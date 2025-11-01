Жизнь британского принца Эндрю, герцога Йоркского — один из самых потрясающих примеров падения высокопоставленного лица в современной истории.

Иван Шилов ИА Регнум

Связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, не просто подорвали репутацию принца — они оказали крайне негативное влияние на позиции королевской семьи в целом.

Когда-то любимый сын королевы Елизаветы II, украшавший королевскую семью своей военной карьерой и общественной деятельностью, Эндрю за последние пятнадцать лет превратился в символ кризиса доверия к британской монархии.

Именно поэтому в октябре король Карл III принял беспрецедентное решение, лишив брата всех королевских титулов.

Опасные связи

История связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном началась в 1999 году, когда финансиста ввела в круги британской знати его подруга Гислейн Максвелл. Эпштейн вскоре стал частью круга общения Эндрю, и в апреле 2000 года он был среди приглашенных на вечеринку в Виндзорском замке, организованную в честь 40-летия принца.

Именно тогда в жизнь Эндрю вошла Вирджиния Джуффре. По ее словам, летом 2000 года, когда ей было всего 16 лет, она начала работать в компании Эпштейна. Вскоре финансист и его партнеры начали систематически использовать девушку в сексуальных целях.

Согласно показаниям Джуффре, в течение 2001 года Эндрю трижды вступал с ней в половые отношения. По ее словам, во время последнего эпизода на острове присутствовали еще около восьми молодых людей, на вид им не исполнилось и восемнадцати.

Эндрю утверждал, что прекратил общение с Эпштейном в декабре 2010 года. Однако позже обнаружились электронные письма от февраля 2011-го, в которых принц писал ему: «Мы в этом вместе». Письмо наносило серьезный удар по показаниям члена королевской семьи.

После ареста Эпштейна в июле 2019 года и его смерти в тюремной камере через месяц скандал, казалось, начал затихать. Но в ноябре того же года Эндрю дал катастрофическое интервью телеканалу BBC, в котором попытался объяснить свою дружбу с осужденным преступником.

Вместо того, чтобы выразить сочувствие жертвам, принц сосредоточился на защите собственной репутации, утверждая, что не помнит даже о встречах с Джуффре. Когда ему показали фотографию, на которой он обнимает молодую Вирджинию, Эндрю предположил, что снимок может быть подделан.

Интервью вызвало волну насмешек и осуждения в британских и международных средствах массовой информации.

Семья на страже

Реакция королевского дворца на обвинения эволюционировала в течение многих лет, отражая растущее давление общественности и СМИ.

В 2015 году, когда имя Эндрю впервые появилось в судебных документах, дворец выпустил категорическое опровержение, заявив об «отсутствии любых намеков на неправомерное поведение в отношении несовершеннолетних».

После ареста Эпштейна в 2019-м семья попыталась дистанцироваться от принца. После его пресловутого интервью было объявлено, что Эндрю уходит от публичной жизни «на неопределенное время». Однако это решение, казалось, было просто косметическим — принц остался в своем дворце, сохранил титулы и привилегии и лишь формально отказался от своих обязанностей.

В 2022 году давление на принца существенно возросло, и Эндрю был вынужден выплатить Джуффре многомиллионную компенсацию. Конкретная сумма не разглашалась, но различные эксперты говорили о 12 миллионах фунтов стерлингов.

Хотя Эндрю и не признал вину, признание иска под давлением общественного мнения показало, что королевская семья не может больше эффективно его прикрывать.

Критический момент наступил после публикации мемуаров Джуффре в минувшем октябре. Череда новых обвинений, включая откровение о том, что Эндрю якобы просил свою службу безопасности собрать персональные данные о ней, вызвала массовое возмущение.

Досталось и королю: во время посещения собора в Личфилде возмущенный подданный закричал: «Как долго вы знали об Эндрю и Эпштейне? Просили ли вы полицию закрыть информацию об Эндрю?»

Это публичное унижение монарха стало последней каплей. Консервативные политики, работники правоохранительных органов и члены парламента стали активно требовать немедленных действий. Давление было столь велико, что Карл III был вынужден действовать.

Что останется у Эндрю

Букингемский дворец объявил о формальном процессе лишения Эндрю всех его титулов и привилегий. Кроме того, принцу было приказано оставить 30-комнатный дворец на территории Виндзорского замка Royal Lodge, в котором он прожил более 20 лет.

Теперь он будет проживать в более скромном жилище, поместье Сандрингем в Норфолке. Расходы будет нести лично король.

Несмотря на беспрецедентное наказание, Эндрю сохранил две критически важные для него привилегии.

Во-первых, за ним осталось место в очереди на престол. Эндрю остается восьмым в линии престолонаследия после принца Уильяма и его троих детей, а также принца Гарри и его двух детей.

Удаление принца из списка претендентов на трон потребовало бы принятия закона британским парламентом и согласия 14 других стран, где Карл до сих пор является королем. Такой процесс чрезвычайно сложен и политически невыгоден для монархии.

Во-вторых, Эндрю все еще остается Советником государства. Этот статус дает ему право выполнять определенные королевские функции, включая присутствие на заседаниях Тайного совета.

Однако практически он не сможет выполнять эту роль: в 2022 году был принят закон, требующий, чтобы Советники государства были активными членами королевской семьи, что автоматически исключает возможность осуществления этих обязанностей как самим Эндрю, так и его племянником, принцем Гарри.

А где же суд?

Один из главных аспектов, за который общественность жестко критикует королевскую семью, — отсутствие суда над принцем, несмотря на всю тяжесть предъявленных обвинений.

Убедительные показания Джуффре и других жертв не сподвигли британское правосудие инициировать уголовное дело против Эндрю. В отличие от официально обвиненного Эпштейна, Максвелл, приговоренной к 20 годам тюремного заключения, и Вайнштейна, осужденного в Нью-Йорке, Эндрю избежал формального судебного разбирательства.

Это вызвало острые вопросы о том, существует ли в Британии реальный принцип равенства перед законом. Почему обычные граждане, обвиненные в подобных преступлениях, предстают перед судом, а принц — нет?

Попал в фокус

Решение Карла III о лишении Эндрю всех титулов можно рассматривать как попытку спасти монархию, поскольку фактически признана подотчетность членов королевской семьи общественности.

Подобный подход беспрецедентен: в новейшей истории Британии, такого не происходило никогда.

В последний раз королевский титул был отозван в 1919 году, когда принц Карл Эдуард был лишен титула герцога Олбани за то, что встал на сторону Германии в Первой мировой войне. Однако же все было сделано не настолько публично, как сейчас.

Эндрю же не повезло попасть впросак в эпоху социальных медиа, круглосуточной трансляции новостей и растущего общественного требования прозрачности.

Скандал и его последствия, несомненно, стали критическим моментом в истории британской монархии.

С одной стороны, решение Карла III лишить своего брата всех титулов и привилегий может быть расценено как способность монархии к адаптации и исправлению ошибок в ответ на требования общества.

С другой, сам факт совершения серьезных проступков членом королевской семьи и «замыливание» ею ситуации в течение целых пятнадцати лет подорвали доверие британцев к монархии как институту.

В эпоху, когда молодые подданные короны все чаще выступают против его сохранения, а социальное неравенство обостряет критику привилегированных классов, монархи больше не могут позволить себе защищать членов своей семьи от общественного осуждения и уводить от ответственности перед законом.

И хотя другие члены семьи, принц Уильям и принцесса Кейт остаются популярными, а общественная поддержка монархии формально все еще выше 50 процентов, тренд неоспорим: этот институт теряет сторонников среди молодого поколения, и серьезные скандалы ускоряют эрозию доверия.