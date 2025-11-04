Российский рынок фруктов снова лихорадит: ананасы и мандарины дорожают, а впереди ожидается традиционный новогодний скачок цен. За год ананасы прибавили 16%, а мандарины могут подорожать к Новому году ещё на 20%.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты связывают это с логистическими сложностями и традиционным предновогодним ажиотажем, когда продавцы не упускают возможности заработать на праздничном спросе.

За последний месяц стоимость ананасов возросла на 7%. Если в начале осени средняя цена за килограмм составляла 567 рублей, то сейчас этот показатель достиг 607 рублей. Год назад те же ананасы можно было купить по 523 рубля за килограмм.

В столичных торговых сетях разброс цен составляет от 600 до 1200 рублей — в зависимости от сорта, страны происхождения и особенностей логистики. Более 80% всех ананасов поступает в Россию из Коста-Рики.

Мандарины демонстрируют более скромный рост — средняя цена увеличилась с 217 до 224 рублей за килограмм, что составляет 3% к аналогичному периоду прошлого года. Однако общий ценовой диапазон впечатляет: от 95 до 915 рублей.

Самые дорогие мандарины — сорт «Бэйби» из Китая и плоды из Азии, ЮАР и Латинской Америки, что объясняется сложными логистическими цепочками.

Подорожание коснулось не только экзотики. По данным Росстата, с 21 по 27 октября плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 1,1%. Неделей ранее темпы роста составляли почти в два раза больше — 1,9%, но даже при замедлении инфляция остаётся ощутимой.

Выросли в цене огурцы — на 5,1%, помидоры — на 3,2%, капуста — на 1,3%, свёкла — на 0,5%, бананы — на 0,4%.

Если смотреть на динамику с начала года, то лидерами роста остаются яблоки, подорожавшие на 5%. Остальная продукция, напротив, стала дешевле: огурцы — на 46,6%, капуста — на 30,3%, картофель — на 25,9%, лук — на 21,8%, помидоры — на 17,4%, бананы — на 9,8%.

Фактор сезонности

«Мы наблюдали, что в августе–сентябре цены на фрукты снижались, потому что урожай увеличивает объём поставок. Когда на рынок уходит больше предложений, цены, естественно, снижаются», — объясняет в интервью ИА Регнум доктор экономических наук, декан факультета «Плехановская школа бизнеса» РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Однако осенью ситуация меняется.

Ляндау обращает внимание на устоявшуюся практику российского рынка: «У нас есть замечательная традиция к Новому году увеличивать цены иногда чуть ли не в два раза, на 50% точно. Продавцы понимают, что люди всё равно хотят праздничный стол и будут покупать». По его словам, цены на фрукты начинают расти осенью, поскольку сезон проходит, а к новогодним праздникам происходит дополнительный скачок.

Аналитики АТОЛ прогнозируют, что к концу декабря ананасы могут подорожать ещё на 10%, а мандарины — на 20%. Такая динамика вполне ожидаема, учитывая, что эти фрукты остаются неизменными атрибутами новогоднего стола наравне с красной икрой, шампанским и ингредиентами для оливье.

Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с ИА Регнум предлагает несколько иной взгляд на ситуацию. Она отмечает, что говорить о всеобщем подорожании фруктов пока рано: «Основным исключением в ближайшие несколько месяцев станут цитрусовые — например, мандарины, которые к зиме у нас обычно, наоборот, дешевеют».

Эксперт уточняет, что импортная продукция в среднем дорожает меньше, чем выращенная в России. «Себестоимость выращивания фруктов и овощей у российских аграриев повышается опережающими темпами, при этом курс рубля в последнее время сохраняет стабильность», — поясняет она.

По словам Козий, основной тренд последних почти четырёх лет — усложнение работы как импортеров, так и производителей, поскольку их деятельность во многом зависит от эффективного импорта материалов и оборудования. «Есть определённые волны, свои взлёты и падения, но общий тренд именно такой», — добавляет она.

Потребление сокращается

Ляндау критически оценивает ситуацию с ценами на продукты питания в целом. Он указывает на разрыв между официальными данными об инфляции и реальным положением дел: «Рассказывают про инфляцию 8%, 7% — какие-то фантастические низкие цифры, а по факту мы видим подорожание на 20-30%».

По мнению экономиста, проблема заключается в том, что при базовой инфляции продуктовая инфляция опережает её, и люди вынуждены тратить значительно большую часть своего дохода на еду и лекарства. «Это ненормальная ситуация», — подчёркивает Ляндау.

Он считает, что решать эту проблему нужно комплексно, а не реактивным управлением по принципу «возникла проблема — сейчас попробуем решить».

Козий подтверждает, что потребление фруктов в России продолжает сокращаться из-за роста цен и снижения покупательской способности населения: «Потребители начинают экономить на фруктах намного раньше, чем на базовых дешёвых продуктах — макаронах, хлебе, картофеле».

У покупателей растут траты на базовые продукты питания, у производителей и поставщиков увеличиваются расходы на производство и доставку, поэтому растёт цена реализации. В итоге люди вынуждены отказываться от покупок, которые можно счесть «необязательными», снижая потребление фруктов.

«Мы всё больше отстаём от мирового тренда на здоровый образ жизни, который включает большую долю свежих фруктов и овощей в ежедневный рацион», — отмечает Козий.

Ждём зиму

На фоне снижающегося потребления и растущих издержек все участники рынка — от производителей до покупателей — оказываются в непростой ситуации. Ляндау ставит под сомнение способность рынка самостоятельно справиться с ней.

Он задаётся вопросом: почему при современных цифровых технологиях, позволяющих создавать специальные теплицы для комфортного выращивания овощей и фруктов, этот потенциал не используется в больших объёмах.

«Наверное, нужна поддержка со стороны государства на внедрение всех этих технологий, потому что понятно, что они дорогие, это всё недёшево. Но это ключевая сфера экономики», — считает экономист.

Он также критикует сетевые магазины, которые, по его мнению, являются скорее врагом потребителя. «Они сначала делают космическую наценку. Можно написать, что килограмм стоит 500 рублей, а можно написать, что килограмм был 800 рублей, а со скидкой он стоит 600 рублей. Вот такая политика и проводится», — поясняет Ляндау.

Пока одни эксперты говорят о росте цен, а другие — о сезонных колебаниях и возможной стабилизации, очевидно одно: рынок фруктов остаётся крайне чувствительным к любым изменениям — от курса валют до стоимости топлива. Что будет дальше, спрогнозировать сложно, так что остаётся лишь наблюдать — поживём, увидим.