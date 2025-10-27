Жизнь в Швеции становится всё менее безопасной, и это крайне тревожит простых граждан. У них всё чаще возникает ощущение, что государство «подыгрывает» заполонившим страну преступникам из числа мигрантов, назначая им неправдоподобно мягкие наказания. Одно из громких происшествий имело место совсем недавно

Иван Шилов ИА Регнум

Шведский суд, назначая наказание чернокожему насильнику, надругавшемуся над 16-летней местной девушкой, даже отказался депортировать его на родину.

«Быстрое» изнасилование

Преступление произошло в прошлом году, 1 сентября. Жительница провинциального городка Шеллефтео, 16-летняя школьница Мейя Оберг, окончив вечернюю рабочую смену в общепите, отправилась домой, но, к своему несчастью, опоздала на автобус, и ей пришлось идти пешком.

Для обычного человека прогулка по ночным шведским улицам чревата серьезными неприятностями. Страну заполонили мигранты из стран третьего мира, многие из которых нашли свою преступную «специализацию» и промышляют как в составе банд, так и в одиночку.

На девушку налетел 18-летний выходец из Эритреи по имени Язид Мохамед. Поскольку не нашлось никого, кто мог бы его остановить, эритреец отнял у Мейи телефон, затащил в подземный тоннель, избил ее и надругался.

Когда пострадавшая добралась до дома, ее семья сразу известила полицию о преступлении. Мохамеда удалось поймать практически сразу — его арестовали в момент, когда преступник спокойно обедал в школьной столовой: он учился в той же школе, что и Мейя.

Первоначально местный окружной суд оправдал Мохамеда из-за «недостатка улик», но прокуратура обжаловала решение. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения, штрафу в пользу пострадавшей в размере 240 тысяч крон (более 2 млн рублей).

Прокурор требовал присоединить к сроку и депортацию.

Но в суде отметили, что у насильника хоть и нет шведского гражданства, зато есть статус беженца. Согласно шведскому законодательству для депортации беженца необходимо, чтобы он совершил «особо тяжкое правонарушение». Кроме того, требуется, чтобы преступника признали «серьезной угрозой общественному порядку и безопасности».

С точки зрения шведского суда, изнасилование 16-летней шведской девушки не является достаточным основанием ни для длительного тюремного срока, ни для депортации чуждого этнически и культурно дикаря, никакой ценности для приютившей его страны не представляющего.

«Апелляционный суд считает, что, хотя это преступление и является серьезным, оно не представляет собой особо тяжкого правонарушения, которое бы послужило основанием для вынесения постановления о депортации», — гласит вердикт учреждения. Там подчеркивают, что акт насилия продолжался «недолго». Решение, впрочем, не было единодушным: один судья выступил с особым мнением, заявив, что стоит за депортацию насильника.

Недавно Мейя дала интервью шведскому телевидению и местной газете Norran. Она рассказала, что была вынуждена, по сути, бросить школу — никто не позаботился о том, чтобы оградить её от насильника, и она постоянно натыкалась на него в школьных коридорах: Мохамед дожидался приговора на свободе.

Девушка констатировала, что всегда будет испытывать последствия случившегося, добавив, что ненавидит разрушившего её жизнь преступника. «Иногда мне всё еще снятся эти события. Мне очень страшно выходить и гулять, поэтому я сейчас почти никогда не выхожу одна. Я до сих пор срываюсь, когда долго говорю об этом, особенно если вдаюсь в детали — кажется, что я переживаю всё заново, и я чувствую его руки на себе», — поведала Оберг.

По ее словам, она решилась на общение с прессой ради других шведских девушек — чтобы они ясно осознавали всю степень опасности, что ожидает их на улицах. Мейя призывает ни в коем случае не молчать, если стала жертвой насильника.

Экстремальный либерализм

Тот факт, что государство сплошь и рядом становится на сторону преступников-мигрантов, назначая им слишком малые наказания — прямое последствие воцарившегося в Швеции экстремального либерализма, рассматривающего всех белых уже изначально виноватыми перед чернокожими.

Но не все шведы готовы принять эту точку зрения.

Так, в прошлом году издание Svenska Dagbladet опубликовало статью под кричащим заголовком «Ненависть к шведам должна быть прекращена». Автор этого материала Паулина Нединг c негодованием пишет о том, что иммигрантов в Швеции никогда не осуждают за преступления на почве ненависти, совершенные в отношении представителей коренного населения. С такой практикой, по мнению журналистки, следует рвать бесповоротно.

Нединг приводит конкретные примеры: так, в городе Стренгнесе банда арабов изнасиловала девушку. При этом насильники приговаривали: «Сейчас я с тобой разберусь, маленькая шведка». Нединг сокрушается: «Если бы группы шведских подростков бродили и пугали черноволосых детей подобным образом, то в СМИ началась бы серьёзная дискуссия о расизме».

Автор статьи цитирует одного из мигрантов, заявившего: «Власть для меня заключается в том, что шведы должны смотреть на меня снизу, лежать на земле и целовать мои ноги».

В качестве одного из примеров отвратительного лицемерия Нединг упоминает статью в издании Dagens Nyheter, позволившем себе при описании группового изнасилования в одном из иммигрантских районов Стокгольма следующую фразу: «Изнасиловать шведскую девушку не настолько неправильно, как изнасиловать арабскую девушку».

Но от сетований и призывов «починить» местную судебную систему, изуродованную гримасой либерализма, пока мало толку.

В последние годы Швеция вышла на ведущие позиции по изнасилованиям — наряду с США, Австралией и ЮАР. Причем, по данным независимых исследований, в Швеции почти две трети осуждённых с начала века за изнасилования — это мигранты в первом или втором поколении.

Кстати, именно шведский город Мальмё, где осели большинство пришельцев, оказавшихся в королевстве по итогам постигшего ЕС в 2015 году миграционного кризиса, уже двумя годами позже именовали «европейской столицей изнасилований».

Тогда британский политик Найджел Фарадж заявил: «Пропорционально Швеция приняла больше молодых мужчин-мигрантов, нежели любая другая страна в Европе. В Швеции наблюдался невиданный рост числа преступлений на сексуальной почве».

Согласно статистике, через этот кошмар приходится пройти почти каждой четвертой шведке.

Но так было не всегда — еще в 2006 г. количество изнасилований в Швеции было на треть ниже, чем в 2015-м.

Либеральная пресса пыталась затушевать проблему, списывая рост количества изнасилований на строгость шведских законов и особенности процедуры регистрации преступлений на сексуальной почве. Как показывает практика, эта самая «строгость» направлена в первую очередь на коренных шведов-мужчин — закон к радости феминисток жёстко карает тех, кого заподозрили в пресловутом «харассменте».

А вот настоящие насильники из числа мигрантов, как показывает пример того же Язида Мохамеда, надругавшегося над Мейей Оберг, зачастую отделываются очень легко.

Мягкие приговоры и комфортабельные тюрьмы

В ночь на 21 января 2017 года в городе Уппсала группа из трёх мужчин насиловала женщину, находившуюся в почти бессознательном состоянии, — и это продолжалось около трёх часов. При этом преступление транслировалось в прямом эфире в соцсети.

Были задержаны трое человек — выходцы из Афганистана 18-летний Майсам Афшар, 21-летний Реза Мохаммед Ахмади и 24-летний швед Эмиль Ходаголи. Одного афганца приговорили к 1 году тюремного заключения, а другого — к 28 месяцам. Обвиняемый гражданин Швеции, настаивавший на том, что он «только снимал» преступление, был заключён под стражу на 6 месяцев.

Тогда эта история получила большой резонанс, но за прошедшие годы ситуация только ухудшилась.

Так в декабре 2022-го шведское издание Samnytt опубликовало материал, автор которого Маттиас Альбинссон рассмотрел 370 случаев аннулирования шведским Транспортным агентством удостоверения таксиста с января по ноябрь 2022 года.

Журналист пришел к выводу, что все водители такси, которые насилуют или домогаются своих клиентов, являются иммигрантами. В том году удостоверения лишились восемь таксистов-иммигрантов (все приехали из стран третьего мира), изнасиловавших пассажирок.

Один из них, пакистанец, надругался на заднем сиденье своего автомобиля над четырнадцатилетней девочкой, а несколько недель спустя вступил в конфликт с полицейским, который заказал домой такси с работы. Пакистанец сказал пассажиру, что ненавидит полицейских, и недвусмысленно пригрозил ему расправой, подчеркнув, что теперь знает, где тот живёт.

Уже к 2018-му Швеция достигла показателя 63,5 изнасилования на 100 тысяч жителей.

Даже если списать часть этих случаев на пресловутый «харассмент» (зачастую совершенно безобидный), за который периодически судят местных белых мужчин, статистика тревожная. Признаков улучшения ситуации не наблюдается.

«В 1975 году в Швеции сообщалось о 421 изнасиловании за год. А в 2021 году их число достигло шокирующего показателя в 9668 (при численности населения Швеции в 10,5 млн человек. — Прим. ред.)», — отмечает шведский журналист Питер Имануэльсен.

Он добавляет, что ведущие шведские СМИ предпочитают замалчивать проблему. Причину резкого роста количества изнасилований он видит в слишком мягких приговорах и в комфортабельности шведских тюрем, камеры в которых зачастую напоминают гостиничные номера.

Имануэльсен приводит конкретный пример: «В Швеции был человек, который не только изнасиловал двух женщин, но и похитил их. Изначально его приговорили к четырем с половиной годам. Однако позже его признали несовершеннолетним на момент совершения преступлений. Поэтому его приговор посчитали «слишком жёстким» и вручили ему 85 тысяч долларов компенсации за то, что он сидел в тюрьме».

По факту Швеция уже десять лет стонет от многочисленных сексуальных преступлений, совершаемых запущенными в страну «беженцами», а государство, по сути, поощряет преступников, давая им понять, что наказание не будет слишком суровым.