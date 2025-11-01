Белый дом не сбавляет своей внешнеполитической активности, хоть и происходит это на фоне сильнейшего раскола США и нерешённого кризиса с шатдауном американского правительства. И если верить Дональду Трампу, то он идёт буквально от победы к победе.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако нынешнее азиатское турне президента США показало, что позиции Америки на мировой арене продолжают неумолимо слабеть. И Вашингтону всё сложнее навязывать свою волю не только странам-оппонентам, но даже союзникам.

Азиатские государства, тесно связанные с США, давно поняли схему, по которой нужно взаимодействовать с Трампом. Он любит создавать шумиху из ничего и строить воздушные замки, которые можно продавать своему электорату как большие достижения.

Первыми этим воспользовались монархии Персидского залива, ещё весной наобещавшие инвестиции в несколько триллионов долларов. Прошло уже полгода, но ни один доллар до Америки так и не добрался.

Затем наступила очередь евробюрократов унижаться перед Трампом на его же гольф-корте в Шотландии. Они уже пообещали суммы поменьше — сотни миллиардов долларов на покупку американских вооружений и энергоносителей.

Но пока и этот воз с места не стронулся — например, в новом бюджете Германии лишь 8% ассигнований уходит на заказ оружия из США. А по общей программе закупок вооружений для поддержки Украины осваиваются лишь считаные миллиарды долларов, которые никак Киеву не помогают.

Теперь примеру арабов и европейцев последовали японцы с южнокорейцами. Они суммарно предложили Трампу инвестиции в 900 миллиардов долларов.

Сумма немаленькая — Сеул обещает строить танкеры для США, а также вкладываться в добычу газа на Аляске. Япония готова увеличить своё присутствие на рынке автомобильных производств в Америке.

Впрочем, на текущий момент никаких твёрдых сделок заключить не удалось — всё остаётся на уровне рамочных соглашений и политических обещаний.

Вместе с тем США продолжают оказывать тарифное давление. Ни одной из стран, за исключением Китая, не удалось убедить Трампа понизить тарифы на их товары.

Страны Юго-Восточной Азии — Камбоджа, Малайзия, Таиланд — вынуждены обнулять пошлины на импорт из Штатов. А взамен получают лишь небольшое количество исключений, которые не смягчат тарифный удар в десятки процентов.

В Японии и Южной Корее остро стоит и военный вопрос. Ведь команда Трампа требует от этих стран, а также от Филиппин, Тайваня и Австралии, поднять свои военные траты до 5% от ВВП.

Однако это пока остаётся на уровне фантастики — как и в Европе. Упомянутые страны в среднем тратят на оборонку ощутимо меньше, чем те же участники НАТО.

Но избежать давления США не получается. Более того, им угрожают сокращением численности американского военного контингента в случае нежелания следовать повестке Вашингтона. Американский зонтик безопасности начинает постепенно схлопываться и в Европе, и в Азии.

Венцом азиатской поездки Трампа стала его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. Правда, обе стороны наотрез отказываются раскрывать детали заключённой сделки, информацию приходится собирать по крупицам из разных инсайдов.

Китай пошёл на символические уступки, пообещав закупить крупную партию американской сои. Из-за торговой войны новых поставок соевых бобов из США в Поднебесную не было с мая: Китай полностью перешёл на сою из Бразилии и Аргентины.

Это сильнейший удар для американских фермеров из штатов Среднего Запада, житницы Америки. И они точно не отблагодарят Трампа на скорых выборах в конгресс, ведь эти штаты — Мичиган, в меньшей степени Айова и Огайо — являются колеблющимися.

Поэтому администрации Белого дома и пришлось буквально умолять китайцев возобновить закупки американской сои.

Одновременно Пекин смягчил экспортные ограничения для редкоземельных металлов, но только на один год.

Дефицит редкоземов привел к сильнейшему кризису в американской промышленности. Весной многие производства — например, выпуск кроссоверов Ford Explorer — просто остановились из-за отсутствия редкоземельных магнитов. На Китай приходится 90% мирового рынка редкоземов, заместить его попросту некем.

И эта ситуация будет оставаться кризисной и дальше.

К примеру, американский ВПК нынче находится под китайскими санкциями и всё равно недополучает металлы из Поднебесной. А военные гиганты США использовали более 80 тысяч компонентов, изготовляемых из китайских комплектующих, на замену которых уйдут годы.

Тем временем стоимость редкоземов на внутреннем рынке США взлетела на тысячи процентов.

Китай нащупал очень серьёзный рычаг давления на американцев и европейцев и пользоваться им будет ещё неоднократно.

Впервые в истории Вашингтону пришлось смягчить свои санкции против Поднебесной и отказаться вводить рестрикции против тысяч китайских компаний: им не будут запрещать покупку многих американских чипов. К тому же ослабляется и общее тарифное давление на китайский бизнес.

На текущий момент средняя реальная пошлина в отношении поставляемых товаров из Китая в США составляет лишь 30%. Это существенно меньше, чем тарифы в отношении, скажем, Бразилии или Индии в 50%.

Иными словами, производить в Китае для экспорта в Америку вновь становится выгоднее, чем в странах — союзниках Вашингтона. Политика релокации производств в эти государства провалилась — теперь они будут возвращаться обратно в Китай.

Между Вашингтоном и Пекином де-факто случилась заморозка торгового конфликта. Но окончательно он не завершен и может вновь вспыхнуть в любой момент, ведь основные противоречия в отношениях не устранены.

Обе стороны лишь согласились временно отступить от края безудержной тарифной эскалации, которая могла бы нанести тяжелейший ущерб экономикам всего мира.

Однако Китай показал, что ведение переговоров с позиции силы против Трампа работает. Нужно лишь жёстко отстаивать свои национальные интересы, чего не получается у зависимых от США государств, и в конечном счёте можно добиться для себя вполне приемлемых условий торговли.

Очевидно, что ещё жёстче Пекин будет теперь вести дела с Евросоюзом, который на фоне США выглядит гораздо более уязвимым.

Не удалось Трампу за счёт азиатского турне усилить свою переговорную позицию и внутри страны. Уже целый месяц продолжается шатдаун — паралич федерального правительства. Он уже становится самым длительным в американской истории.

Демократы вовсю используют азиатские просчёты Трампа как аргумент в пользу слабости нынешней администрации. Для них это дополнительная причина продолжать блокировать принятие госбюджета, хотя негативных последствий шатдауна проявляется всё больше и больше.

Тарифные метания уже привели к новому инфляционному витку в США. А американский бизнес, недовольный непредсказуемой и хаотичной ситуацией, пытается заблокировать действие пошлин в суде.

Нынешний раскол Америки только усугубляется — Трампа обвиняют и в том, что он сейчас вынужденно уделяет больше внимания внешней политике, раз внутри страны всё из рук валится. Для Джо Байдена такая ситуация стала роковой, теперь она же грозит и Трампу.

А главной жертвой азиатского фиаско Трампа в итоге рискует оказаться Венесуэла — на ней попробуют отыграться за провалы Белого дома на всех других направлениях. Если же и с Венесуэлой не получится, то ничего хорошего с рейтингами Трампа точно не произойдет.