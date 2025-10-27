24 октября в Ирландии состоялись президентские выборы, которые завершились убедительной победой независимого левого кандидата Кэтрин Коннолли. Этот результат сопровождают определения «рекордный», «первый в истории», что знаменует серьезный сдвиг в политическом ландшафте страны.

Иван Шилов ИА Регнум Кэтрин Коннолли

Так, Коннолли набрала 914 143 голоса, что составило 63,4% от всех действительных бюллетеней. Это самый высокий показатель в истории президентских выборов в стране с момента учреждения должности в 1938 году.

Ее главный соперник из правоцентристской партии «Фине» Гэл Хизер Хамфрис получила лишь 29,5% голосов и признала поражение еще до окончания подсчета. Третий кандидат, Джим Гэвин от фракции «Фианна Файл», снялся с гонки за три недели до выборов из-за финансового скандала, но его имя осталось в бюллетенях, что позволило ему получить 7,2% голосов.

А ведь эти выборы могли стать еще более запоминающимися благодаря участию Конора Макгрегора. Известный боец неоднократно поддерживал антимиграционные протесты, начиная с 2022 года. За это время он умудрился стать лицом правого движения в Ирландии за счет участия в демонстрациях и публикации соответствующих постов в социальных сетях.

В марте Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии, пообещав вынести на референдум миграционный пакт ЕС. Однако в сентябре он снял свою кандидатуру, не сумев получить необходимые номинации от парламентариев или местных советов.

Социальная повестка

Победа Кэтрин Коннолли — первый случай, когда левый независимый кандидат одержал победу на президентских выборах.

Впервые в современной истории Коннолли удалось объединить весь левый фланг ирландской политики. Президентскую кампанию поддержали партия «Шинн Фейн», Лейбористская партия, Социал-демократы, партия «Люди прежде прибыли» и Зеленая партия.

Результат выборов стал сокрушительным вердиктом для правящей правоцентристской коалиции «Фианна Файл» и «Фине Гэл», которые доминируют в ирландской политике на протяжении десятилетий.

Масштаб поражения правительственного кандидата свидетельствует о растущем недовольстве избирателей.

Последний опрос Red C, проведенный после президентских выборов, показал тревожные для правительства результаты. Совокупная поддержка двух фракций правящей коалиции «Фианна Файл» и «Фине Гэл» составляет теперь лишь 44%, что значительно уступает основным оппозиционным партиям, на счету которых 56%.

Это самый низкий показатель за последние годы для двух партий, которые традиционно доминировали в ирландской политике.

Главной причиной растущего недовольства является жилищный кризис, который достиг критических масштабов. В Ирландии фиксируются рекордный рост числа бездомных, высокие цены на жилье и его аренду. В связи с этим более 500 000 взрослых граждан страны вынуждены жить с родителями.

Коннолли активно критиковала правительственную политику в области доступности жилья, что помогло ей завоевать поддержку молодых избирателей.

Критика Запада

Коннолли придерживается твердых пацифистских взглядов и является ярым защитником традиционного ирландского военного нейтралитета. Политик критикует милитаризацию Европейского союза после начала специальной военной операции на Украине, выражала обеспокоенность увеличением оборонных расходов ЕС, а также сравнивала нынешнюю милитаризацию с Германией 1930-х годов.

Несмотря на осуждение действий России на Украине, Коннолли критикует НАТО за «поджигательскую» позицию по отношению к Москве. Она неоднократно выступала против расширения Североатлантического альянса на восток, а также ставила под сомнение надежность США, Великобритании и Франции в вопросах международной политики.

Кроме того, новый президент является одним из самых откровенных критиков Израиля в европейской политике. Конноли называет Израиль «террористическим государством» и обвиняет его в совершении геноцида в Газе.

В сентябре сильные споры вызвали ее высказывания о том, что ХАМАС — часть «ткани палестинского народа». После критики со стороны премьер-министра Мишеля Мартина она уточнила, что полностью осуждает действия ХАМАС и считает нападение 7 октября 2023 года абсолютно неприемлемым. Однако, по ее мнению, военные преступления совершили обе стороны.

Реакция брюссельских чиновников на победу Коннолли была настороженной.

Еврокомиссия ограничилась формальным поздравлением, подчеркивая надежду на конструктивное взаимодействие.

Европейские издания, в том числе Euractiv и Politico Europe, предупредили о «победе евроскептических сил» и возможности осложнения отношений Ирландии с Союзом, особенно при продвижении «оборонных инициатив».

Ранее европейская пресса в выражениях не стеснялась.

Высказывания Коннолли о военной политике Брюсселя привели к критике со стороны западных СМИ и чиновников, которые интерпретируют позицию нового президента как недостаточно решительную в отношении России.

В свою очередь, глава государства ответила, что ее критика западных стран не означает поддержку России, а отражает приверженность Ирландии принципу нейтралитета и требования того, чтобы страна выступала против «злоупотреблений властью» независимо от того, совершают ли их США, Россия или другие государства.

Пределы полномочий

Важно понимать, что в Ирландии президент является главой государства, но не главой правительства. Должность носит преимущественно церемониальный характер, а реальная исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

Согласно конституции Ирландии, большинство полномочий и функций президента осуществляются только по совету правительства. Глава государства даже не может покинуть страну без разрешения министров.

Однако ряд важных функций Коннолли все-таки будет исполнять.

Например, президент представляет страну на международной арене, назначает премьер-министра (по представлению нижней палаты парламента), а также подписывает законопроекты.

Хотя должность президента в значительной степени является церемониальной и не дает реальной власти, символическое значение победы Коннолли невозможно переоценить. Она знаменует исторический момент в политике Ирландии и является мощным сигналом о растущем желании перемен.

Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли успех объединенной левой кампании Коннолли стать шаблоном для формирования левого правительства на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее 2030 года.

Если левые партии смогут сохранить единство и предложить убедительную альтернативу по ключевым вопросам, Ирландия может впервые в своей истории получить левое правительство.