С 26 по 28 октября в России с визитом побывала министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. И встречалась она не только со своим российским визави — главой МИД Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным. В переводе с протокольного на русский это означает не только важное значение конкретного визита, но и в принципе крайне высокий уровень двусторонних отношений.

Иван Шилов ИА Регнум

И этот уровень не должен никого удивлять.

«Сейчас Россия во многом подходит к отношениям с другими странами сквозь призму гибридной войны, которая идет с Западом, и обычной войны, которая имеет место на Украине. И КНДР — единственное государство, которое помогло России войсками. Единственное, которое признало все новые российские территории российскими», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия заключила с КНДР договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий в том числе и коллективную оборону.

О содержании визита Цой Сон Хи никаких официальных данных нет. Но есть слова Владимира Путина о том, что «все идет по плану», намеченному в ходе его недавней встречи с Ким Чен Ыном в Пекине. И этот план очень сильно беспокоит западных экспертов.

Во-первых, потому что он просто усиливает Северную Корею. «Это растущее взаимодействие подпитывало всё более агрессивную внешнюю политику лидера Ким Чен Ына, стремящегося вырваться из изоляции и позиционировать свою страну как часть единого фронта против возглавляемого США Запада», — в привычной риторике нервничает Reuters.

Однако никакой агрессивной внешней политики Ким не вел. По сути, она носит исключительно оборонительный характер — Ким Чен Ын защищается от западных санкций, от угроз США и Южной Кореи «сменить режим в Пхеньяне» и, конечно же, от попыток Соединенных Штатов лишить КНДР их права на атом. Как на военный, так и на мирный.

И неудивительно, что здесь Пхеньян и Москва нашли друг друга. Так, например, Россия выступает за реалистичный подход к ядерному вопросу. «Наша принципиальная позиция в том, что у КНДР есть ядерное оружие, это необратимо, и уже надо вообще снимать с повестки дня вопрос о ее денуклеаризации», — говорит Дмитрий Суслов.

Кроме того, Россия выступает за снятие санкций с экономики КНДР, а также признает право Пхеньяна на самооборону.

«Главной причиной роста напряженности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и мире в целом являются агрессивные действия США и их союзников. С российской стороны выражена полная поддержка мер, предпринимаемых руководством КНДР с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны», — говорится в заявлении российского МИД по итогам встречи Сергея Лаврова и Цой Сон Хи.

Наконец, Россия не поддерживает западные меры по изоляции Пхеньяна. И если США с Японией и Южной Кореей не допускают Кима до восточноазиатских дел, то Россия предлагает корейским товарищам поучаствовать в делах евразийских. Чем, собственно, сейчас и занимается Цой Сон Хи, которая из Москвы отправилась в Минск.

«Участие министра иностранных дел Северной Кореи в Минской международной конференции по евразийской системе безопасности показывает, что Россия пытается подключить КНДР к развитию общеевразийских процессов», — говорит Дмитрий Суслов.

Помимо этого, западные эксперты опасаются того, что сотрудничество с Москвой позволит Пхеньяну не просто усилиться, но и совершить качественные скачки вперед. Например, достичь прорывов в ракетной, самолетостроительной и иных областях. Однако эти заявления являются провокационными по своей сути.

Да, если раньше Россия ограничивала свое сотрудничество с Пхеньяном исходя из нежелания участвовать в каких-то схемах, направленных против других партнеров (Японии и Южной Кореи), то сейчас, когда эти партнеры добровольно перешли в разряд противников, никаких ограничений у Москвы нет.

«Чем больше Соединенные Штаты будут усиливать наших противников, тем в большей степени, конечно, мы будем усиливать и их противников, и противников их союзников в их регионах», — говорит Дмитрий Суслов.

Однако в то же время Россия остается респектабельной ответственной державой, уважающей и Договор о нераспространении ядерного оружия, и другие свои международные обязательства.

К сожалению, того же нельзя сказать в отношении Соединенных Штатов. В то время как Россия пытается интегрировать КНДР в региональные дела, мировую экономику и системы коллективной безопасности, Вашингтон продолжает враждебный в отношении КНДР курс.

Находясь с визитом в Японии и Южной Корее, президент Соединенных Штатов дал понять, что он намерен превращать регион в пространство конфликта. Что он хочет мобилизовать своих союзников для сдерживания Китая, а также КНДР.

Да, существуют теоретические шансы на то, что Дональд Трамп, находящийся сейчас в Южной Корее, все-таки сможет отправиться на север встретиться с Ким Чен Ыном — например, возле разделяющей обе Кореи демаркационной линии. Сможет уладить договоренности и убедить товарища Кима вернуться к холодному, но все-таки миру.

Однако это маловероятно: президент США уже заявил о том, что стороны не смогли согласовать время встречи.

Но если чудо рано или поздно случится, то на отношения между КНДР и Россией это никак не повлияет — ведь Ким Чен Ын четко понимает, кто его союзник, а кто попутчик. На днях он поприсутствовал на церемонии закладки мемориала в честь солдат КНДР, погибших при освобождении Курской области от украинских террористов. Там он заявил, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».

Так что да, все идет по плану.