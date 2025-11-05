2 ноября в немецком Гамбурге прямо перед домом секретаря парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна подожгли его автомобиль. Несколькими днями ранее неизвестное лицо опубликовало на левоэкстремистском портале «Indymedia» адрес политика и двух его коллег. После поджога неизвестные опубликовали открытое письмо.

Иван Шилов ИА Регнум

В послании произошедшее именуется «акцией возмездия» за два судебных процесса против левых экстремистов в Дрездене и Дюссельдорфе: «Вы проклятые уроды MAGA, вы последуете за Кирком в ад! Пламенный привет обвиняемым, заключенным и скрывающимся членам «Антифа».

Бауманн обвинил органы правопорядка в том, что они расследуют подобные происшествия спустя рукава: автомобили перед его домом вспыхивают с подозрительной регулярностью. Пять поджогов за год с небольшим — слишком много для простого совпадения.

В таких случаях прокуратура Гамбурга часто закрывает дело и заявляет, что виновных установить невозможно. Однако Бернд Бауманн уверен, что власти точно знают, где живут члены «Антифа», которые ответственны за акцию.

Учитывая, что Гамбург стабильно остается оплотом политических сил левого спектра, а целый район города Санкт-Паули с одноименной футбольной командой имеют в Германии репутацию радикальных левых экстремистов, версия Бауманна как минимум стоит внимания.

Лидеры АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла решительно осудили это преступление. «Подобный акт насилия, в ходе которого было уничтожено имущество совершенно непричастных граждан, не имеет ничего общего с политическими дебатами, даже жесткими», — говорится в их совместном заявлении.

«Нападение на ведущего представителя крупнейшей оппозиционной парламентской группы — это прямая атака на демократию в Германии, — пояснили Вайдель и Хрупалла. Они выразили надежду на то, что «парламентская группа АдГ может рассчитывать на солидарность и поддержку других парламентских групп в немецком бундестаге в борьбе с этими врагами демократии».

Что известно о левом экстремизме в Германии

По сравнению с правым экстремизмом и исламизмом, о левом экстремизме пишут довольно немного. Еще меньше — в академической среде. Хотя для этого, безусловно, есть свои причины.

Исторически правый экстремизм нанес Германии гораздо больший ущерб, чем левый. И по сравнению с исламизмом левый экстремизм считается менее опасным: по крайней мере с тех пор, как в Германии была обезврежена последняя ячейка RAF. Кроме того, в Германии всё еще распространена идея о том, что насилие левых экстремистов — это лишь реакция на активность неонацистов.

Однако всё не так однозначно. На протяжении многих лет Управление по защите конституции ФРГ регистрирует постоянный рост числа левых экстремистов: в последний раз их потенциальное число составляло чуть менее 40 000 человек.

Значительно выросло и число уголовных преступлений: в период с 2023 по 2024 год оно увеличилось почти на 40%. Хотя в прошлом году число преступлений, совершенных левыми экстремистами с применением насилия, сократилось, «ориентированная на насилие» сила по-прежнему насчитывает более 10 000 человек.

Власти также предупреждают о радикализации небольших сетей и преступников-одиночек — явление, которое можно наблюдать и в других европейских странах.

В таком развитии событий нет ничего удивительного. В западных демократиях в последние годы значительно обострились социальные и политические противоречия, что играет на руку всем формам экстремизма, и левый тут не является исключением.

В то же время общий дискурс во многих странах сместился вправо. Для многих левых это является экзистенциальной угрозой, которая также способствует мобилизации и уклону в экстремизм.

Традиционно левоэкстремистская сцена состояла в основном из анархистов и коммунистов, которые — хотя и по-разному — исповедуют идею тоталитарно-эгалитарного общества.

Однако в последние годы она стала гораздо более разнообразной: возрожденный антиимпериализм стремится к сближению с исламистами, особенно в вопросе поддержки Палестины; «идентичные» леваки сосредоточены на угнетении сексуальных меньшинств; а экологически ориентированные «критики капитализма» — новое поколение луддитов — видят главного врага в экономическом росте, технологиях и глобализации.

Таким образом, назрела острая необходимость еще раз внимательно присмотреться к левому экстремизму. Исходя из текущих событий, можно вывести как минимум четыре группы, которые могут прибегать (или уже прибегают) к политически мотивированному насилию и даже терроризму.

Антифа

Одна из самых больших опасностей исходит от автономных групп, которые часто называют себя «Антифа».

Это слабо связанные между собой сети, которые действуют по всей Германии и за ее пределами уже несколько десятилетий. Хотя «Антифа» не является традиционной организацией, ее последователи разделяют общую идентичность, поддерживают контакты друг с другом и используют схожую тактику.

Их заявленной целью является раннее и решительное противодействие возрождению фашизма через открытую конфронтацию. Это проявляется не только в «черном блоке» (колонне активистов в черной одежде с закрытыми лицами) на демонстрациях «против правых», но и в нападениях на политических оппонентов, отнесенных к категории «фашистов».

При этом определение фашизма, данное «Антифа», настолько гибкое, что жертвами нападений регулярно становятся полицейские, государственные служащие и консервативные политики.

В последние годы, однако, в центре внимания все чаще оказывается партия «Альтернатива для Германии». С 2015 года именно она стала наиболее частым объектом политически мотивированных нападений как в плане нанесения ущерба имуществу (например, офисам партии или автомобилям), так и в плане физических нападений на представителей партии и агитаторов.

По данным Федерального ведомства криминальной полиции, более половины из 1400 нападений на политические партии в 2023 году были связаны с АдГ. Если удавалось установить личности подозреваемых, то в подавляющем большинстве случаев они были выходцами из среды «Антифа».

В ближайший год склонность к насилию может значительно возрасти. Это связано с растущей популярностью АдГ. На предстоящих выборах в двух восточных землях Германии у этой партии есть все шансы не только стать сильнейшей силой, но и взять на себя ответственность за формирование правительств.

С точки зрения «Антифа», это будет захватом власти фашистами, и этот сценарий они стараются предотвратить любыми средствами.

Антиимпериалисты

Вторая тенденция — это растущая радикализация после конфликта в Газе. С точки зрения так называемых антиимпериалистов, Израиль — это «колония белых поселенцев», целью которой является господство на Ближнем Востоке от имени Запада.

Сионизм рассматривается ими как форма расизма, палестинцы — как угнетенный народ, а борьба против «угнетателей», то есть против израильтян-евреев, трактуется не как терроризм, а как законное сопротивление.

Обвинение Израиля в геноциде палестинского населения в секторе Газа в последние два года играет центральную роль. Оно в значительной степени способствовало эскалации, поскольку могло быть использовано для оправдания практически любой формы «сопротивления», вплоть до насилия.

Протесты беспрецедентного масштаба прошли по всему Западу. Только в Германии центр по борьбе с антисемитизмом зафиксировал пятикратное увеличение числа митингов антисемитского содержания. Многие из этих митингов сопровождались порчей имущества, столкновениями с полицией и в некоторых случаях — нападениями на евреев или предполагаемых сионистов.

Не все эти действия можно на 100 процентов приписать левым экстремистам. Скорее, становится очевидным растущее сотрудничество между левоэкстремистскими антиимпериалистами и исламистскими группами из «Братьев-мусульман»*, которые преследуют разные цели, но видят в Израиле общего врага.

Левоэкстремистские палестинские группы, такие как запрещенная в Германии Samidoun, часто выступают в роли «посредников» и имеют доступ к обеим силам.

В результате нынешних мирных усилий эта форма левоэкстремистской мобилизации может вновь ослабнуть. Однако если мирный процесс застопорится, провалится или даже приведет к новой эскалации, следует опасаться, что вновь образованные сети снова станут причиной хаоса и насилия.

Так называемая «культурная борьба», которая в первую очередь фокусируется на социокультурных вопросах, также является относительно новым явлением. В этом контексте можно отметить подъем левого движения «идентичности», которое часто описывается английским термином «woke».

Его первоначальной целью было привлечение внимания к исторической несправедливости и маргинализации этнических и сексуальных меньшинств.

Однако затем возникли догматические течения, разделяющие западные общества по этническим и сексуальным «идентичностям», чтобы классифицировать людей либо как «жертв», либо как «угнетателей». Согласно этой точке зрения, западное государство и его институты в основе своей являются расистскими и сексистскими.

В последние годы центральным «полем битвы» стало положение трансгендеров**. Любой, кто не полностью разделяет левую повестку дня по этой теме, подвергается агрессивным нападкам — от многодневной агрессии в социальных сетях до попыток лишить «провинившегося» средств к существованию путем шельмования и «отмены».

Особенно тревожным явлением стала так называемая «Транстифа» — сеть радикальных активистов, которые следуют традициям «Антифа» и призывают к физическим нападениям на оппонентов.

В США радикальные сети теперь даже говорят о «трансгеноциде», намекая на параллель с событиями в Газе, а некоторые уже провозгласили «дни возмездия». Предполагаемый убийца правоконсервативного активиста Чарли Кирка также подозревается в том, что действовал по этому мотиву.

Степень опасности представителей этого «крыла» в Германии оценить трудно. Однако в транснациональных сетевых субкультурах радикальные «воины культуры» еще более активны, чем их «коллеги». Именно поэтому их влияние в Германии не стоит недооценивать.

Неомарксисты и антиглобалисты

В отличие от новой «культурной борьбы», антикапитализм всегда был частью ДНК левого спектра и во многих отношениях является корнем всего движения. Однако с течением времени критика капитализма то и дело менялась.

Например, фокус климатического движения, возникшего в 2018 году, со временем все больше смещался в сторону борьбы за «климатическую справедливость», которая в первую очередь была направлена против западных капиталистических государств.

В то же время всё большее влияние приобретали сторонники так называемых теорий деградации, которые рассматривали как главную проблему экономический рост, а значит, и западную экономическую модель в целом.

Радикальные группы, такие как «Последнее поколение», объединились с этими движениями и добивались внимания СМИ, устраивая незаконные акции протеста. Несмотря на то, что их волна уже спала, радикальные круги продолжают обсуждать экстремальные формы действий.

После возвращения Дональда Трампа к власти в США направленность движения вновь изменилась.

Критика капитализма теперь сосредоточена не только на экономическом росте за счет добычи ископаемых, но и на технологиях, особенно продвигаемых американскими технологическими компаниями, и их сверхбогатых, в основном радикально либертарианских, основателях.

Такое развитие событий, похоже, объединяет почти все течения движения, критикующего капитализм. Оно также вновь привлекательно и для традиционных антиимпериалистов, и для «Антифа», которые считают Трампа фашистом.

Последствия этого — все более частые акты саботажа против технологической инфраструктуры — телекоммуникаций, центров обработки данных или автомобилей Tesla.

В качестве оправдания приводится то, что эти действия являются формой «сопротивления» капиталистическому принуждению к бесконечному росту и надвигающейся угрозе цифровых полицейских государств.

В условиях растущей безработицы эта тенденция в будущем может усилиться.

«Хорошие» лозунги

Левоэкстремистские группы и движения, несомненно, стали сильнее, и в ближайшие годы могут продолжать расти. Традиционные направления, такие как анархизм, все чаще пересекаются и объединяются с новыми течениями и теми, которые на самом деле происходят из совершенно других областей, например, исламизма.

В результате политическая сцена левого экстремизма становится гораздо более разнообразной, чем десять лет назад.

Как и во всех других явлениях, необходимо проводить различие между законными средствами решения проблем и экстремистскими проявлениями. Как ислам нельзя отождествлять с исламизмом, а консерватизм не обязательно ведет к правому экстремизму, так и левые проблемы — неприятие АдГ, озабоченность бедственным положением палестинцев, выступление за равные права или критика капиталистических излишеств — не являются ни незаконными, ни экстремистскими.

Напротив, многое из этого является неотъемлемым компонентом демократических дебатов.

Но когда отстаивание своей точки зрения приводит к отказу от свободного и демократического базового порядка или даже требует насильственных действий, преступается черта — независимо от того, насколько «хорошими» или «правильными» лозунгами это прикрывается.

Увы, сегодня многие экстремисты левого спектра часто являются уже не пассионарными борцами, идущими в авангарде борьбы за свободу, а точно такими же преступниками, как и ненавидимые ими неонацисты.

Поэтому автомобили политических противников левых экстремистов, горящие на улицах немецких мегаполисов, могут стать лишь первой ласточкой большой войны.

*Организация признана террористической и запрещена в России

**Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России