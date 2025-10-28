Матч против варшавской «Легии» 23 октября для бывшей донецкой футбольной команды «Шахтер», ныне базирующейся во Львове, был омрачен «провокацией польских болельщиков».

Иван Шилов ИА Регнум

Многотысячные трибуны дружно скандировали неприличное про УПА* и Бандеру, а также вывесили огромный баннер «Помним Волынь». Проигравший со счетом 2:1 некогда один из самых титулованных клубов Украины выпустил весьма сдержанный пресс-релиз, но полузащитник «Шахтера» Артём Бондаренко посетовал: мол, «было такое впечатление, что они не столько поддерживают свою команду, как кричат против вас, против нас».

Но обижаться у «львовских горняков» причин, по большому счету, нет: украинский спорт стал таким же, как и всё остальное в стране, — политизированной имитацией, где поза куда важнее сути. О чем поляки прекрасно осведомлены.

И лучшим доказательством здесь будет недавний пример детской футбольной команды из Харьковской области «Квадро Златополь», которая досрочно снялась с турнира Slavsko-cup во Львовской области из-за оскорблений со стороны организаторов и местных жителей. В частности, когда харьковчане дважды забили в ворота противника, на поле начали выбегать пьяные дядьки и матерно кричать на спортсменов, утверждая, что «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили».

Несмотря на то, что команда выиграла со счетом 3:1 и вышла на первое место в турнирной таблице, ей засчитали техническое поражение, «потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь», — написал в соцсети депутат Лозовского райсовета Максим Стефанищен. Завершив свой крик души примиренческими заявлениями о единстве.

Но характерно, что украинская мова, которой показательно пользовались харьковчане, им никак не помогла.

Это — мгновенный диагноз спорту в целом, где самым важным стало демонстрировать «патриотизм» и властью обласканы только те, кто выступает от ее имени пропагандистом. Такие, как олимпийский чемпион по греко-римской борьбе народный депутат Жан Беленюк (друг Владимира Зеленского), саблистка Ольга Харлан, известная в первую очередь тем, что отказалась пожать руку сопернице из России, или многократный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Изначально его образ запорожского казака был просто необычным для международной арены стилем, вопросы «чей Крым?» с ним не прокатывали, и боксер демонстрировал верность православию. Но потом понял, что принципы мешают заработкам и даже выезжал на камеру пострелять из миномета «по позициям захватчиков».

При этом Усик — гражданин мира, который вместо службы в ТрО (куда он напоказ «вступил» в 2022 году) решил «служить Украине», зарабатывая боями за границей и прикрываясь правильными лозунгами.

Его, так сказать, копия — львовская шпажистка и олимпийская чемпионка 2012 года Яна Шемякина. На своей страничке в соцсетях она регулярно поносит Россию и русский народ, употребляя максимально оскорбительные словосочетания. Видимо, чтобы никто не вспомнил, что Яна когда-то училась во львовской русскоязычной школе №16 и общалась со всеми исключительно по-русски.

При этом она давно уже перебралась в Польшу и занимается там тренерской деятельностью.

Кстати, муж Шемякиной — бизнесмен из окружения мэра Киева Виталия Кличко. И когда ВСУ беспощадно бомбили Луганск, Донецк и другие города Донбасса, он регулярно вывозил жену на отдых: Шемякина выкладывала в соцсетях умильные семейные фото из Египта и Турции, вообще не замечая, как в мирные городские кварталы прилетают снаряды и мины.

Ну а если спортсмен не записной патриот, то участь его будет печальной, невзирая на любые титулы. Причем даже не нужно ругать власть или любить Россию. Достаточно, как обладатель 5-го дана черного пояса и президент СК «Канку» Сергей Мутин, сказать несколько слов в поддержку Украинской православной церкви.

Титулованный и уважаемый спортсмен, вице-президент национальной федерации киокушинкай каратэ Украины, бранч-чиф Всемирной организации киокушинкай каратэ WKO прокомментировал сюжет телеканала «1+1», в котором критиковали крестный ход прихожан УПЦ в Хмельницкой области. Тренер написал: «Люди борются за свою веру. Уважаю их».

После этого и спортсмена, и его клуб стали системно травить.

Кадр из видео Баннер «Помним Волынь» на матче варшавской «Легии» и львовского клуба «Шахтер»

На острие атаки находились «карманные нацисты» львовской местной власти — боец батальона «Нахтигаль» Игорь Шолтыс, бывший футбольный ультрас и местный боевик-активист Антон Петровский, депутат Львовского горсовета Тарас Репецкий. Мутин был назван «пророссийской мерзотой, которая годами вдыхала в молодых львовян душок «русского мира».

«Обращаюсь к родителям детей — не отдавайте их в этот клуб. Забирайте их оттуда, если они туда ходят. Обращаюсь к молодому поколению — не ходите в этот клуб. Не пятнайте свою совесть. Обращаюсь в органы местного самоуправления (прежде всего Львовский городской совет, Львовский областной совет), органы государственного управления (прежде всего Львовская областная государственная администрация) и другие государственные и частные структуры — расторгайте договоры аренды с этим клубом, не заключайте договоры аренды, игнорируйте их, делайте так, чтобы клуб перестал существовать», — призвал всех Петровский, и львовские власти сразу же бросились исполнять требование вообще непонятно кого.

Клуб «Канку» начали растаскивать по кускам, а Мутин теперь тренирует каратистов в США.

Ну а в середине меж двух этих крайностей находятся обычные спортсмены, для которых спорт как таковой в целом закончился. Часть спорткомплексов и прочих тренировочных баз уничтожена в результате боевых действий, спортсменов мобилизуют, или же они уезжают за границу и не собираются возвращаться.

По официальным данным, на фронт попали более 3000 профессиональных спортсменов, из которых более 600 уже погибли. Гибнут многократные чемпионы как украинских, так и международных соревнований. В их числе чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович, чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпион мира по каратэ Александр Семенюк и прочие.

Пытаясь избежать такого будущего и желая заниматься любимым делом, молодые люди бегут из страны, так же как и все остальные, — например, выезжая на международные соревнования, с которых не возвращаются.

По официальной статистике, начиная с 2022 года таких невозвращенцев уже более пятисот. Широко известен пример полузащитника юношеской команды того самого «Шахтера» Александра Роспутько, который сбежал в аэропорту Варшавы и выехал в Россию. Или вот пример: в августе текущего года футбольный клуб «Кривбасс» сообщил, что его вратарь Игорь Омельченко сбежал из расположения команды на сборах в Словении.

Если же добавить и тех, кто сбежал за границу нелегально, — цифры будут значительно выше.

Буквально в сентябре незаконно пытался пересечь украинско-молдавскую границу, но был схвачен пограничниками вратарь киевского «Динамо» Артур Рудько. В настоящий момент неудачливый беглец проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Но если бы ему удалось — вряд ли бы он жалел. В 2024 году на Олимпиаде в Париже под флагами других стран выступили 18 бывших украинских спортсменов, двое из которых завоевали золотые медали — бывший член сборной Украины, дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан) и борец из Харькова Семён Новиков (Болгария).

Вот что по этому поводу говорит ИА Регнум бывший украинский дзюдоист из Тернополя Артём, который уже пятый год живет и тренируется в другой стране, став частью национальной сборной:

«Мой друг завоевал серебро на чемпионате Европы. К нему подошли из федерации и сказали — призовые пополам, иначе никакие чемпионаты тебе больше не светят. А еще один знакомый, талантливый боксер, плюнул на всё и поехал работать плиточником в Испанию. Семья, двое детей. Я решился подписать контракт и переехать и, глядя на то, что происходит сегодня в Украине, — не жалею. Хороший оклад, квартира, автомобиль. Не надо никого просить, давать взятки».

А без этого ничего не получится — ни брони от мобилизации, ни нормальных условий для тренировок, ни поездок на турниры. Остатки украинского спорта на том и стоят.

Mms. gov. ua Ольга Харлан на Олимпийских играх 2024

Да и бюджеты сами себя не украдут. 27 октября генпрокуратура Украины сообщила, что экс-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко получил новое подозрение в коррупции. По версии следствия, вместе с группой других футбольных функционеров он завладел 9,32 млн евро, которые ассоциация получала от УЕФА в 2015–2016 годах.

В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева уже арестовывал функционера сроком на два месяца. Его подозревали в причастности к хищению средств при строительстве завода по производству искусственной травы для футбольных полей.

Тогда Павелко вышел на свободу под залог 9,88 млн гривен, опровергал обвинения, назвав их «бесперспективными и искусственными», даже переизбрался на 4-летний срок в исполнительный комитет УЕФА. Но после того, как суд постановил арестовать его еще раз и перечислить залог в пользу государства, выехал за границу, предъявив справку об инвалидности.

В апреле 2025 года на конгрессе УАФ озвучили экономические потери и упущенную выгоду организации за время президентства Андрея Павелко, которые составили около 1,7 млрд гривен (около 3,2 млрд рублей). Весьма забавно на этом фоне звучит оценка комментатора Первой лиги Андрея Столярчука:

«Если раньше украинский клубный футбол был дорогой игрушкой для олигархов и они не особо рассматривали его как бизнес-актив, который может приносить не только расходы, но и доходы, то сейчас почти все команды думают о том, как и где зарабатывать деньги, чтобы хотя бы попытаться выйти в самоокупаемость».

Зато неплохо чувствуют себя «патриотические» виды спорта, внесенные в реестр профильным министерством. Самым известным из них, конечно же, является боевой гопак — «система духовной и телесной подготовки, которая с древнейших времен существовала на украинских землях, о чем убедительно свидетельствуют славные победы наших предков, часто над численно более сильным соперником».

Уникальное боевое искусство «возродил» в конце 80-х львовянин Владимир Пилат, вместе с танцором Мирославом Шихом «расшифровавший» боевые движения, «закодированные предками» в народном танце. Нынче он носит титул Верховного учителя и главы Федерации боевого гопака, а его ученик Мыкола Величкович с 2014 года трудится заместителем министра МВД, обеспечивая поддержку «рукопашу гопак», как он официально называется.

Летние Олимпийские игры 1996 года в Атланте стали для Украины настоящим триумфом: сборная страны завоевала 23 медали (9 золотых) и заняла 9-е место в общем медальном зачёте. До 2014 года она входила в список тех стран, где интенсивно развивался спорт, а многие спортсмены занимали высокие позиции в мировых рейтингах.

Но то была еще советская инерция.

В 2016 году на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная завоевала 22 медали (2 золота) и заняла 31-е место. В 2024 году на Олимпиаде в Париже украинцы взяли 12 медалей (3 золота) и заняли 22-е место. Но олимпийцев, этой спортивной элиты, с каждым годом всё меньше, а спорт как система деградировал до описанной выше ситуации с детским турниром в Славско.

Раньше местные федерации и команды финансово поддерживали бизнесмены и политики, которые сами в советской юности занимались спортом (бокс, самбо, каратэ, футбол были особенно популярными направлениями). Теперь всё это считается лишними тратами, а государство, не имеющее денег на собственное содержание, предпочитает любую свободную копейку украсть.

Поэтому когда-то передовая держава спортивного мира стремительно деградирует, отсекая всё, что мешает войне. А спорт, особенно детский, явно мешает ей особенно.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.