 ноября злоумышленник напал с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Донкастера в Лондон. В результате получили ранения 11 человек, девять из них пострадали очень серьезно. Преступник Энтони Уильямс был задержан во время экстренной остановки поезда на станции Хантингдон.

Позже выяснилось, что в течение последних суток он совершил еще несколько нападений с ножом, включая атаку на станции легкого метро в Лондоне и нападение на подростков в Питерборо.

Характерной особенностью освещения этого преступления СМИ стал акцент на том, что преступник является «32-летним темнокожим британцем, рожденным в Великобритании». На данный момент власти не делали подробных заявлений об этническом происхождении нападавшего, что уже намекает на «неудобные» нюансы.

Поведение властей схоже с тем, что они демонстрировали в ходе беспорядков летом 2024 года.

Тогда 17-летний преступник Аксель Рудакубана устроил резню в детской танцевальной школе в Саутпорте, что спровоцировало массовые акции протеста по всей стране.

Полиция также до последнего скрывала информацию о личности преступника, но под давлением улицы обнародовать подробности все-таки пришлось. Нападавшим оказался темнокожий, который родился в Кардиффе, то есть урожденный британец, однако его родители — выходцы из Руанды.

И такой заговор молчания не случайность. Британская пресса, особенно левые издания вроде Guardian, после каждого подобного преступления делают акцент на британском происхождении преступника, игнорируя, что речь идет потомках недавних мигрантов.

Глубокая яма

Нападение в поезде — далеко не единичный случай. В последнее время число громких преступлений, совершенных мигрантами или иностранцами, увеличилось. Согласно последнему отчету Telegraph за август 2025 года, по меньшей мере 200 человек, проживающих в отелях для просителей убежища, были обвинены в нарушении закона, включая 109 насильственных преступлений и 44 сексуальных.​

Отдельные случаи вызвали особый общественный резонанс. Среди них — нападение афганского беженца на мужчину, выгуливавшего собак в Аксбридже, убийство в отделении банка, совершенное сомалийским просителем убежища, смерть пенсионера от ножа марокканского мигранта в Хартлпуле.

Официальная статистика ничего не говорит о миграционном статусе преступников. Однако по косвенным данным можно представить хотя бы приблизительную картину той ямы, куда затягивает Великобританию.

Согласно исследованиям, уровень «ножевой» преступности в Англии и Уэльсе вырос на 87% за последнее десятилетие, достигнув показателя в 54 587 преступлений в 2024 году. При этом более 3200 преступлений с ножами были совершены подростками в возрасте 10-17 лет.

Сильно усугубила криминогенную обстановку и программа досрочного освобождения заключенных, запущенная правительством в сентябре 2024 года. Инициатива была принята из-за критического переполнения тюрем — к маю 2025 года мужские исправительные учреждения были на грани коллапса.

За период с сентября 2024 по июнь 2025 года освобождены 38 042 заключенных, которые отбыли всего 40% своего срока. Среди освобожденных 34 322 — британские граждане, а 3644 — иностранцы. Около 29% из вернувшихся на свободу отбывали небольшие сроки — до шести месяцев.

Попытки избавиться от пришельцев

Масштабы миграционного кризиса в Великобритании впечатляют. По состоянию на 6 ноября число людей, прибывших в Великобританию на маленьких лодках (36 954), уже превысило полный годовой показатель 2024 года (36 816).

При этом общее число незаконных пересечений границы увеличилось на 27% и достигло 49 341 за неполный год (38 851 мигрант в 2024-м).

С 2023 года британское правительство предпринимает попытки остановить поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш.

Под руководством бывшего премьер-министра Риши Сунака был разработан план их депортации в Руанду, но пришедшие в июле 2024 года к власти лейбористы программу отменили.​

Правительство Кира Стармера заключило «революционное» соглашение с Францией по схеме «один на один»: Великобритания возвращает во Францию мигрантов, прибывших на легких плавсредствах, а взамен принимает столько же людей через легальные каналы.

Однако масштабы программы пока невелики: по состоянию на 5 ноября Великобритания возвратила только 94 беженца.

Где живут мигранты

Кроме негативного влияния на общественную безопасность, наплыв мигрантов создает и другую проблему — нагрузку на государственный бюджет. Плата за размещение мигрантов в отелях стала одной из самых серьезных статей расходов министерства внутренних дел.

Расходы на расселение выросли почти в 18 раз за четыре года: примерно с 200–300 млн фунтов в 2020–2021 году до пика в 3 млрд фунтов в 2023–2024 году. Достигнув максимальных значений, траты сократились на 30%. Этого удалось достичь благодаря переселению части мигрантов в более дешевые пристанища.

При этом общие расходы на размещение с 2019 по 2029 год выросли с запланированных 4,5 до 15,3 миллиарда фунтов. Комитет по внутренним делам парламента назвал эту систему «провальной, хаотичной и дорогостоящей».​

Власти пытались ухудшить условия содержания переселенцев, чтобы снизить миграционные потоки. Предыдущее правительство решило селить их на баржах и в бывших военных казармах. Прогнозировалась существенная экономия бюджетных средств, однако реальность оказалась совершенно иной.

Национальное аудиторское управление (NAO) в марте 2024 года пришло к выводу, что использование крупных военных объектов для размещения мигрантов обойдется правительству на 46 миллионов фунтов дороже, чем использование обычных отелей.

И теперь уже правительство объясняет продолжение заселения мигрантов на военные базы не экономической целесообразностью, а «запросом граждан» и необходимостью «успокоить общественность». На деле же это продолжение провальной политики, которая не решает ни миграционный кризис, ни проблему расходов, но позволяет создать видимость жестких мер.

Будет хуже

Кризис продолжает углубляться. Количество нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, растет. Расходы на их размещение исчисляются миллиардами фунтов, а попытки правительства снизить затраты привели лишь к их повышению.

Пока предпринимаемые меры остаются безуспешными, ситуация будет только ухудшаться. Преступления продолжатся, расходы будут расти, а общественное доверие к власти — падать. Впрочем, создается впечатление, что британские элиты всё это устраивает.