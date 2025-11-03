Три недели прошли с тех пор, как мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины, тем самым лишив и полномочий городского головы. Пришедшей ему на смену военной администрации этого срока оказалось достаточно, чтобы показать себя во всей красе.

Иван Шилов ИА Регнум

Как ни пыжился Труханов, как ни грозился обжаловать решение Зеленского об аннулировании его гражданства в судах, можно констатировать: смена власти в Одессе, по сути, состоялась, и экс-губернатор Днепропетровской области генерал СБУ Сергей Лысак надёжно утвердился в кресле мэра Южной Пальмиры.

Александр Сергеевич Пушкин устами посетившего Одессу лирического героя «Путешествия Онегина» указал на отдельные недостатки городского хозяйства: «Я б мог сказать: в Одессе грязной — И тут бы, право, не солгал».

В этом смысле за истекшие двести лет мало что изменилось. Неделю назад генерал Лысак посетовал на «бардак» на улицах и объявил «месячник чистоты», по итогам которого пригрозил «рычагами воздействия» тем городским чиновникам, которые с мусором не справятся. Хотя один виновник городских бед уже точно определён: Пушкин.

Монумент поэту, установленный еще в XIX в. на деньги горожан (как частных жертвователей, так и муниципалитета) и ставший одним из символов Одессы, по распоряжению главы военной администрации обнесли оградой из фанеры.

Сигнал вполне очевидный: аналогичный забор незадолго до сноса появился и вокруг памятника Основателям Одессы, больше известного как памятник Екатерине II.

Постановление о сносе памятника уже давно вынес губернатор Одесской области Олег Кипер; администрация Труханова не то чтобы отказывалась его исполнять, но по старой одесской традиции пыталась заволокитить дело бюрократическими процедурами: мол, снос памятника — дело сложное и хлопотное, надо создать комиссию, разработать проект, согласовать бюджет…

Лысак же подошёл к делу существенно проще. Оно и понятно: что может быть более наглядным знаком того, что в городе наступили новые порядки, чем снос одного из самых любимых памятников?

Местные чиновники улавливают сигналы новой власти моментально. От Труханова уже отвернулись многие его вчерашние соратники, включая членов наиболее ближнего круга, всецело обязанных ему своим положением и благополучием.

По-человечески их понять можно: с генералами СБУ на Украине шутить не принято, и чиновники вынуждены проявлять лояльность даже не только ради того, чтобы сохранить должность, но и из заботы о собственной безопасности. Потому что для тех, в чьей лояльности власти не уверены, варианты возможны самые различные.

Сам Труханов уже после своей отставки получил «гол в раздевалку»: очередное уголовное дело, на этот раз с обвинениями в служебной халатности по факту действий городских властей во время потопа 30 сентября, унесшего жизни девяти одесситов.

Это не первое и, надо думать, не последнее уголовное дело против Труханова, но есть нюансы: предыдущие дела, преимущественно по различным коррупционным статьям, расследовали НАБУ и САП, отношения с которыми у офиса президента спорные. Дело же по служебной халатности подследственно нацполиции и Генпрокуратуре, а это прямая подчинённость вертикали власти Владимира Зеленского.

Именно его офис будет дальше решать судьбу лица без гражданства. Пока что, похоже, какие-то радикальные действия сочли нецелесообразными, ограничившись помещением Труханова под круглосуточный домашний арест.

Впрочем, Лысак — не просто новый мэр, а ещё и генерал СБУ, хотя и в отставке, так что уборкой мусора, изоляцией Труханова и Пушкина дело не ограничивается.

В последние дни в Одессе идёт новая волна арестов, по охвату сопоставимая лишь с событиями февраля-марта 2024 года. В СИЗО по различным политическим обвинениям оказалось немало одесситов, каким-то чудом избежавших недоброжелательного внимания СБУ в «первую волну».

Так, 31 ноября СБУ сообщила об аресте экс-депутата горсовета Валентина Чернова, которого обвинили в госизмене.

Чернов и правда имел отношение к тому, что было принято называть «пророссийским движением», хотя и не относился к его радикальному крылу. В 2014 году он действительно даже участвовал в митингах на Куликовом поле (одесском Антимайдане). Однако какой-то роли в этом движении не играл, а после его разгрома 2 мая 2014 года и вовсе исчез из общественной жизни, явно мечтая о том, чтобы о соответствующих страницах его биографии и когда-то имевших место политических амбициях как можно скорее забыли.

Какое-то время это работало — до тех пор, пока новому руководству Одессы не понадобилось продемонстрировать эффективность в «обеспечении общественной безопасности».

И так как все более-менее известные представители «пророссийского движения» к этому моменту либо уже находятся за решёткой, либо покинули пределы Украины, в качестве материала для демонстрации пришлось использовать тех, кто имел к «антигосударственным элементам» ну хоть какое-то отношение — вроде Валентина Чернова, например.

Между тем, если уж говорить об «общественной безопасности» в Одессе, то перед новым мэром-генералом стоят и другие, куда более сложные задачи, которые вряд ли удастся решить одной лишь имитацией бурной деятельности.

Недовольство политикой украинских властей растёт в Одессе быстрее, чем в других городах Украины, и в условиях, когда нормальный политический протест практически невозможен (да и цели этого протеста в условиях продолжающихся военных действий сформулировать сложновато), это недовольство находит себе практически одну-единственную отдушину — сопротивление действиям ТЦК.

В Сети всё чаще появляются видео того, как одесситы буквально силой отбивают «бусифицированных» земляков у представителей мобилизационных органов, причём зачастую речь идёт о том, что на помощь подтягиваются совершенно незнакомые люди, просто случайные прохожие, действующие к тому же с таким напором, что тэцэкашники зачастую оказываются вынуждены банально ретироваться.

Причём даже и это удаётся не всегда: 30 октября на одесском промрынке «7-й километр» возмущённые торговцы перевернули «бус» ТЦК, а его экипажу надавали тумаков.

По слухам, была попытка похищения одного из сотрудников рынка, имевшего на руках все необходимые документы о наличии отсрочки.

Не секрет, что помимо решения задач по отлову пушечного мяса для ВСУ, ТЦК не против пополнить и собственные карманы, в том числе и посредством банального похищения людей и вымогательства выкупа с их родственников. Вполне возможно, что нечто подобное попытались проделать и на «7-м километре».

И если это так, то тэцэкашники просто не очень понимали, что с подобными планами они приехали просто не в то место: в противостоянии по схеме «на беспредел ответим беспределом» у работников одесских рынков вообще и «7-го километра» в особенности куда больше и опыта, и ресурсов.

По экономическому значению «7-й километр» и в довоенные времена превосходил крупнейшие промышленные предприятия региона и был сравним с важностью Одесского порта.

Это не просто рынок, а целое явление в экономике Одесского региона. Уже много лет он является важнейшим узлом логистики и дистрибьюции для лёгкой промышленности всей Украины, а также сопредельных государств, вроде той же Молдавии.

Именно через «7-й километр» на Украину ввозится практически вся ткань, швейная фурнитура, значительная часть швейного оборудования и т.п. Там же находила своих покупателей изготавливаемая с помощью всего этого продукция. Равно как и продукция, завозимая на Украину из-за рубежа, в том числе и через различного рода «серые» схемы.

И если в «той еще» Одессе местом, где изготавливался «контрабандный товар» была Малая Арнаутская улица, то теперь им является огромный рынок, раскинувшийся в семи километрах к западу от города.

В сознании одесситов эта торговая площадка ассоциируется с большими и зачастую шальными деньгами (в виде самого обычного кэша в долларах и евро), зарабатывавшимися без особой оглядки на требования таможенного и налогового кодексов.

Важной составляющей феномена «7-го километра» всегда была его некоторая экстерриториальность. Он представлял собой город в городе и государство в государстве, где украинские законы и юрисдикция властей всегда действовали постольку-поскольку.

Даже сотрудники правоохранительных органов для расследования вполне банальных уголовных преступлений на рынок попадали лишь по согласованию с его администрацией — уж не говоря о мероприятиях по расследованию экономических преступлений (контрабанда, незаконные валютные операции, продажа контрафактных товаров), которые составляли буквально суть работы «7-го километра».

Разумеется, эта «автономия» рынка обеспечивалась немалыми «отступными» в адрес всех без исключения украинских властей, которые взамен соглашались закрывать или хотя бы прикрывать глаза на специфику социально-экономических отношений на рынке.

По слухам, ещё в 2023 году администрация «7-го километра» выговорила себе аналогичную автономию и в отношении действий ТЦК: для губернатора Одесской области Олега Кипера нашли достаточно весомые аргументы, убедившие его, что визиты представителей этих структур на рынок будут вредны для бизнеса, и их автобусы на «7-м километре» с тех пор практически не появлялись.

В связи с чем нынешний «визит» на «7-й километр» был своего рода беспределом в квадрате: он нарушил как писаные законы, так и неписанные кулуарные договорённости.

Не исключено, что имела место своего рода самодеятельность сотрудников ТЦК: бригады «ловцов человеков» пользуются известной автономностью, находясь как бы в режиме «свободной охоты», и не исключено, что конкретная бригада решила попытать счастья на «7-м километре».

Однако существует и мнение, что самодеятельностью здесь не пахнет, а случившееся также связано с новым мэром-генералом и является частью некоего долгоиграющего плана по переделу сфер влияния в Одессе и её окрестностях: проще говоря, по переводу «7-го километра» из-под губернаторской «крыши» под мэрско-эсбэушную.

В пользу этого говорит тот факт, что СБУ уже возбудило по факту случившегося уголовное дело по ст. 114-1 УК Украины — препятствование деятельности вооружённых сил. Теоретически это дело теперь может быть инструментом давления на администрацию, чтобы заставить её договариваться уже с СБУ или с её представителем на посту мэра Одессы — Сергеем Лысаком.

Собственно, назначение в богатом портовом городе, удалённом от линии фронта минимум на 200 километров, военной администрации взамен абсолютно лояльного Киеву местного самоуправления могло иметь исключительно меркантильные, но никак не военно-стратегические интересы.

В ситуации, когда экономики Украины фактически не существует, а западные вливания начинают постепенно усыхать, наличие финансовых потоков, неподконтрольных непосредственно Зеленскому и его ближайшему окружению, становится непозволительной роскошью.