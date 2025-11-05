В США прошли бурные местные выборы, ставшие первым электоральным тестом для Дональда Трампа и недавно пришедших к власти республиканцев. И они его благополучно провалили.

Иван Шилов ИА Регнум

Демократы выиграли на выборах почти всех уровней, от Калифорнии до Вирджинии. Низкие рейтинги Трампа и нерешённые кризисы внутри США делают положение республиканцев всё более шатким. Но и Демпартия нынче переживает сильнейший раскол.

Выборы местного уровня в политическое межсезонье — традиционный барометр настроений электората. Правящим партиям на таких состязаниях обычно приходится нелегко.

Не стали исключением и выборы 2025 года. Демократы вполне уверенно победили в губернаторских гонках в Вирджинии и Нью-Джерси, хоть в последнем штате всё же ожидалась некая конкуренция.

Не стали для Демпартии большой проблемой и преследующие её кандидатов скандалы. Например, в Нью-Джерси кандидатке от демократов Микки Шеррил пришлось краснеть за похождения своей молодости. Её ловили на списывании при сдаче экзаменов в Военно-морской академии США в Аннаполисе, одном из самых престижных колледжей Пентагона.

В Вирджинии на пост генпрокурора смог избраться ещё более скандальный персонаж по имени Джей Джонс. В ходе кампании вскрылась его приватная переписка, в которой он фантазировал об убийстве политических оппонентов.

В более благополучной Америке двадцатилетней давности это похоронило бы его кандидатуру, но в нынешних кризисных условиях раскола США электорат просто-напросто проигнорировал все скандалы.

В Калифорнии на референдуме приняли электоральную реформу с перерисовкой округов в конгресс, которая лишит республиканцев как минимум пяти мест в следующем созыве палаты представителей.

Обе партии нынче готовы откинуть в сторону любые приличия в жёсткой борьбе за власть. Аналогичным образом республиканцы в Техасе планируют лишить своих мест демократов. Ведь все понимают, что на будущих выборах в конгресс борьба будет идти буквально за каждый округ.

Самой же шумной и медийной стала драматичная гонка за пост мэра Нью-Йорка.

Нынешний глава города Эрик Адамс смог избраться лишь на один срок, в ходе которого он погряз в коррупционных скандалах. На него даже завели уголовное дело за получение подарков от лоббистов Турции и Катара. В конечном счёте уже в эпоху администрации Трампа расследование прикрыли, но оно успело подорвать рейтинги Адамса.

Сказывается и плачевная ситуация в Нью-Йорке — уровень преступности зашкаливает, улицы забиты бездомными и наркоманами, нелегальные мигранты отбирают рабочие места у местных жителей. Адамс как бывший коп и комиссар полиции Бруклина избирался в 2021 году с обещанием восстановить закон и порядок. Но при нём стало ещё хуже.

Только за последнее время Нью-Йорк сотрясли скандальные убийства вроде расстрела главы медстрахового гиганта UnitedHealth прямо в центре Манхэттена. В городском метро заживо сжигают людей, нападения и ограбления стали привычной рутиной.

Властям штата даже пришлось направить туда силы нацгвардии, лишь бы как-то остановить разгул криминала. Но и это не помогает — ведь многих уголовников со стажем просто отпускают на свободу местные «прогрессивные» прокуроры. Ну а те тут же отправляются дальше нарушать закон, раз их никак не наказывают.

Проявляется и острый инфляционный кризис — Нью-Йорк стал невероятно дорогим для жизни мегаполисом. Средний класс постепенно размывается, многие уезжают в другие штаты. За период после пандемии Нью-Йорк лишился примерно одного миллиона человек.

Город начинает напоминать некую антиутопию: с одной стороны — сверхбогатый высший класс, витающий на своём Олимпе, с другой — массы бедных и мигрантов, которые его обслуживают. Рано или поздно это должно было привести к социальному взрыву.

Первые звоночки как раз и случились в ходе нынешних выборов.

Обвалом рейтингов уходящего мэра Адамса решил воспользоваться экс-губернатор штата Эндрю Куомо. Он — представитель старой политической династии, его отец тоже был губернатором штата Нью-Йорк. Куомо пришлось уйти со своего поста летом 2021 года на фоне обвинений в домогательствах со стороны дюжины бывших сотрудниц. Он выждал несколько лет и попытался вернуться в политику, выдвинувшись в мэры Нью-Йорка.

Но не тут-то было.

Куомо рассчитывал легко победить на праймериз и даже не уделял этому много внимания. Он действовал по старинке — заручился поддержкой главных «решальщиков» и представителей политической машины Нью-Йорка вроде местных профсоюзных боссов. Куомо старался игнорировать всех оппонентов, в том числе молодого социалиста индийского происхождения по имени Зохран Мамдани.

Это и стало его роковой ошибкой.

Весной 2025 года Мамдани вообще практически никто не знал — он был лишь одним из избранных членов местной ассамблеи Нью-Йорка. Политик в раннем возрасте переехал в США вместе со своей семьёй. Всю свою взрослую жизнь он занимался профессиональным активизмом. Мамдани пошёл на праймериз при поддержке движения «Демократические социалисты Америки», которое хочет устроить революцию в рядах Демпартии.

И затем сработало сразу много факторов — личная харизма, запрос общества на молодых политиков с альтернативной повесткой, усталость от Куомо со всеми его скандалами. Мамдани удалось неожиданно уверенно победить на праймериз и стать официальным кандидатом от демократов. Он сходу попытался заручиться поддержкой истеблишмента Демпартии, но столкнулся с яростным сопротивлением.

Летние праймериз фактически растянулись ещё на три месяца вплоть до выборов. Куомо пошёл против Мамдани как независимый кандидат, его штаб освоил десятки миллионов долларов от крупных спонсоров с Уолл-стрит. Адамс какое-то время тоже пытался вести независимую кампанию, но в итоге снялся с выборов. Особняком стоял кандидат от республиканцев Кёртис Слива, напоминавший городского фрика.

За эти три месяца Мамдани смог организовать вокруг себя армию сторонников, собрать целые стадионы в свою поддержку и в целом провести крайне эффективную предвыборную кампанию. В конечном счёте многие демократы — от нынешнего губернатора штата Кэти Хокул до экс-президента Барака Обамы — всё же поддержали его на выборах.

Теперь он — первый на посту мэра Нью-Йорка социалист, индиец и мусульманин. Во главе крупнейшего американского мегаполиса с населением в 8 миллионов человек и ежегодным бюджетом в 120 миллиардов долларов оказался 34-летний неофит с очень левыми взглядами.

В программе Мамдани — заморозка цен на аренду жилья, введение бесплатного проезда в общественном транспорте, повышение налогов на богатых и белых нью-йоркцев, объявление бойкота компаниям, сотрудничающим с Израилем.

Очень символично, что в главном еврейском городе Америки победил ярый критик Израиля и сторонник палестинской «интифады». Мамдани даже пообещал арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху по решению МУС, если тот заявится в Нью-Йорк, например, на генассамблею ООН.

Избранный мэр — лицо новых левых, которые готовы давать отпор как Трампу, так и старому партийному истеблишменту демократов.

Белый дом готовится агрессивно воевать с Мамдани — республиканцы надеются, что его радикализм осложнит положение Демпартии на выборах в конгресс. Однако можно вспомнить, как демократы аналогично полагали, что Трамп в 2016 году похоронит республиканцев, а в итоге его MAGA-повестка стала доминировать в американской политике.

Теперь похожая идеологическая революция происходит и в рядах демократов. После выборов в конгресс левые планируют образовать значимую фракцию и начать влиять на принятие решений. А затем могут попытаться подмять под себя и президентские праймериз Демпартии.

В 2016 и 2020 годах истеблишмент с помощью различных уловок не дал выиграть на праймериз социалисту Берни Сандерсу. Теперь последний мстит, поддерживая молодых левых кандидатов по всей Америке.

И нельзя исключать, что после каденции Трампа маятник общественных настроений в США качнётся резко влево: власть возьмут в свои руки новые левые, мечтающие объявить войну американскому капитализму.

Поляризация и радикализация политики в Штатах будут и дальше усугубляться, что и показали прошедшие выборы в Нью-Йорке. Теперь многое зависит от того, удастся ли Мамдани реализовать обещанные реформы и не похоронит ли он под ними главный мегаполис США.