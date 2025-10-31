В Рио-де-Жанейро прошла масштабная операция против наркокартелей. Почти два дня крупнейший город Бразилии напоминал филиал сектора Газа — летали беспилотники, раздавались взрывы, не смолкала стрельба, дома окутывали столбы черного дыма. А потом начали выносить трупы.

Иван Шилов ИА Регнум

В бразильских медиа сообщают о смерти 132 человек, активно делая упор на то, что большая часть убитых — это представители известной в стране наркогруппировки «Красная команда», а четверо — сотрудники полиции.

Мирные жители — дети, женщины, старики — вроде как не пострадали, хотя, если учитывать особенности проживания в фавелах, верится в такое с трудом.

Руководство штата, затеявшее операцию и готовившее ее несколько месяцев (а по данным отдельных источников — и около года), тем не менее не намерено останавливаться.

Хроника столкновений

С самого утра 28 октября объединенные силы полиции, используя бронетехнику, вертолёты и беспилотники, начали зачистку сложных районов трущоб Пенья и Алеман на севере города. Известно, что правоохранители приехали в фавелы, имея на руках более ста ордеров на арест и еще свыше 180 на обыск.

Боевики ОПГ «Красная команда» в ответ начали перекрывать ключевые магистрали районов, устраивать баррикады из угнанных автомобилей и мусора, а также — что больше всего заинтересовало журналистов — запускали боевые беспилотники со взрывчаткой.

Позже, чтобы отвлечь внимание, представители «Красной команды» совершили массовое нападение, совмещенное с ограблением, на посетителей бразильского метро. Возле нескольких станций произошли перестрелки, однако жертв удалось избежать: работники метро и особенно экипажи электричек оказались в состоянии полной боевой готовности и не допустили атаки на поезда.

С городскими автобусами ситуация обернулась хуже в силу естественных причин: напасть на автотранспорт в разы легче. Правда, уже в первые часы боевых действий маршруты прекратили функционировать, что также спасло жизнь многим.

Тогда же жители начали сообщать о первых столкновениях, а школы и университеты прекратили работу. Обычная полиция прекратила работать в зоне спецоперации до разъяснения ситуации.

Что касается местного населения, то большая часть, услышав взрывы, убежала в лесистую местность рядом с фавелами и попыталась укрыться там. Однако вскоре туда прибыли и боевики, и спецназ, что посеяло еще больший переполох.

Параллельно — когда полицейским удалось захватить главу регионального отделения «Красной команды», а также его финансового оператора — начали раздаваться угрозы руководителей ОПГ, находящихся в заключении в местных тюрьмах.

Оттуда же стали поступать указания захватить соседний с фавелами рынок, перекрыть доступ к международному аэропорту на севере Рио, а также пытаться получить контроль над электроподстанциями.

Еще раньше боевики открыли стрельбу по местным жителям, сея хаос и неразбериху.

Эхо войны на Украине

Отдельное место занимает дискуссия о жесткости силового решения при проведении спецоперации. Многие эксперты, сами силовики и правые активисты утверждают, что жертв среди мирного населения фавел на фоне случившегося «нет вообще».

Тем не менее звучит это утверждение весьма сомнительно, особенно если иметь в виду скученность в фавелах и сам характер полицейских зачисток на таких территориях. Кроме того, некоторые жители чуть ли не специально лезли в самую гущу событий, разыскивая своих живых или мертвых родных.

За первые сутки операции погибло не менее 120 человек. Опознание тел показало, что некоторые погибшие бандиты не то что не были жителями конкретных фавел, а и вовсе прибыли из других штатов в качестве, так сказать, подкрепления.

На основательную их подготовку к боевым действиям указало и огромное количество стрелкового оружия, найденного при обысках.

Интересно, что в региональных СМИ тут же поднялась шумиха: у бандитов нашлось оружие, принадлежащее вооруженным силам Венесуэлы. И этим как-то замылился тот факт, что оперативники обнаружили также стволы с маркировкой ВС Аргентины, Бразилии, Перу, кустарные копии американского, российского и европейского оружия.

Члены ОПГ готовились к противостоянию и буквально подчистую вымели все, что было в наличии на черном рынке.

Обращает на себя внимание и использование беспилотников со взрывчаткой, то есть военной технологии, получившей развитие на полях сражений СВО. Ранее неоднократно упоминалось, что взаимодействию с подобными технологиями члены «Красной команды» и других бразильских группировок научились во время «командировок» на Украину.

Однако в настоящий момент все больше говорят о том, что такие поездки уже не требуются — в Сети полно соответствующих видеоматериалов, там же можно найти инструкторов из Восточной Европы, которые все объяснят платежеспособным желающим.

Что касается самих дронов, то чаще всего боевики используют продукцию, поступающую из Китая и с территории Парагвая.

Федералы vs Рио

Масштабы спецоперации, вылившейся в настоящие боевые действия, вызвали скандал, разразившийся между губернатором Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро и федеральным бразильским руководством.

Губернатор Кастро пошел против воли президента Лулы и его команды, придерживающихся «левой» повестки. Их тактика предполагает работу с «наркосообществом» через улучшение жизни его представителей, а не с помощью жестоких расправ.

Однако Кастро, которого местные ресурсы называют сторонником правого экс-президента Жаира Болсонару, заявил, что просто вынужден был пойти на такие меры на фоне небывалого усиления «Красной команды». Также он утверждал, что неоднократно запрашивал федеральную помощь, просил подкрепление и технику, уведомлял о предстоящей операции, но ответа так и не получил.

Министр юстиции Бразилии Рикардо Левандовски отреагировал на заявления и сообщил, что никаких запросов из Рио не поступало, и раскритиковал методы проведения операции. Тогда губернатор Кастро передал прессе документы, подтверждающие наличие запроса. Одновременно его сторонники обрушились с критикой на федеральные ведомства, мимоходом обвиняя самого президента Лулу чуть ли не в сотрудничестве с руководством «Красной команды».

На фоне политической напряженности, а также из-за того, что президент был вне страны, возвращаясь с саммита в Малайзии, исполняющий его обязанности вице-президент Жералду Алкмин созвал экстренное совещание, вызвав туда представителей федеральных министерств.

Параллельно министр юстиции ответил на демарш Кастро, потребовав либо взять на себя ответственность за операцию, либо уйти в отставку — и запросить федеральную поддержку официально.

После небольшого затишья губернатор запросил перевод десяти самых опасных преступников в тюрьмах Рио-де-Жанейро в федеральные пенитенциарные учреждения, чтобы исключить любую возможность их участия в координации действий боевиков в фавелах.

Выглядело это как своеобразный компромисс в конфликте с федералами, но ситуация явно не закончила развиваться. О случившемся в Рио негативно высказались в ООН, а Национальный совет по правам человека потребовал вмешательства Верховного суда Бразилии.

Кроме того, губернатор провел частную встречу с командой президента, где получил предупреждение о том, что для изучения всех обстоятельств открыто расследование.

Публике Клаудио Кастро сообщил, что проверок и контроля не боится и будет продолжать бороться с преступностью в штате. Кроме того, он заявил, что получил поддержку от других субъектов в вопросах борьбы с ОПГ и уволит всех госслужащих, критикующих спецоперацию.

Поведение Кастро и действия полиции Рио предсказуемо вызвали негативную реакцию у жителей фавел, вышедших с протестами к зданиям региональных органов власти, а также развесивших плакаты, на которых губернатора называли «убийцей».

Интересно, что ранее он уже отметился законопроектом, устанавливающим надбавки полицейским за убитых наркоторговцев, что также не добавляет ему обаяния в глазах местных левых.

Также весьма сомнительно, что самая кровавая за последние несколько лет операция в Рио сможет остановить насилие со стороны ОПГ. Представители «Красной команды» уже пообещали отомстить — и кажется, в числе первых пострадавших снова окажутся мирные жители.