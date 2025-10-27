В России вступил в силу обновленный порядок профилактических медосмотров детей, который будет действовать до 2031 года. Изменения коснулись сроков визитов к узким специалистам, появились новые виды обследований, а осмотры для оценки репродуктивного здоровья начинаются с более раннего возраста.

Мы выяснили у педиатров, что стоит за этими нововведениями и как они повлияют на здоровье наших детей.

Первые осмотры

Одно из заметных изменений коснулось времени первого планового осмотра невролога — теперь он проводится в три месяца вместо привычного одного. Естественно, у многих родителей могло возникнуть беспокойство: не поздно ли это для выявления возможных проблем?

Педиатр Лилит Лерникова в беседе с ИА Регнум поспешила успокоить: критических рисков такой перенос не несет. По ее словам, неонатальный скрининг проводится еще в роддоме, а участковый педиатр внимательно наблюдает малыша в первые недели жизни.

«При любых признаках — выраженная мышечная гипотония или гипертония, асимметрия движений, судорожные приступы, отсутствие сосательного рефлекса, нарушение контакта или кормления — обращайтесь сразу, а не ждите планового приема», — подчеркивает специалист. То есть система раннего выявления проблем остается, просто меняется ее структура.

Врач доказательной медицины, педиатр-неонатолог кандидат медицинских наук Анна Левадная в интервью ИА Регнум отмечает, что во многих развитых странах невролог вообще не участвует в плановых скринингах здоровых детей.

«Невролог считается дорогим высокопрофильным узким специалистом, и скрининг не должен проводиться при отсутствии жалоб», — объясняет доктор. К трем месяцам, по ее мнению, картина развития ребенка становится более ясной: можно оценить тонус, рефлексы, моторные навыки и их динамику.

Аналогичная ситуация со стоматологом: первый визит теперь в год. Анна Левадная поясняет, что ранее посещение было связано с проверкой уздечки языка, но сегодня этот вопрос решается педиатром в зависимости от качества грудного вскармливания.

«С первым зубом уже можно показываться врачу. Цель такого визита — ранняя профилактика кариеса и обучение родителей уходу за зубами», — отмечает она. Такой подход соответствует рекомендациям ведущих стоматологических ассоциаций мира.

Анкетирование родителей

Новый порядок не просто меняет сроки, но и добавляет современные методы диагностики. Так, детям 6 и 10 лет из группы риска будут проверять уровень холестерина экспресс-методом.

Как объясняет Лилит Лерникова, это ответ на растущую проблему детского ожирения и связанных с ним метаболических нарушений. Быстрый скрининг получат дети с избыточным весом, семейной историей ранних сердечно-сосудистых заболеваний или малоподвижным образом жизни.

«Важно знать, что существует наследственная гиперхолестеринемия, которую нужно диагностировать даже у детей», — добавляет Анна Левадная, отмечая, что у некоторых десятилетних детей уже может быть повышен холестерин, требующий коррекции.

Интересное нововведение — психологические скрининги в полтора и два года через анкетирование родителей. Может показаться противоречивым доверять такую важную оценку родителям, но Лилит Лерникова объясняет: эти опросники многократно проверены и дают информацию о повседневном поведении ребенка, которую врач за короткий прием просто не увидит. При этом она предупреждает: «Анкеты эффективны как первый этап, но не заменяют клинической оценки».

Добавляется и аудиологический скрининг в первый год жизни и в 6 лет. Анна Левадная считает это крайне важным: многие нарушения слуха остаются незамеченными, пока не начинают влиять на речевое развитие. Раннее выявление позволит вовремя начать коррекцию.

Подростковое здоровье

Возраст начала ежегодных осмотров у гинеколога и уролога-андролога снизился с 14 до 13 лет. Это изменение отражает современные реалии — половое созревание у многих детей начинается раньше, чем у предыдущих поколений.

Лилит Лерникова связывает это с изменениями в питании, экологии и другими факторами современной жизни. «Цель — дать возможность раннего и регулярного доступа к консультациям специалистов», — поясняет она.

Анна Левадная подтверждает, что такой подход соответствует международным стандартам. Американская гинекологическая ассоциация также рекомендует первый визит в 13-15 лет, но с акцентом на просвещение.

«Девочки должны знать, какие средства гигиены выбирать, что такое адекватная контрацепция, как сохранить репродуктивное здоровье», — говорит врач. Для мальчиков осмотр уролога тоже больше носит консультативный характер, если нет специфических жалоб.

Лилит Лерникова советует родителям заранее подготовить подростка к визиту: объяснить его цель, подчеркнуть конфиденциальность беседы с врачом. Важно, чтобы подросток понимал: это забота о его здоровье, а не излишний контроль.

Раннее выявление заболеваний

Среди новшеств также офтальмоскопия с расширенным зрачком у младенцев в месяц и в год. Процедура может вызвать временный дискомфорт у малыша — светобоязнь на несколько часов.

Как объясняет Лилит Лерникова, это позволяет выявить редкие, но серьезные патологии: врожденную катаракту, опухоли глаза, аномалии сетчатки. Раннее обнаружение таких проблем критически важно для сохранения зрения.

Важное организационное изменение — профилактические осмотры теперь может проводить не только педиатр, но и врач общей практики.

Это должно улучшить доступность медицинской помощи, особенно в регионах с дефицитом узких специалистов. Лилит Лерникова считает, что при наличии четких протоколов и возможности консультации с педиатрами семейные врачи вполне справятся с этой задачей.

«В целом изменения выглядят рациональными и логичными. Особенно важны липидный скрининг, то есть проверка холестерина у детей из группы риска, аудиологический скрининг для раннего выявления проблем со слухом, а также обязательное анкетирование для оценки психического развития», — резюмирует Анна Левадная.

Новая система позволит раньше выявлять детей с различными нарушениями развития, включая расстройства аутистического спектра.

Несмотря на позитивные новшества, не следует забывать, что никакие регламенты не заменят родительского внимания. Если что-то в развитии или самочувствии ребенка вызывает беспокойство — не нужно ждать планового осмотра. Новые правила совершенствуют базовую сетку безопасности, но чуткость мамы и папы остается лучшим инструментом ранней диагностики.