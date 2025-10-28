27 октября делегация Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером посетила Турцию. Ключевым итогом поездки стало соглашение, которое серьезно меняет баланс сил в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

Стороны договорились о поставках Турции многоцелевых истребителей Typhoon Eurofighter четвертого поколения на общую сумму $10,7 млрд. Первые машины должны поступить уже в 2026 году.

Несмотря на то, что соглашение, на первый взгляд, кажется обыденным, оно открывает для Анкары новые горизонты сотрудничества и меняет военно-политическое положение Турции.

Первым делом самолеты

В соответствии с соглашением Лондон планирует поставить Анкаре два десятка боевых машин в течение ближайших десяти лет, с возможностью нарастить их количество.

Выполнением заказа будут заниматься оборонные предприятия, входящие в структуру BAE Systems и расположенные на северо-западе Англии.

Это, на первый взгляд, несколько выбивается за рамки привычной модели поведения турецкого руководства, ранее требовавшего от собеседников больших уступок при реализации крупных заказов, включая локализацию производств на своей территории и привлечение турецких инженеров на совместные предприятия.

Однако в данном случае уступка, вероятнее всего, сделана намеренно — чтобы поддержать британскую экономику за счет создания дополнительных рабочих мест (их Стармер обещает не менее 20 тысяч) и тем самым укрепить позиции дружественного Анкаре лейбористского правительства.

Кроме того, согласие Эрдогана получать готовые боевые машины должно успокоить европейских алармистов, в первую очередь Германию и Грецию, опасающихся масштабного воровства технологий турецкими инженерами и использования выявленных уязвимостей в гипотетических военных действиях в Средиземном море.

У сделки есть и вторая, «посредническая», часть.

Так, помимо двадцати истребителей, закупленных у Лондона, Анкара получила формальное согласие британцев на то, чтобы перекупить еще 24 борта, базирующихся в ближневосточных странах. В частности, турецкие военные ведут переговоры о поставках из Катара и Омана.

Также существует вероятность достижения аналогичной договоренности с Саудовской Аравией, однако пока Эр-Рияд предпочитает держать дистанцию.

Месть за F-35

Столь резкое сближение с Великобританией турецкие официальные лица назвали «открытым сигналом» России о приверженности идеям евроатлантического партнерства. В том числе в вопросах обороны, где Анкару неоднократно обвиняли в попадании в зависимость от продукции российского ВПК.

Однако на деле «дипломатическая оплеуха» предназначалась скорее США.

Дело в том, что Белый дом долгое время шантажировал Турцию контрактом на поставку передовых боевых самолетов F-35: подписание соглашения под разными предлогами откладывалось как при демократах, так и при республиканцах. Дональд Трамп с возвращением в Белый дом в начале 2025 года превратил «авиационный фактор» в полноценный рычаг давления на турецких союзников, требуя от них доказательств лояльности.

В конце сентября в рамках двусторонней встречи с Реджепом Эрдоганом американский лидер было пообещал «скорые поставки» долгожданных самолетов. Правда, уже в начале октября вновь вычеркнул Анкару из претендентов на участие в программе, что вызвало взрыв негодования у турецких властей.

Тем более что к тому моменту Эрдоган как минимум несколько раз согласился «авансом» подстроиться под внешнеполитический курс республиканцев, в том числе в Сирии и секторе Газа. Неудивительно, что Анкара в итоге сделала окончательный выбор в пользу Лондона.

Конечно, самолеты Eurofighter не смогут в полной мере заменить машины пятого поколения, к которым относятся F-35, однако их количество в целом удовлетворяет основным нуждам турецкого оборонного сектора на ближайшее десятилетие без необходимости форсированного перехода с четвертой на пятую ступень.

Более того, заключением контакта Анкара рассчитывает перекинуть «мостик» к закупке европейского передового истребителя Next Generation Fighter, который планируется пустить в серию к 2040 году.

Несмотря на то, что до гипотетической поставки еще минимум 15 лет, среди турецкого истеблишмента крепнет убежденность, что шанс получить европейскую машину все равно выше, чем дождаться благосклонности американцев.

«Истребитель будущего»

Для турецкого военного авиапарка, основу которого составляют американские многоцелевые истребители различных модификаций, согласованные поставки Eurofighter имеют серьезное значение.

Во-первых, у Анкары появится ресурс постепенно заменить устаревшие машины без ущерба обороноспособности — в числе прочего, полностью перевести истребители F-5 Freedom Fighter разработки конца 1950-х (таковых на вооружении страны числится около двадцати) в разряд учебно-тренировочных и пересадить перехватчиков на более современную технику.

Кроме того, с получением европейских машин Турция станет второй после Испании средиземноморской державой по размерам и уровню развития авиапарка, что существенно повысит ее оперативные возможности.

Более того, интеграция турецких боеприпасов в экспортируемую модификацию Eurofighter официально подтверждена Лондоном, что значительно облегчает их эксплуатацию — в том числе открывая возможности для дальнейшего развития турецкой линейки крылатых ракет «Хан неба» (Gökhan).

Наконец, укрепление британо-турецких связей в области авиастроения способно придать заметный импульс турецким мегапроектам. В частности, ускорить разработку истребителя KAAN, который без ложной скромности позиционируется Анкарой как «убийца F-35».

Однако двигать этот проект в одиночку Анкаре слишком накладно, да и американские партнеры, которых турки пытались привлечь как консультантов, не спешили делиться технологиями и кадрами. Так что Эрдоган и здесь переключился на европейцев.

Неслучайно одним из ключевых пунктов рабочей программы турецко-британских переговоров стало посещение завода в Кахраманказане, где был собран первый экспериментальный образец турецкого «истребителя будущего».

И хотя Лондон пока не спешит оказывать проекту KAAN поддержку, он настроен более лояльно по отношению к Анкаре по сравнению с Вашингтоном, не демонстрируя намерения манипулировать контрактом по американскому примеру. Во всяком случае, пока.