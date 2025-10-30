Индию взбудоражил шпионский скандал. В центре него Мохаммад Адиль Хуссайни (также известный под именами Саид Адиль Хуссейн и Александр Палмер) — респектабельный ученый-атомщик, который в течение нескольких лет похищал чувствительные сведения из ведущего ядерного центра страны и продавал их охотникам до чужих секретов.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что главный подозреваемый по делу был арестован еще 17 октября, придать огласке дело решились только сейчас. И в крайне общих чертах. Во многом потому, что индийские правоохранители до сих пор, кажется, до конца не определились, в чьих именно интересах он работал.

Эта история может показаться болливудским ремейком знаменитой ленты Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо, но реальность как всегда ярче вымысла.

Ненастоящий атомщик

Долгое время 59-летний Мохаммад Адиль Хуссайни не привлекал внимания правоохранителей и прилежно трудился в Центре атомных исследований имени Бхабхи (BARC) в Мумбаи — ведущем профильном научно-техническом объединении страны, где ковалась в том числе военная часть национальной ядерной программы.

Среди коллег он имел значительный авторитет как опытный ученый, начавший свой профессиональный путь в Нью-Йорке и вернувшийся впоследствии на родину развивать атомную отрасль.

Однако это — лишь часть тщательно продуманного образа.

На деле Хуссайни никогда не работал в зарубежных научных центрах, а большую часть своих дипломов и научных регалий подделал.

Впрочем, широкий кругозор и актерские задатки помогали ему поддерживать беседы на сложные темы с коллегами по цеху, а также демонстрировать глубину познаний в ядерной физике.

Когда обман вскрылся, многие так и не смогли поверить, что респектабельный профессор оказался самозванцем.

Стоит отметить, что подозреваемый подделывал не только личные документы, но и служебные приказы на повышение уровня допуска — в этом ему помогал младший брат Ахтар, в прошлом имевший условный срок за подлог лотерейных билетов.

Причем нынешние фальшивки были изготовлены им столь искусно, что злоумышленник имел практически неограниченный доступ к техническим секретам и мог изучать интересующие материалы, не вызывая подозрений у службы безопасности.

А еще в приоритетном порядке получал приглашения на крупные научные мероприятия, где искал потенциальных заказчиков на индийские ядерные секреты.

«Иранские деньги»

Изначально индийские власти считали, что задержанный — пакистанский агент, коих правоохранители за последние месяцы арестовали уже с десяток.

Однако, попав в руки правосудия, Хуссайни буквально огорошил следователей информацией, что уже несколько лет как завербован иранской внешней разведкой.

Якобы через него Тегеран получал информацию как о научных прорывах индийских атомщиков, так и о строении проверенных временем технологических цепочек. А после — использовал эти данные для укрепления собственного «ядерного периметра».

От ответа на вопрос, были ли среди переданных секретов сведения о военной составляющей индийской ядерной программы, Хуссайни раз за разом уклонялся, отмечая лишь, что его труд «крайне щедро оплачивался» иранскими визави.

Среди прочего, фальшивый атомщик смог купить себе элитную недвижимость в Дубае, куда и планировал ретироваться в ближайшие месяцы. Однако индийская контрразведка добралась до него раньше.

При этом, стремясь запутать следствие, Хуссайни несколько раз называл в качестве гипотетических заказчиков иранских ученых-атомщиков, которые погибли в результате израильских бомбардировок в июне 2025 года. Тем самым делая проверку версии очень трудной — если не невозможной.

Явные нестыковки

Со временем было установлено, что задержанный постоянно выезжал транзитом через третьи страны в Пакистан, где якобы и происходили передачи секретных сведений иранцам. При этом легенды для его зарубежных вояжей, как правило, были правдоподобными — поездки на научные конференции в арабских странах или в Азии — и не вызывали вопросов.

А благодаря нескольким липовым загранпаспортам Хуссайни мог раз за разом въезжать в Пакистан, оставляя реальный паспорт чистым.

Впрочем, иранская версия — хотя и до сих пор является одной из основных — имеет ряд явных нестыковок.

В первую очередь, бросается в глаза нетипичное место встречи с «куратором».

С учетом того, что иранские и пакистанские спецслужбы не слишком жалуют друг друга, вряд ли Исламабад позволил соседям вести шпионскую игру на своей территории. Особенно после череды приграничных стычек, имевших место в последние годы.

Неясна и мотивация Ирана «взламывать» индийскую ядерную программу изнутри — с учетом того, что Дели является важным торговым партнером Тегерана и помогает стране в том числе поддерживать на плаву его экономику, периодически закупая «серую» сырую нефть.

Вряд ли иранские элиты стали бы стрелять себе в ногу и испытывать лояльность индийцев на прочность.

Саудовский след

Внезапной зацепкой стала недвижимость, купленная Хуссайни на «иранские деньги». Его свежеприобретенная жилплощадь находится в районе, где проживают выходцы из Саудовской Аравии — публично оппозиционные, но на деле примирившиеся с правящим домом.

Это натолкнуло следствие на мысль, что под маской «иранского разведчика» вполне мог выступать саудовский агент.

При такой постановке вопроса сразу становится понятно, почему встречи проходили именно в Пакистане. Исламабад не препятствовал деятельности близкого союзника, к тому же занимающегося де-факто подрывом и дискредитацией ядерной программы главного регионального соперника — Дели. И это позволяло саудовским спецслужбам вести дела без страха разоблачения.

Впрочем, по мере расследования вопросов у правоохранителей становится только больше.

Так, например, один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что Хуссайни в рамках сделки со следствием назвал как минимум три страны, куда могли потенциально утечь индийские ядерные секреты.

Более того, по словам задержанного, он не ограничивал себя кражей данных только из BARC и, в частности, смог выудить некие «особые данные» у неназванного российского ученого-атомщика. Однако эту часть его показаний следствие пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Возможные подельники

«Шпион-многостаночник» внес некоторый хаос в дипломатическую стратегию Дели.

С одной стороны, покушение на «ядерные секреты» индийские элиты восприняли крайне болезненно и готовы, как только будет доказан интерес третьей стороны, нанести по обидчикам серьезный дипломатический удар. Как на публичном треке (снизив поставки компьютерного софта в Саудовскую Аравию), так и «в тени» (свернув закупку сырой нефти у Ирана).

Однако для этого сперва необходимо вычислить истинного бенефициара и куратора шпионской сети. Дели не хочет рубить сплеча: часть расследователей настаивает на более детальной проверке показаний задержанного и поиске его невыявленных подельников.

Тем более что за столь странным поведением Хуссайни может на деле скрываться тонкий расчет.

Путая следствие и зацикливая его на себе, разоблаченный шпион дает другим участникам преступной цепочки шанс покинуть Индию до того, как о них узнают местные правоохранители.

И с каждым днем этот шанс уменьшается в несколько раз.