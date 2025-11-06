В июле 2025 года из тюрьмы освободился, как следует из материалов его уголовного дела, жестокий маньяк Рудольф Варламов. Мужчина сидел за убийство и изнасилование девятилетней девочки, совершенное в 1999 году в удмуртском селе Шаркан.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако семья девочки сообщила ИА Регнум, что выхода Варламова из тюрьмы никто не боялся, потому что все в селе, и они в том числе, уверены: Рудольф отсидел за другого человека. По словам местных жителей, весь Шаркан знает имя убийцы — его отец занимал высокий пост в регионе, поэтому его «отмазали» и повесили всё на местного «дурачка».

Журналисты ИА Регнум провели расследование и выяснили: множество нестыковок в деле могут указывать на непричастность Варламова к преступлению. Участники расследования спустя 20 лет рассказали, как из уголовного дела пропала самая главная улика — следы спермы насильника.

Сам осужденный, как рассказала его сестра, не мог смириться с тем, что отсидел за другого человека, и уехал на СВО, где погиб в бою. Сестра Рудольфа на его могиле пообещала добиться справедливости и доказать его невиновность.

Убийство и признание

Днем 19 июля 1999 года жителей села Шаркан в Удмуртской Республике потрясла трагическая новость: пропала девятилетняя девочка Лена (имя изменено). Ребенка искали всем селом, были привлечены и служебные собаки. В течение трёх дней милиция и волонтёры обошли всё село и окрестности: заглянули в каждый подвал, под каждый мост и прочесали все лесополосы в населённом пункте.

За эти три дня по селу поползли слухи, что кто-то видел местных мажоров, которые посадили девочку в машину. Отчаявшиеся родители объявили награду за информацию о том, где находится их дочь. Шансов найти Лену живой практически не было.

Неожиданно для всех после объявления награды в милицию пришёл местный житель Рудольф Варламов и сообщил, что ему приснился сон: он якобы увидел, где спрятано тело девочки. Варламова знали в селе как выдумщика и любителя выпить, но за ним никогда не замечали нездорового влечения к детям. Тем не менее сотрудники милиции всё-таки приехали на указанное место, которое уже осматривали ранее. В кустах правоохранители обнаружили труп ребёнка. Девочка была изнасилована и задушена. Лену похоронили на следующий день.

Рудольф Варламов стал единственным подозреваемым. Его задержали. По данным из уголовного дела следует, что Варламов дал признательные показания, но во время суда заявил, что их выбили силой. Следствие длилось полгода, но за все это время других очевидных доказательств вины Рудольфа Варламова следователи собрать не смогли.

Прокуратура (тогда еще не было Следственного комитета) не предоставила суду ДНК-анализ биоматериалов (спермы), который не оставил бы сомнений в виновности Варламова, а также не было ни одного свидетеля, кто указал бы на подозреваемого. Позднее станет известно, что с тела девочки всё-таки собрали биоматериал, который потом загадочным образом исчез из дела.

Учитывая комплекс вышеперечисленных нестыковок и недоработок, суд постановил, что Варламов невиновен. В 1999 году Варламова отпустили, мужчина даже подавал в суд на следователей за незаконное удержание в изоляторе. Сестра Рудольфа Екатерина рассказала ИА Регнум, что её брат даже выиграл это дело.

«Рудольф мне говорил, что они с адвокатом даже выиграли дело, что его незаконно держали в СИЗО, но я не знаю в каком суде, а документов не осталось. Много времени прошло», — рассказывает Екатерина.

Эту информацию подтвердили и правоохранительные органы в документальном фильме про Варламова.

Следствие вернулось к нераскрытому делу 1999 года уже в 2010-м и решило заново отработать версию с главным подозреваемым. По одному из предположений, следствие возобновили из-за кадровых перестановок в прокуратуре. Тогда, в 2008 году, сменился прокурор Удмуртской Республики, а в 2009 году на должность прокурора одного из районов поставили нового человека.

Новым сотрудникам необходимо было закрыть дело о жестоком маньяке. Следователи проявили смекалку и пошли на хитрость, подослав к Варламову журналистку Ольгу Чураеву в надежде на то, что в личной беседе с девушкой он раскроется и даст обличающие показания.

«Они подослали к, мягко говоря, не очень умному Варламову, который всю жизнь мечтал об актерстве, хотел стать знаменитым, журналистку. Он и начал ей рассказывать небылицы, чтобы его заметили. Он маленький человек, в прямом смысле, даже на видео с журналисткой, которая сама невысокая, видно, что он просто коротышка. Всегда хотел быть знаменитым. Просто посмотрите это видео, его как будто бы попросили сыграть роль», — рассказал местный житель села Шаркан, уверенный в невиновности Варламова.

Варламов в интервью сознался, что убил девятилетнюю Елену, и даже показал место, где спрятал тело.

«Вот тут я её на руки схватил. Ну как бы… И под перилами пронес. Вот здесь я как бы изнасиловал ее и как бы задушил», — рассказывает Варламов.

Когда журналистка спросила Варламова, была ли девочка лёгкой, что он её так просто пронёс под перилами, Рудольф ответил, что он, «извините, занимался».

В ходе беседы Рудольф показал и рассказал, как и где убивал девочку. Признательные показания многолетней давности, заново прозвучавшие в интервью, стали основанием для приговора. По п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») Варламова отправили в Сарапульскую исправительную колонию №5 на 15 лет. Вот каким образом вышло, что в 1999-м суд не счел слова самого Рудольфа доказательством, но спустя 11 лет те же признания, данные в «неофициальной» обстановке, вполне сгодились для суда.

Пропавшие улики

Родители убитой девочки до сих пор не верят в виновность Рудольфа Варламова. Мать погибшей Наталья заявила ИА Регнум, что все 25 лет была уверена, что Рудольф страдает за другого человека. По мнению женщины, Варламов стал козлом отпущения, чтобы закрыть «висяк» и снять вопросы с реального преступника.

Семья погибшей девочки не раз обращалась в местные правоохранительные органы, чтобы они проверили ещё одного подозреваемого на причастность, но всегда получали отказы, когда сотрудники слышали фамилию «настоящего убийцы».

«Я знаю, кто убил мою дочь. Это не Варламов. На него просто все спихнули, потому что он немного умственно отсталый. Тот, кто убил, — влиятельный человек, и поэтому его никто не наказал за это чудовищное преступление. Я не могу назвать его имя. У нас маленькое село, и все знают друг друга. Куда я только ни обращалась, чтобы наказали настоящего убийцу, но безрезультатно. Он влиятельный человек», — рассказала Наталья.

Журналисты ИА Регнум провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что в деле присутствует огромное количество ошибок и нестыковок, а также оттуда таинственным образом исчезла самая главная улика — биоматериал настоящего преступника. О пропаже нам рассказала участница расследования со стороны милиции.

В 1999 году на руках у следствия не было улик, обвинение было построено лишь на признательных показаниях Варламова. Следователи, которые в 2009-м взяли это дело, сообщили ИА Регнум, что не собирали ДНК с тела убитой девочки, и поэтому ни в 1999-м, ни в 2009-м анализ биоматериала не проводился.

«В 1999 году еще не было таких экспертиз. В 2010 году сперму не могли отправить на экспертизу, потому что её не собрали, откуда нам её было собирать, с неё, что ли?!» — заявил ИА Регнум первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Удмуртии Роман Широбоков.

udm. sledcom.ru Роман Широбоков

Широбоков, мягко говоря, слукавил. В 1999 году молекулярно-генетическая экспертиза уже проводилась по всей стране. Об этом ИА Регнум рассказал генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Он заявил, что следователи обязаны были собрать биологические материалы жертвы и подозреваемых.

«Сложно ответить, почему следователь не взял образцы, которые необходимы. Чем они руководствовались, не могу сказать. Он обязан был взять образцы. Могу предположить, почему не взяли образцы: в маленьком посёлке очередь на экспертизу, а сроки горят. Хотелось побыстрее — конец квартала, конец месяца, тем более подозреваемый сознался. Но подозреваемый от своих слов отказался, а экспертизу не провели, не закрепили результат», — объясняет Михалевич.

Журналисты ИА Регнум нашли гинеколога, которая в 1999 году была непосредственным участником расследования. Антонина Васильевна (имя изменено) сообщила, что хорошо помнит дело Варламова, потому что очень трудно забыть самое резонансное преступление в своей практике. Она заверила, что биоматериалы с тела девочки всё-таки собирали, и она это отчётливо помнит, но потом они куда-то пропали и так и не появились в материалах дела.

«Я лично брала мазок из убитой девочки. Были следы спермы, которые мы отправляли на экспертизу. Но почему-то результаты так и не пришли. А на следующий день после взятия мазков девочку похоронили», — вспоминает Антонина.

При этом следователь Роман Широбоков, заявлявший ранее о невозможности такой экспертизы в 1999 году, мог не знать об этом факте, так как стал работать над делом Варламова только спустя 10 лет после убийства Лены.

Тело подбросили

ИА Регнум ранее писало, что Рудольф Варламов в 1999-м году стал главным подозреваемым после того, как поведал следователям фантастическую историю про сон, в котором он увидел место преступления. Сестра Варламова объяснила, откуда взялось судьбоносное сновидение.

«Мой брат дружил, как он считал, с одним из сотрудников милиции. Тот попросил Рудольфа помочь в поисках девочки. Этот сотрудник попросил Рудольфа прийти и сказать, где лежит тело, а именно, что ему приснилось это место. Сотрудник этот сказал, что так он отведёт от себя подозрение. А дальше Рудольф стал подозреваемым. Он говорил, что его били. У него не было вариантов. Либо его убили бы там, либо он должен был взять вину на себя», — вспоминает Екатерина.

Кадр из видео

Эту версию подтверждает и мать убитой девочки. Она сообщила ИА Регнум, что тело её дочери подбросили.

«У нас маленький населенный пункт. И у нас тоже был знакомый в милиции. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. Он нам в день страшной находки сказал, что Лену подбросят в определённое место. Её подбросили туда, где уже до этого искали с собаками. Её не могли не найти ранее. Её просто не было в том месте», — рассказала мать убитой девочки Наталья.

Следователи знали, что мать не согласна с обвинением и считает виновным в смерти Лены другого человека, а не Варламова. Поэтому женщину не пригласили для съёмок документального фильма про жестокого маньяка.

Народный приговор

Местные жители, в том числе и родители убитой, в один голос говорят, что в 1999 году девочку изнасиловала компания приятелей, в которую входил и сын местного чиновника.

«Это сделал С. Его отец с конца 90-х занимал высокий пост в районе. Все боялись обращаться в полицию: у них же связи. Не было ни камер, ничего. А местные жители видели, как девочку заталкивали в машину, где сидел на тот момент 16-летний С. После того как подросток избежал уголовного преследования, его отец на повышение пошел и добрался до очень высокого поста в регионе», — говорит местный житель (его имя и имена других сельчан редакция не публикует из соображений их безопасности).

Кадр из видео Село Шаркан. Удмуртия

«Когда отец настоящего убийцы занимал высокий пост, то местный священник венчал его дочь. Я тогда помогал в алтаре и слышал, как отец рассказывал, что совершил его сын. Когда было повторное следствие, уже в 2010-х, то священник никому ничего не сказал. Сейчас он настоятель храма в Ижевске», — рассказал другой житель села.

Когда в 1999 году Варламова обвинили впервые, местные жители побоялись обратиться в столицу республики Ижевск или в Москву. Обращалась только мать убитой девочки, но её заявления не принимали во внимание.

«Все равно бы не смогли доказать, что Варламов не виноват. Не было камер видеонаблюдения, и все решали деньги и власть. Да и потом, узнал бы кто-то из местных власть имущих имя того, кто обратился в Москву, то жизни бы ему не дали спокойной. Тоже за что-нибудь бы сел», — говорит один из жителей.

Никаких происшествий

В 2011 году в документальном фильме, где Варламов даёт то самое интервью, которое стало основной уликой в деле, следователь говорит, что Рудольф — опасный преступник и педофил. По словам следователя, Варламов просто не сможет жить, если не удовлетворит свои извращённые желания.

«Эксперты дали заключение, что он представляет опасность для общества, поскольку моменты полового влечения к несовершеннолетним для него становятся витальной необходимостью. И он чувствует, если он не реализует потребности, то он умрет», — говорит заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртской Республике Станислав Берестов.

При этом с 1999 по 2011 год в Шаркане не было ни одного убийства или изнасилования, хотя Варламов всё это время жил в селе. Также в этот период в отношении Рудольфа не было зарегистрировано ни одного правонарушения, связанного с приставанием к детям.

В конце 2024 года Варламов вышел из колонии. До 2032 года он должен был состоять под административным надзором и был обязан регулярно отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили приближаться к образовательным учреждениям.

Исполняющий обязанности главы Шарканского района Владимир Макаров сообщил ИА Регнум, что, к счастью для местных жителей, Варламов переехал в другой город. При этом, по словам чиновника, он уведомил местный отдел МВД о переезде.

«Варламов в апреле уехал в Сарапул. Но за то время, когда он жил в нашем селе, на него не было жалоб и заявлений. Ходил, отмечался в полиции, не приставал к жителям. Почему решил уехать из села в город, непонятно», — поделился исполняющий обязанности главы Шарканского района.

По следам «маньяка»

Рудольф Варламов участвовал в первой чеченской войне, там он получил контузию и вернулся в родное село. В селе его знали как весёлого простака: мог выпить с друзьями, но никогда не приставал к женщинам и детям. Варламов жил с другом в частном доме. Этот друг покончил с собой пару лет назад.

В тюрьме Варламов занимался работами по дереву, делал иконы и колодки для обуви. Там его заприметила женщина из Ижевска, у которой было свое производство. После освобождения в конце 2024 года женщина сняла для Варламова небольшую квартиру и устроила работать к себе на производство.

«Он в колонии вырезал иконы, разные шкатулки. И женщина предложила ему после заключения в колонии остаться в Сарапуле и работать у нее на производстве. Она сняла ему квартиру. Ему тяжело было учиться пользоваться этими банками и телефонами, поэтому она дала свою банковскую карту, куда присылала немного денег на еду», — говорит сестра Рудольфа Екатерина.

«Хотел очиститься от обвинений»

Рудольф Варламов хотел начать после колонии новую жизнь, но столкнулся с постоянными обвинениями и упреками в свой адрес. С таким психологическим давлением он смириться не смог и, видимо, мечтал очистить свое имя.

«В начале весны 2025-го он пошел на СВО. Ему тяжело было жить с таким грузом на душе. Ему просто морально было тяжело, зная, что на него повесили убийство и изнасилование. Что его считают насильником и педофилом. А он воевал в первую чеченскую, у него был боевой опыт, поэтому он решил подписать контракт. Он хотел очистить себя от всех обвинений. В мае он погиб. Я просила его не уходить, но он не смог», — рассказывает Екатерина.

После похорон Рудольфа его сестра поклялась на могиле, что приложит все силы для снятия с брата судимости и добьется наказания для настоящего виновного в изнасиловании и убийстве девочки.