27 октября Черногория приостановила безвизовый режим с Турцией после того, как гражданин этой страны ударил ножом черногорца, спровоцировав антитурецкие выступления в столице страны Подгорице.

Иван Шилов ИА Регнум

Черногория, страна с менее чем 700-тысячным населением в западной части Балканского полуострова, редко попадает в международные новости. Кроме освещения ежегодного чемпионата по лени, это в основном случается после каких-либо происшествий вроде массового расстрела неадекватами местных жителей, как случилось в январе этого года. И хотя по итогам уикенда октября 2025 обошлось без жертв, но Черногория вновь замелькала в лентах новостей.

Всё началось с того, что в ночь с субботы на воскресенье в районе Подгорицы Забело группа проходящих по улице туркок развязала драку с сидящими на террасе одного из кафе местными жителями. В результате 25-летний черногорец получил семь ножевых ранений и оказался в больнице, а вооружённые ножами преступники с места происшествия бежали.

После этого в городе началась настоящая охота на турок, причём в ней — пусть и в разной форме — приняли участие как гражданские, так и полицейские.

По сообщениям в социальных сетях, поножовщина стала последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей Забело. Дело в том, что турки, число которых в районе в последние годы значительно возросло, регулярно цеплялись к местным женщинам и провоцировали черногорцев на конфликты.

После обеда в воскресенье, 26 октября, на улицах Забело собралась большая группа местных мужчин, которые с криками «Убей, убей, убей турка!» двинулись в «турецкий квартал». Судя по всему, они имели точную информацию о нападавших, потому что окружили одно из казино и потребовали выдачи нескольких человек, чтобы расправиться с ними.

К месту события съехались десятки полицейских машин, правоохранители вывели из казино трёх турок, двоих из которых впоследствии задержали. Далее толпа двинулась по улицам Подгорицы, продолжая выкрикивать антитурецкие лозунги, а одно из принадлежащих гражданам Турции кафе на бульваре Ивана Црноевича в центре города было подожжено и практически полностью уничтожено. Также был сожжён один автомобиль на стоянке у автосалона в Забело, принадлежащего турецким гражданам.

О драках черногорцев с турками информации не было, а вот полиция к вечеру воскресенья сообщила: «Учитывая события с элементами насилия, произошедшие за последние сутки и послужившие причиной инцидентов в нескольких населённых пунктах, в которых принимали участие граждане Турции, временно проживающие на территории Подгорицы, сотрудники Регионального центра безопасности «Центр» и Сектора пограничной полиции проводят скоординированные мероприятия на территории Подгорицы, в ходе которых задержано около 45 человек — граждан Турции и Азербайджана».

Судя по фотографиям в социальных сетях, полицейские просто приезжали по местам регистрации граждан Турции, которые в последние годы приобрели немало квартир в новостройках Подгорицы. Мужчин выводили на улицу, выстраивали с поднятыми руками у стен домов, после чего увозили в полицейские участки.

При этом уже вечером в воскресенье премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что на следующий день его правительство приостановит действие безвизового режима с Турцией.

Утром 27 октября полиция отчиталась в своих действиях, пытаясь удовлетворить все стороны конфликта.

Семь граждан Турции были оштрафованы за нарушение сроков пребывания в Черногории, восьмерым вручили постановления о депортации, а ещё двух отпустили под подписку о невыезде. При этом задержанными остались только 54-летний гражданин Турции и 31-летний гражданин Азербайджана, которым и предъявлены подозрения даже не в покушении на убийство, а лишь в «агрессивном поведении».

«В каждом сообществе есть лица, чьё поведение нарушает общественный порядок и спокойствие, но задача правоохранительных органов — выявлять и пресекать подобные проявления в соответствии с законом. Полицейское управление решительно продолжает осуществлять все предусмотренные законом меры и действия для сохранения доверия граждан, межэтнического и межконфессионального согласия, а также чувства безопасности всех граждан Черногории, а также иностранных граждан, проживающих, работающих или временно находящихся в нашей стране в качестве гостей и туристов», — сказано в заявлении полиции.

Кроме этого, Высшая государственная прокуратура (ВГП) в Подгорице возбудила дело по факту антитурецких выступлений 26 октября. «Цель — оценить, содержат ли действия любого лица признаки уголовного преступления, связанного с разжиганием национальной, расовой и религиозной ненависти», — сообщили в ВГП.

При этом черногорские власти сразу же принялись «размазывать» ответственность граждан Турции на всех иностранцев, которые длительно или постоянно живут в Черногории. Так, министр внутренних дел страны Данило Шаранович во время общения с толпой вечером 26 октября заявил, что «у нас живут 100 тысяч иностранцев, из них турок только 14 тысяч, а остальные — в основном сербы и русские».

Кстати, на сайте МВД Черногории по состоянию на конец дня 27 октября никаких новостей о воскресных событиях не было. Зато Шаранович пообещал уже через неделю добиться рассмотрения в парламенте Черногории новой, «более рестриктивной» версии закона об иностранцах.

Этот же закон, который предусматривает введение ограничений в первую очередь в отношении граждан России, в понедельник потребовал срочно принять президент Черногории Яков Милатович. Кстати, именно он десять дней назад обещал Брюсселю ввести визы для россиян — несмотря на их ощутимый взнос в черногорский бюджет как туристов и инвесторов.

«Русский след» в турецких погромах в Подгорице пока не нашли, а вот на сербский уже намекнули. Глава мусульманской общины Черногории Рифат Фейзич опубликовал в соцсети ссылку на сделанное 8 октября заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Турция, вооружая «армию» самопровозглашённого Косово, нарушает Устав ООН. «Меньше чем через 20 дней. Белград наказывает Турцию через Черногорию?», — добавил Фейзич.

Примечательно, что в ходе онлайн-заседания правительства Черногории 27 октября, где было принято решение приостановить со следующего дня действие безвизового режима с Турцией, его пытались заблокировать представители политических сил, ориентированных на мусульманское население страны — «Албанской альтернативы» и «Бошняцкой партии». Это и неудивительно, ведь балканских славян-мусульман, которые с 1993 года пользуются этнонимом «бошняки», до того столетиями называли «турками», и они любые антитурецкие меры воспринимают болезненно.

Но решение всё же приняли, при этом правительство Черногории сообщило, что «в полной мере учитывает интересы и статус около 14 000 граждан Турецкой Республики, находящихся на её территории, и предпримет все необходимые меры для обеспечения их беспрепятственного и законного пребывания».

Кстати, никаких комментариев по поводу того, почему не приостановлено действие безвизового режима также и с Азербайджаном, от черногорских властей не поступало.

В Подгорице также подчеркнули, что Министерство иностранных дел «в сотрудничестве с компетентными органами обеспечит ускоренную процедуру выдачи виз всем гражданам Турецкой Республики, планирующим прибыть, находиться или проехать транзитом через Черногорию, чтобы свести к минимуму негативные последствия переходного периода».

В свою очередь, турецкие СМИ 27 октября сообщали, что граждан Турции не пропускали на территорию Черногории ещё до официального решения о приостановке безвизового режима, причём даже в тех случаях, когда турки следовали транзитом в Сербию или Северную Македонию.

События в Подгорице как в капле воды отразили всю политику Черногории на протяжении последних лет, причём как внешнюю, так и внутреннюю.

Несмотря на то, что в 2020 году на парламентских выборах в этой стране впервые за 30 с лишним лет победила оппозиция (её основой были партии, представляющие интересы местных сербов), новое правительство страны продолжило антисербскую и антироссийскую политику. Придерживается её и президент Яков Милатович, сменивший в 2023 году бессменного с 1989 года правителя Черногории — Мило Джукановича.

Эта политика проявлялась как в усилении преференций для местных албанцев и бошняков, так и в языковой и культурной дискриминации сербов, которых, согласно переписи 2023 года, в Черногории 32,93% (а сербский язык считают родным и вовсе 43,18% населения).

Кроме того, Черногория с 2022 года присоединилась к европейским санкциям против России, хотя это обходится маленькой стране в несколько сотен миллионов евро в год. Именно с целью заместить российских туристов черногорские власти ввели постоянный безвизовый режим для Азербайджана, Катара, Кувейта и Турции, и сезонный — для Саудовской Аравии и Египта.

Стоит отметить, что если из стран Персидского залива в Черногорию действительно приезжали туристы, то из Турции — в основном гастарбайтеры из бедных провинций, заместившие черногорцев, уехавших на заработки в Западную Европу. При этом большинство турок работает легально и платит налоги, а сама Турция вышла на первое место по объёму иностранных инвестиций в Черногорию в 2025-м.

Да, речь и идёт о скромной сумме в 60,7 миллиона евро, но из Сербии в текущем году в черногорскую экономику вложили 56 миллионов евро, из США — 26,3 миллиона, а из России, которая на протяжении десятилетий была лидером по инвестированию в Черногорию, — и вовсе 17,8 миллиона.

«История повторяется, но всегда в иной форме. Если когда-то Черногория была крепостью, сопротивлявшейся турецким штыкам, то сегодня она стала страной, где проживает больше граждан Турецкой Республики, чем турок в эпоху Османской империи в XV и XVI веках. Разница лишь в инструментах: вместо сабли — паспорт, вместо солдат — инвесторы. То, чего даже Сулейман Великолепный не смог сделать оружием, Эрдоган добивается с помощью бизнеса, школ, стипендий и тихой дипломатии. Сегодня Турция завоёвывает в Черногории не территории, а рынок, влияние и — доверие», — написал 23 октября черногорский монархический портал Srpska24.

Сербские и черногорские аналитики сомневаются, что эти завоевания будут перечёркнуты событиями минувшего уикенда.

Даже если власти Черногории на постоянной основе введут визы для граждан Турции (чего от Подгорицы давно требует Брюссель), то визовый режим всегда можно сделать «полуавтоматическим», да ещё и попытаться «продать» это решение ЕС как очередной шаг на пути «евроинтеграции».

Зато под шумок кампании «наведения порядка в сфере миграции» можно ввести строгий визовый режим для россиян, против чего резко выступает подавляющее большинство черногорцев. Да и живущих в стране десятилетиями (зачастую с рождения) людей с паспортами Сербии, которым Черногория отказывается выдавать гражданство после распада Югославии, тоже можно будет ещё больше ограничить в правах и перспективах получения черногорского паспорта.