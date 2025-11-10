6 ноября в Белом доме состоялся второй саммит «Центральная Азия — США» (C5+1). Символично, что дата «прибытия на поклон» лидеров региона почти совпала с годовщиной победы Дональда Трампа на выборах.

Иван Шилов ИА Регнум

Учитывая, что президент США успел провести официальные встречи с лидерами многих стран соседних регионов, кажется, что Центральную Азию он не сильно-то и жалует. Касым-ЖомартаТокаева, Шавката Мирзиёева, Гурбангулы Бердымухамедова, Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона он принимает лишь сейчас. Тогда как встречи с кронпринцами и эмирами стран Залива, лидерами Турции и стран Южного Кавказа уже состоялись.

С запада на восток

На самом деле в таком порядке встреч есть своя логика: Трамп идет с запада на восток. Одним из первых он установил контакт с турецким президентом и до сих пор больше всех его хвалит. Потому что Турция — мост между Востоком и Западом.

Со сменой власти в Сирии и строительством «Дороги развития» из Турции в Ирак Реджеп Тайип Эрдоган укрепил этот статус. Именно через Турцию проходят все грузы, идущие по суше с Южного Кавказа и из Средней Азии.

В мае Трамп посетил Катар, Саудовскую Аравию и Эмираты — самые богатые страны Ближнего Востока. При реализации любых крупных проектов в регионе — будь то южного маршрута китайского Нового шелкового пути или американского IMEC — без них не обойдется как в финансовом, так и логистическом плане.

В июне Пентагон присоединился к 12-дневной войне Израиля против Ирана, нанес собственные удары по иранским ядерным объектам, надеясь погрузить Персию в Средневековье и добиться там смены власти. Бомбардировки нанесли ущерб экономике Ирана и поставили под сомнение завершение проекта Север — Юг из России в Индию через Азербайджан и Иран.

Уже в августе Трамп собирает в Белом доме президентов Азербайджана и Армении и добивается согласия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на прокладку коридора Трампа (TRIPP) через Сюникскую область Армении, нанося попутно еще один удар по интересам Ирана и России.

В сентябре и октябре Дональд Трамп был занят Палестиной и смог при участии Турции, Катара и Египта достичь формального перемирия и закрепить его египетской декларацией.

И вот к ноябрю он созрел для полноформатного саммита с пятью президентами Центральной Азии.

Саммиту предшествовала серия контактов. В сентябре на полях Генассамблеи ООН Трамп встретился с президентами Казахстана и Узбекистана. С Токаевым он договорился о продаже американских локомотивов на сумму $4 млрд, с Мирзиёевым — о поставке «боингов» на $8 млрд.

В октябре США ввели исключение в санкции против «Лукойла» и «Роснефти» для казахстанских проектов КТК и «Тенгизшевройл», где работают Сhevron и другие американские компании.

Кроме того, в конце октября Трамп отправил в Алма-Ату и Ташкент своего спецпосланника США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора (уроженца Ташкента) и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау. В Казахстане они в знак уважения надели национальную одежду и сфотографировались с беркутом.

Упор на бизнес

Саммит в Вашингтоне прошел весьма уважительно. Со стороны США больше нет никаких раздражающих уколов из-за высокой коррупции, нарушения прав человека и соблюдения «демократических процедур». Трамп не занимается продвижением либеральной повестки, а наоборот, сворачивает ее институты, такие как USAID и «Радио Свобода»*.

Его приоритет — укрепление отношений в сфере и безопасности, и экономики (с акцентом на «критически важные минералы»). На встрече с пятью президентами Трамп сразу этот приоритет обозначил. Госсекретарь Марко Рубио со своей стороны извинился за то, что США за последние десять лет не уделяли региону достаточного внимания.

Гости как будто соревновались между собой в том, кто сильнее похвалит Трампа.

Всех по форме подачи и контенту перещеголял Токаев. На неплохом английском он отметил, что Трамп — «великий лидер и государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю».

Сближение между США и Центральной Азией произошло не только на уровне политической риторики.

Токаев и Мирзиёев развили успех, достигнутый на полях ГА ООН.

Узбекистан инвестирует свыше $100 млрд в следующее десятилетие в авиацию, горную промышленность, энергетику и другие сферы американской экономики. Вдобавок к этому подписана серия соглашений о добыче редкоземов, поставке восьми авиалайнеров Dreamliner 787‑9, сельхозпродукции и много чего другого. Казахстан купил 15 новых «Боингов» (Таджикистан — 14) и заключил контракты в сфере энергетики и минеральных ресурсов на сумму $17 млрд.

Востоковеды сомневаются в реализации сделок США с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ на общую сумму в 3 триллиона долларов. Получится ли у Узбекистана реально вложить 100 миллиардов, тоже не совсем ясно.

Конкуренция в экономике и обеспечении безопасности в регионе очень высокая. Здесь плотно работают китайские и российские компании, строя дороги, ГЭС и АЭС. Казахстан и Киргизия — члены ЕАЭС и вместе с Таджикистаном входят в ОДКБ, а все пять республик — члены ШОС.

Удастся ли американским компаниям конкурировать с российскими и китайскими «партнерами» — большой вопрос, но как минимум намерения нынешней администрации США вполне просматриваются.

Хотя на самом деле они не сильно отличаются от того, что делал Джо Байден и все предыдущие президенты. Разница не в стратегии, а в методах: Байден требовал ввода санкций против России и давил на соблюдение прав человека, а Трамп не бросает прямой вызов Москве и Пекину, предпочитая «демократии» обычный бизнес.

Давние концепции

Средняя Азия — стратегический регион для оказания давления одновременно на российскую систему безопасности (ОДКБ) и китайский проект «Один пояс — один путь».

В свое время Збигнев Бжезинский писал, что Азербайджан играет роль «горлышка бутылки» для стран Средней Азии и не обладает уникальностью, не будучи связанным с Турцией.

После строительства железной дороги Баку — Тбилиси — Карс и в перспективе «дороги Трампа» значение Азербайджана будет расти. Именно поэтому Трамп сначала наладил мосты дружбы с Эрдоганом, затем принял Пашиняна и Алиева и только после этого провел саммит С5+1.

Пользуясь терминологией Хэлфорда Маккиндера, можно сказать, что Трамп занялся «внутренним полумесяцем» и смог подружиться с лидерами стран, входящих в него.

Путающий Албанию с Арменией, а Азербайджан с Камбоджей президент едва ли соотносит свои ходы в Евразии со сложными концепциями геополитиков прошлого. Однако его шаги достаточно точно вписываются в геополитические стратегии по сдерживанию «Хартленда».

Если говорить о какой-то идее, то, наверно, перечисленные страны — от Саудовской Аравии до Казахстана — объединяют т. н. «Авраамические соглашения», примиряющие их с Израилем. С Токаевым Трамп договорился о присоединении к ним. Того же самого он ждет от Азербайджана, Саудовской Аравии и других стран «внутреннего полумесяца».

Во многом ради достижения этого Трамп и спешит остановить кровопролитие в секторе Газа и подписал сделку в Шарм-эль-Шейхе.

В Москве и Пекине следят за евразийской дипломатией Трампа, но в набат никто не бьет. Дмитрий Песков назвал взаимодействие США со странами Средней Азии «совершенно естественным».

Россия уверена в своих позициях в регионе. Трамп не вечен, и Москва не спешит критиковать действия президента США, который еще не отказался от попыток найти общий язык по Украине.